אחרי הצניחה המדאיגה בהישגי תלמידי ישראל בהשוואה לשאר מדינות ה-OECD, מבקשים מומחי חינוך מהאקדמיה להסביר: המלחמה קטעה את סדירות הלימודים, ותשובות נותחו ע"י מודל בינה מלאכותית לא מספיק מפותח בעברית ובערבית. אבל יש מי שמבקשים לא לתת הנחות למערכת: "גם בשנים קודמות הייתה ירידה"
האם ישנן נסיבות מקלות להישגים העגומים של תלמידי ישראל במבחן פיז"ה לשנת 2025 שפורסמו היום (שלישי)? מומחי חינוך ששוחחו עם ynet טוענים שלמלחמת חרבות ברזל מול חמאס וחיזבאללה ישנו חלק מרכזי בתוצאות המדאיגות בהשוואה לבני נוער משאר מדינות ה-OECD. "המבחן נערך בצל אירוע משברי שהשפיע על המורים, על התלמידים, על סדירות הלימודים ועל הלך הרוח הכללי, ואי אפשר לקרוא את התוצאות בלי ההקשר הזה", אומרת פרופ' איריס בן דוד הדר מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן. "מערכת החינוך המשיכה לתפקד בתנאים שאף מערכת אחרת ב-OECD לא התמודדה איתם".
התוצאות שפורסמו מצביעות על ירידה חדה בהישגים של תלמידי ישראל בכל התחומים. בהשוואה למבחן שנערך ב-2022, איבדה ישראל 38 נקודות בהבנת הנקרא, 25 במתמטיקה ו-23 נקודות במדעים. בהבנת הנקרא ירדה ישראל חמישה מקומות בדירוג ה-OECD, למקום ה-31 מתוך 38 מדינות שחברות בארגון. במדעים נרשמה ירידה של שני מקומות, למקום ה-33. במתמטיקה ירדה ישראל מקום אחד וגם כאן היא מדורגת במקום ה-33.
מבחני פיז"ה בודקים את יכולתם של בני 15, תלמידי כיתות ט' וחלקם ב-י', להשתמש בידע ובמיומנויות כדי להתמודד עם משימות ובעיות. בתחקיר ynet ו"ידיעות אחרונות" ממאי האחרון חשף גיא אסיף כי לקראת מועד המבחן בשנה שעברה הפעילו גורמים במשרד החינוך מנגנון שיטתי במטרה להשפיע על התוצאות - בין היתר בשל קירבת פרסום התוצאות למועד הבחירות. על פי התחקיר, מנגנון זה התבסס על הכנה ממוקדת של בתי ספר שנדגמו ופניות אסורות לגוף המדידה הלאומי. למרות ניסיונות אלו, התוצאות אכזבו.
פרופ' בן דוד הדר, שמכהנת גם כחברת מועצת המנהלים של האקדמיה הלאומית האמריקנית למימון בחינוך ויועצת למועצה העולמית לחינוך, מוסיפה שהירידה בהבנת הנקרא אינה תופעה ישראלית בלבד, והיא נפוצה במדינות מפותחות: "מבין מדינות ה-OECD שיש להן נתוני השוואה ל-2022, כ-90 אחוזים ירדו ורק שלוש עלו. מבין כלל 91 המדינות המשתתפות, כ-80 אחוזים ירדו. יש כאן מגמה רחבה, שקשורה בין השאר להשלכות המצטברות של הקורונה על השנתון שנבחן ולשינוי בהרגלי הקריאה של בני נוער במדינות עתירות מסכים".
פיז"ה הוא מבחן ללא השלכות ישירות על התלמיד: הוא לא מקבל ציון אישי, איש לא יודע כיצד ענה וממילא המבחן לא נרשם בתעודה. מבחן אנונימי שנערך באמצע השנה מתקבל אצל רבים כעניין שולי, ותלמידים מתקשים נוטים לוותר על שאלות קשות או לנחש את התשובות. ב-2022 הצהירו 77% ממשתתפי המבחן ב-OECD שהיו משקיעים בו יותר אילו לתוצאה הייתה השלכה עליהם. "חלק משיעור המתקשים הגבוה שלנו נובע כנראה מתלמידים שלא ניסו, ולא רק של כאלה שלא ידעו", מוסיפה פרופ' בן דוד הדר. "זה לא מבטל את הממצא, אבל זה משנה את הפרשנות שלו".
לדבריה יש עוד היבטים מתודולוגיים שמחייבים זהירות בהשוואה בין 2022 ל-2025: "מבחן המדעים הפך לראשונה למבחן אדפטיבי, כפי שקרה בקריאה ב-2018 ובמתמטיקה ב-2022. במבחן אדפטיבי השאלות שהתלמיד מקבל בשלבים המאוחרים נקבעות לפי ביצועיו בשלבים הראשונים, כך שתלמיד חזק מקבל שאלות קשות יותר ותלמיד מתקשה מקבל שאלות נגישות יותר, והציון מחושב במודל סטטיסטי שמביא בחשבון את קושי השאלות".