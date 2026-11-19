אחרי הסערה שעורר הסרטון מעברו של ח"כ אלישע מדן (הליכוד), שבו תועד מתעמת עם פעיל שמאל ומטיח בו אמירות בוטות והומופוביות, הוא נפגש עם ח"כ ישראל זרי (ישר!), המשתייך לקהילה הגאה - והתנצל בפניו על הדברים: "הפה שלי היה מטונף, זה לא ראוי".

ח"כ אלישע מדן בשיחה עם ח"כ ישראל זרי ( צילום: מתוך הרשתות )





בפתח השיחה אמר ח"כ זרי: "ראיתי את הסרטון, עם אמירות הומופוביות לא פשוטות, שעשו לכולנו כואב בבטן. אני יודע שאוטומטית כולם רצו תגנו, תריבו. אבל רגע לפני זה חשבנו שהרבה יותר נכון לבוא ולדבר. באתי ודיברנו היום. ואנחנו רוצים להעביר את זה גם הלאה, כי אני חושב שזה חלק מהשיח שאנחנו רוצים לקדם פה בכנסת של איזושהי תרבות מסוימת".

ח"כ מדן הודה לו: "אני מעריך את זה. האמת שלא התכוונתי להגיב, זה היה לפני הרבה שנים, לפני עשור וחצי. בן אדם בא והטריד אותי אותי בבית, הטריד את הילד שלי, העלה דברים לא ראויים. הפה שלי היה מטונף, אמרתי דברים מגעילים. זה היה בעידנא דריתחא.

"קודם כל אני מבקש סליחה", המשיך. "הסליחה הזו היא באמת מעומק הלב, בגלל שיש לי חברים, קרובי משפחה, שנלחמו איתי כתף אל כתף, בעזה, בלבנון, חברים להט"בים שהם חברי אמת שלי. אני אוהב אותם מאוד מאוד. הרבה שנים חברים, וגם קרובי משפחה שאני מאוד מאוד אוהב. זה לא ראוי, אני לא אתבטא ככה".

ח"כ זרי השיב: "אני חושב שגם להגיד סליחה זו גדולה. אני חושב שאנחנו באמת צריכים להסתכל קדימה, וליצור פה מציאות יותר טובה. אני באמת שמח לשמוע את הדבר הזה כי זה נותן תקווה שגם דעות משתנות וגם אנחנו מתבגרים וגם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד - זה לא נכון, זה לא תקין וזו לא המציאות שאנחנו רוצים לראות".

עורר שאלות על הפער בין מסרי האחדות להתבטאויות העבר. אלישע מדן במאהל שהקים

בסיום הוסיף ח"כ מדן, שהקים את "מאהל האחדות" מחוץ לכנסת, כי "אני מזמין אתכם לבוא אליי לאוהל. אני אדבר עם כל מי שרוצה לדבר איתי. אני אוהב את כולם וסליחה ממי שנפגע".

הסרטון, משנת 2012, שבו מתועד ח"כ מדן במהלך עימות עם פעיל השמאל הקיצוני וממקימי ארגון "תעאיוש", עזרא נאווי, הופץ ביום שלישי מחדש ברשתות החברתיות ועורר ביקורת רבה - ושאלות בנוגע לפער בין ההתבטאויות שתועדו בעבר לבין מסרי האחדות שמבקש חבר הכנסת לקדם כיום.