הרקע לבדיקה בעניינו של כהן הוא העובדה ש

עבד לפי פרסום ב"הארץ" בעבודה נוספת במקביל לתפקידו במשרד התחבורה

- כ"קב"ט עתודאי" שאחראי על הביטחון באחד משדות התעופה בחו"ל. בין השאר, יבדקו חוקרי להב 433 את הסכם העסקתו של כהן, ואם היה לו אישור לעבודה הנוספת, שכן

נציבות שירות המדינה מעולם לא נתנה לו אישור