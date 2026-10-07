היחידה הארצית למלחמה בפשיעה, להב 433, פתחה בהליך של בדיקה בחשד שבכירים במשרד התחבורה שאחראים על הביטחון התעופתי, ובמיוחד על בדיקת הטייסים שנוחתים בישראל, עבדו עבור חברות תעופה זרות - בהן פליי דובאי שבמוקד ניסיון הפיגוע של הטייס-מחבל העומאני המאם אל-המאמי.
הבדיקה נוגעת לשני בכירים: אברהם (אברי) כהן, ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה; ודביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים לאבטחת תעופה במשרד. הבדיקה נפתחה בעקבות פנייה של גורמים במשרד התחבורה למשטרה. היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) היא שאחראית על הבדיקה, בין השאר בחשד לניגוד עניינים של עובדים במשרד סביב פעילותן של חברות תעופה זרות בישראל.
הרקע לבדיקה בעניינו של כהן הוא העובדה שעבד לפי פרסום ב"הארץ" בעבודה נוספת במקביל לתפקידו במשרד התחבורה - כ"קב"ט עתודאי" שאחראי על הביטחון באחד משדות התעופה בחו"ל. בין השאר, יבדקו חוקרי להב 433 את הסכם העסקתו של כהן, ואם היה לו אישור לעבודה הנוספת, שכן נציבות שירות המדינה מעולם לא נתנה לו אישור שכזה. הוא עצמו טען כי קיבל אישור לעבוד בעבודה זו ממנכ"ל משרד התחבורה ב-2018 עם כניסתו לתפקיד.
בעניינו של רובינשטיין נבדק אם מתקיים ניגוד עניינים, ואם היה לו אישור לעבוד כפרילנסר במקביל לתפקידו הרגיש במשרד. לפי פרסום בחדשות קשת, רובישנטיין קיבל לכאורה תשלום בין השאר מחברת פליי דובאי בעבור ייעוץ והדרכות. על כן, ייבדק אם בהסכם העסקתו נכלל סעיף שאוסר עליו לתת ייעוץ לחברות זרות, אם עליו לדווח על הייעוץ, ואם לפי תנאי ההעסקה מתקיים ניגוד עניינים מבחינת החוק. מלבד כהן ורובינשטיין ייבדקו עובדים נוספים במשרד התחבורה.
תפקידו של אגף הביטחון במשרד הוא לפקח על כלל המרחב האווירי, הימי והיבשתי בישראל, והאגף פועל בימים אלה כמעט ללא עובדים, תקציב או קיום דיונים. האגף הוקם כחלק מרפורמה ארגונית במשרדי הממשלה, שנולדה בעקבות שורת דוחות מבקר המדינה לאורך השנים, שהצביעו על היעדר סנכרון ועל פערי פיקוח חמורים באבטחת תשתיות התחבורה הלאומיות.
תפקודו של אברי כהן כ"קב"ט עתודאי" נעשה במסגרת עבודה בתשלום, שהוא מבצע ללא קשר לתפקידו הרשמי ומקבל עליה תגמול כספי נפרד. לפי הפרסום ב"הארץ", כהן מועסק במערך אופק לאבטחת תעופה - מערך ממלכתי שפועל מטעם שב"כ כדי לאבטח את נוסעי חברות התעופה הישראליות בחו"ל. קב"טים של אופק מגיעים לשדות תעופה ברחבי העולם ומנהלים עבור החברות הישראליות את תהליך הבידוק הביטחוני. במסגרת עבודה זו על הקב"טים לשהות בחו"ל כמה ימים. כהן שירת בעבר במערך, שבו מציעים למי שפעלו בו בעבר לצאת למילוי מקום במקרה של חוסרים בכוח אדם.