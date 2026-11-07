מההודעה לא ברור אם ווייט מתכוון להיענות להצעה, ואם מדובר במינוי מעשי או בפנייה פומבית בעלת אופי היתולי. טראמפ משתמש בתואר "דובר ארצות הברית", אף שהתפקיד הרשמי הוא דובר הבית הלבן. המשרה פנויה מאז 16 באוקטובר, אז

הודחה קייטי זכריה

לאחר חמישה ימים בלבד בתפקיד. זכריה, שמונתה במקומה של

קרוליין לוויט