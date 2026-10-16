התקשורת בארה"ב מדווחת הערב (יום שישי) כי הנשיא דונלד טראמפ פיטר את דוברת הבית הלבן החדשה שלו, קייטי זכריה , אחרי חמישה ימים בלבד בתפקיד. הדיווחים מגיעים שעה קלה אחרי שטראמפ עצמו אותת כי היא לא תישאר בתפקיד, ואמר לכתבים בבית הלבן כי זכריה, שבמסיבת העיתונאים הראשונה שלה נראתה לחוצה וסיימה אותה בחופזה – ובהמשך גם הסתבכה עם טענות שהציגה עצמה באופן שקרי כעורכת דין – צריכה לשקול מחדש את התפקיד. "קייטי, את באמת צריכה את זה? אני לא חושב שאת צריכה את זה", אמר טראמפ, תוך שהוא משחזר שיחה שלדבריו קיים עמה מוקדם יותר היום.

טראמפ על דוברת הבית הלבן שפוטרה: "קייטי, את לא צריכה את זה"

גלריה דוברת הבית הלבן המפוטרת קייטי זכריה. טראמפ שאל אותה: "האם זה בשבילך, קייטי?" ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

הפיטורים, שעליהם דווח ברשת CNN וב"ניו יורק טיימס" מפי כמה גורמים המעורים בפרטים, מגיעים שעות אחרי שהלילה שוב התעוררה מבוכה בעקבות ריאיון ב"פוקס ניוז" השמרנית שבו התקשתה זכריה להסביר את העובדה שהציגה עצמה כעורכת דין אף שלא עברה את מבחני הלשכה בקליפורניה. הריאיון הזה נערך אצל תוכניתו של שון האניטי, מקורבו של טראמפ, שנראה ספקן בנוגע לתשובותיה ולא "הקל" עליה בשאלותיו. טראמפ התייחס בדבריו הערב לריאיון הזה וליחס הכללי כלפי זכריה בתקשורת האמריקנית, שבה ספגה לעג עוד לפני התהיות על תואר עורכת הדין שבו הציגה עצמה.

"קייטי מקבלת יחס גרוע מאוד מהתקשורת. יחס מאוד לא הוגן לדעתי. וזה עתה דיברתי איתה על זה. אמרתי, 'קייטי, האם זה בשבילך?' כי, אתם יודעים, היא קיבלה יחס קשוח מאוד, והיא בן אדם נחמד. בן אדם נחמד מאוד. צפיתי בה במשך שנים בטלוויזיה. אבל אמרתי, 'האם זה בשבילך, קייטי? כי בכנות, את לא צריכה את זה. את לא חייבת שיעשו לך ככה'. הייתי אומר שהפייק ניוז, אבל פשוט באופן כללי התקשורת, קשוחה מאוד. היא הייתה אצל שון האניטי אמש, ושון היה קשוח קצת", אמר טראמפ. בדיווח ב-CNN הערב צוטט גורם שאמר כי בשיחותיו הפרטיות טראמפ נשמע נחרץ יותר, ואמר ליועציו כי זכריה "לא מוכנה לפריים טיים".

גם ב"פוקס ניוז" לא ריחמו: הריאיון שטראמפ צפה בו הלילה לפני הפיטורים

😮 Katie Zacharia crashes and burns on [checks notes] Hannity 😮 If you had the "over" on Zacharia lasting more than one Scaramucci, her epic flame out on Hannity just now won't help your cause HANNITY: You said you consulted with people who advised you it was okay to call yourself a lawyer but not an attorney, correct? ZACHARIA: Correct HANNITY: There's a report out tonight showing 15 social media posts where you identify yourself as an attorney ZACHARIA: I think they were retweets Here's the whole interview: — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

זכריה במסיבת העיתונאים ביום שלישי. 3 שאלות, ורק מגופי תקשורת שמרנים ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

הנשיא הוסיף: "אמרתי לקייטי, לפני שתי דקות, 'קייטי, את יודעת, את לא חייבת לעשות את זה אם את לא רוצה'. היא אמרה, 'זה הרבה יותר קשוח'. אמרתי, 'ברוכה הבאה לעולם של טראמפ'". טראמפ ציין עוד כי בשיחה עמה אמר לה: "בכנות, אם הייתי במקומך, הייתי שוקל מחדש. תחשבי על זה, אבל הייתי שוקל מחדש. יש לך בעל ומשפחה יפהפיים. את צריכה לשקול מחדש, כי את לא רוצה לעבור את זה". כשנשאל מה הוא רוצה שהיא תעשה, השיב: "אני פשוט רוצה שהיא תהיה מאושרת. תראו, היא סבלה בימים האחרונים. אולי זה לא בשבילה. אבל אמרתי, 'את רוצה להיות מאושרת בחיים?'".

זכריה נכנסה רק ביום שני האחרון לנעליה הגדולות של הדוברת הקודמת והכריזמטית קרוליין לוויט – שפרשה בסוף אוגוסט אחרי לידת בתה – ועוררה מבוכה כבר בהופעה הפומבית הראשונה שלה מול כתבי הבית הלבן יום לאחר מכן, שבמהלכה הקריאה זכריה קטעים נרחבים מדפי מסרים מוכנים. התדרוך שמסרה נפתח בהקראה איטית שלה מן הדף, ארך 14 דקות בלבד – ואז נקטע בפתאומיות, ניגוד חד לתדרוכים שנהגה קודמתה לוויט, שתדרוכיה נמשכו לעתים גם קרוב לשעה.

