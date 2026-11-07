נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (יום שבת) כי הציע לדיינה ווייט, מנכ"ל ארגון אומנויות הלחימה המשולבות UFC ואחד מחבריו הקרובים ביותר, להתמנות לדובר הבית הלבן. בהודעה שפרסם תיאר טראמפ את ווייט כ"לוחם אלים ולוחם בנשמתו", ואף ביקש ממנו להביא עמו כמה מכוכבי הארגון שישמשו עוזריו, במטרה להגן על הממשל מפני מה שכינה "השמאל המטורלל".
"אני שמח להודיע שדיינה ווייט הגדול קיבל הצעה לתפקיד דובר ארצות הברית", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "ביקשתי שיביא איתו עוזרים, אף שחלקם אינם מארצנו", הוסיף, ומנה את הלוחמים איסלאם מחאצ'ב, חביב נורמגומדוב, ג'סטין גייצ'י, דניאל קורמייה, אמנדה נונס ו"קיילה האריס", כשככל הנראה כוונתו לאלופה האולימפית לשעבר קיילה הריסון.
"אנחנו צריכים את האנשים האלה כדי להגן עלינו מפני השמאל המטורלל. דיינה יהיה דובר שלא היה כמוהו. דיינה, בבקשה קח את התפקיד!", כתב טראמפ. הוא צירף לפוסט תמונת AI של ווייט המוצג כדובר הבית הלבן, לצד מונטאז' של כוכבי אומנויות הלחימה שהנשיא הזכיר בפוסט.
מההודעה לא ברור אם ווייט מתכוון להיענות להצעה, ואם מדובר במינוי מעשי או בפנייה פומבית בעלת אופי היתולי. טראמפ משתמש בתואר "דובר ארצות הברית", אף שהתפקיד הרשמי הוא דובר הבית הלבן. המשרה פנויה מאז 16 באוקטובר, אז הודחה קייטי זכריה לאחר חמישה ימים בלבד בתפקיד. זכריה, שמונתה במקומה של קרוליין לוויט שפרשה, הסתבכה לאחר מסיבת העיתונאים הראשונה שלה שבה נראתה לחוצה וענתה רק על שלוש שאלות, ובהמשך גם עלו תהיות באשר להצגתה כעורכת דין אף שלא עברה את בחינות ההסמכה.
ווייט, בן 57, הוא הרבה יותר ממנהל של ארגון ספורט. ב-25 השנים האחרונות הוא הפך את ה-UFC מתחרות שולית ושנויה במחלוקת, שהתקשתה להשיג רישיונות לקיום קרבות, לאחת מאימפריות הבידור והספורט הגדולות בעולם. בשנת 2001 שכנע שני חברים, האחים לורנצו ופרנק פרטיטה, לרכוש את הארגון תמורת שני מיליון דולר בלבד, וקיבל נתח של 10% מהבעלות. בשנת 2016 נמכר הארגון בכארבעה מיליארד דולר, וכיום שוויו מוערך ביותר מ-15 מיליארד דולר.
הקשר בין ווייט לטראמפ החל עוד ב-2001, כשאולמות רבים סירבו לארח קרבות UFC, מחשש שהאירועים האלימים יפגעו בתדמיתם. טראמפ, שהיה אז איש עסקים ובעל בתי קזינו באטלנטיק סיטי, הסכים לארח קרבות ב"טראמפ טאג' מהאל". ווייט לא שכח לו את המחווה. בהמשך הפך לאחד מתומכיו הנאמנים, נאם בוועידות הרפובליקנים ב-2016, ב-2020 וב-2024, והתייצב לצדו גם בליל ניצחונו בבחירות לנשיאות לפני שנתיים.
תרומתו של ווייט לטראמפ לא הסתכמה בנאומים. הוא סייע לו להגיע לקהל של גברים צעירים באמצעות עולם הקרבות, הרשתות החברתיות והפודקאסטים, והיה מעורב במאמצים לגייס את תמיכתו של ג'ו רוגן, פרשן ה-UFC שמפעיל את אחד הפודקאסטים הפופולריים בעולם. ביוני האחרון הגיעה החברות לשיא נוסף, כאשר השניים ארגנו אירוע קרבות UFC במדשאת הבית הלבן לציון 250 שנה לעצמאות ארה"ב ולכבוד יום הולדתו ה-80 של טראמפ, אירוע חסר תקדים של חברת ספורט כלשהי במעונם הרשמי של נשיאי ארה"ב.