במהלך התדרוך הסכימה זכריה לקבל שאלות משלושה גופי תקשורת בלבד, כולם כאלה הנחשבים לאוהדי טראמפ, והיא התבלבלה בחלק מתשובותיה, ובשלב מסוים אף התייחסה בטעות לנשיא כאל בעלה. בתדרוך סיפרה על הבעל, טיילר זכריה, וכינתה אותו בשוגג "הנשיא שלי": "קודם כול, אני רוצה לפרגן בענק לבעלי. יש לנו ארבעה ילדים, בני 12, 10, 8 ו-6. אני מעריצה את המשפחה שלי. אני אוהבת אותם, הם בעדיפות הראשונה שלי ואני אוהבת להיות עם הילדים שלי. הרעיון לא לבלות את שעות הערב עם הילדים שלי לחלוטין אינו מתקבל על הדעת. לכן הנשיא שלי – סליחה, בעלי, זה היה טוב – בעלי נמצא כאן השבוע כי יש לנו שני ימי הולדת במשפחה ואנחנו מקפידים מאוד-מאוד לחגוג ימי הולדת כמשפחה".

זכריה וטראמפ. גם הנשיא הציג אותה כעורכת דין ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

במהלך התדרוך אמרה זכריה לעיתונאים כי מטרתה בתפקיד היא "להדהד" את פועלו של טראמפ, והדגישה כי הנשיא הוא "הדובר הטוב ביותר של עצמו". כשקטעה את התדרוך אמרה לכתבים כי יוכלו להפנות את שאלותיהם ישירות לטראמפ במדשאה הדרומית של הבית הלבן כשימריא בהמשך לאירוע באלסקה במסגרת קמפיין הבחירות. מבקריה של זכריה אמרו שהיא נראתה לחוצה, ושנראה שהיא סיימה את התדרוך לפני שתם הזמן המקורי שנקבע לו.

למבוכה הזו הצטרפו בהמשך תהיות רבות בנוגע להסמכתה המקצועית. ארגון פיקוח אמריקני הגיש תלונה נגדה ללשכת עורכי הדין של מדינת קליפורניה, וביקש ממנה לחקור אם זכריה עברה על החוק בכך שהציגה עצמה שוב ושוב כעורכת דין, כשבפועל אין לה רישיון. בארגון Campaign for Accountability ציינו כי זכריה הגדירה את עצמה כעורכת דין במהלך הופעותיה הרבות בטלוויזיה, בין השאר ב"פוקס ניוז", CNN ו-Newsmax השמרנית, והציגה את עצמה כיועצת המשפטית הראשית של ארגון שמרני ללא מטרות רווח הפועל מקליפורניה. "גב' זכריה הציגה את עצמה שוב ושוב כעורכת דין כדי לחזק את המוניטין ואת האמינות שלה", אמרה מנכ"לית הארגון, מישל קופרסמית'. "על לשכת עורכי הדין לחקור אם היא הטעתה את הציבור בנוגע להסמכתה המקצועית".

גם הנשיא טראמפ עצמו כינה את זכריה "עורכת דין" כשהודיע על מינויה ב-9 באוקטובר, אך עיתונאים לא מצאו כל תיעוד לכך שיש בידיה רישיון לעסוק בעריכת דין במדינה כלשהי ממדינות ארה"ב. ביום שלישי, כשזכריה נשאלה על ידי כתבים היכן עברה את בחינות הלשכה, היא השיבה: "כשעברתי לסין". בהצהרה שמסרה לסוכנות הידיעות AFP כתבה זכריה "עסקתי בדיני עסקאות בינלאומיות, עם כל ההסמכות המתאימות", אך גם בהצהרה זו לא הבהירה אם היא מחזיקה ברישיון עריכת דין אמריקני, ולא פירטה היכן הוסמכה לעריכת דין, אם בכלל. לשכת עורכי הדין של קליפורניה אישרה לכלי תקשורת בארה"ב כי אין ברשותה כל תיעוד שלפיו זכריה מחזיקה ברישיון תחת שם נישואיה או תחת שם נעוריה.

יש כבר דרישה לחקירה. קייטי זכריה מאחורי הנשיא ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

זכריה בת ה-41 השלימה את לימודיה בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת פפרדיין בשנת 2011, אולם קבלת תואר במשפטים אינה מסמיכה אדם באופן אוטומטי לעסוק בעריכת דין בארה"ב. בכל הנוגע לסין יש לציין כי אזרחים זרים אינם יכולים לגשת לבחינות הלשכה של המדינה הקומוניסטית, אם כי הם רשאים לבצע עבודות משפטיות מסוימות במשרדי עורכי דין מקומיים. לפי עדותה, זכריה עבדה בעבר במשרד עורכי דין בבייג'ינג כשעברה לגור שם עם בעלה.