אחד הפרטים המעניינים בהודעה החדשה הוא דווקא שמותיהם של שניים מהלוחמים שטראמפ רוצה להביא לבית הלבן. איסלאם מחאצ'ב, אלוף UFC מדגסטן שברוסיה, הביע תמיכה פומבית בפלסטינים לאחר מתקפת 7 באוקטובר. באוקטובר 2023, לאחר ניצחונו בקרב באבו דאבי, אמר שאינו מסוגל לחגוג לנוכח המתרחש ברצועת עזה, והכריז: "פלסטין, אנחנו עומדים לצדכם".
גם חביב נורמגומדוב, מהלוחמים המפורסמים בתולדות הארגון ומי שפרש ללא הפסד, הביע תמיכה בפלסטינים. ביוני 2024, במהלך אירוע UFC בניו ג'רזי, פנה ישירות לטראמפ, שהיה אז מועמד לנשיאות, וביקש ממנו לפעול להפסקת המלחמה בעזה. "אני יודע שתעצור את המלחמה בפלסטין", אמר לו. טראמפ השיב: "נעצור אותה. אני אעצור את המלחמה".
לווייט עצמו היו כמה התבטאויות שעוררו זעם בקהילה היהודית. כאשר הלוחם הישראלי נתן לוי התקבל ל-UFC ב-2020, סיפר ווייט כי עורכי הדין וסוכני השחקנים שלו בהוליווד התלהבו במיוחד מהגעתו. "האנשים האלה חיכו לבחור מישראל", אמר. הדברים עוררו ביקורת מצד מי שראו בהם סטריאוטיפ אנטישמי, אולם לוי דווקא הגן עליו והסביר שהוא מכיר אישית את האנשים שאליהם התכוון ווייט.
מאידך, בינואר 2025 התייצב ווייט נגד הלוחם האמריקני ברייס מיטשל, לאחר שזה כינה את אדולף היטלר "בחור טוב", טען שהיהודים שלטו בגרמניה והכחיש את השואה. ווייט גינה את הדברים בפומבי, הזכיר כי היטלר אחראי לרצח שישה מיליון יהודים וכינה אותו אחד מבני האדם הנתעבים בהיסטוריה. עם זאת, הוא סירב לפטר את מיטשל והסביר שחופש הביטוי חל גם על אמירות שהוא עצמו מתעב.
בינואר 2023 פורסם סרטון שבו נראה סוטר לאשתו אן במהלך בילוי במועדון במקסיקו, לאחר שהיא סטרה לו. הוא התנצל, אמר שאין שום הצדקה למעשיו והודה שהביקורת עליו מוצדקת. למרות הקריאות להדחתו, הוא נותר בתפקידו.
בשנים האחרונות הרחיב ווייט את השפעתו גם מעבר לעולם הספורט. בינואר 2025 הצטרף לדירקטוריון מטא, החברה האם של פייסבוק ואינסטגרם, לאחר שמארק צוקרברג בחר בו כאחד מחברי ההנהלה החדשים. צוקרברג, שהפך בעצמו לחובב אומנויות לחימה, שיבח את יכולתו העסקית של ווייט.
למרות קרבתו לטראמפ, ווייט טען בעבר שאין לו שאיפות פוליטיות. לאחר הבחירות ב-2024, כששמו עלה כמועמד אפשרי לתפקיד בממשל, אמר כי טראמפ הוא אחד מחבריו הטובים ביותר, אך הבהיר: "אין לי שאיפות פוליטיות אישיות". כעת טראמפ מבקש ממנו לעבור מעולם מסיבות העיתונאים של לוחמי ה-UFC לחדר התדרוכים של הבית הלבן, מקום שבו הכתב ששואל את השאלות אינו בהכרח האדם שיוצא מהחדר חבול.