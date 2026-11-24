ישראל ממשיכה לדבוק במדיניות העמימות, גם כמעט 70 שנה אחרי תחילת בניית הכור בדימונה , אבל מאמר של מומחי פרויקט הגרעין של הפדרציה של המדענים האמריקנים (FAS) מפרסם את מה שהם מגדירים כהערכות המעודכנות על הארסנל הגרעיני הישראלי - לצד תמונות לוויין, שבהן נראה בין היתר בדימונה "מבנה עגול חדש, בקוטר דומה לזה של הכור".

גלריה המתקן החדש בכור בדימונה, בתמונת לוויין מפברואר השנה ( צילום: Airbus and Google Earth; annotations: Federation of American Scientists )

המאמר, שכותרתו היא "כלי הנשק הגרעיניים של ישראל", פורסם החודש בכתב העת Bulletin of the Atomic Scientists, וכולל גם פרטים על מטוסי הקרב, טילי יריחו וצוללות הדולפין של ישראל, ועל הכור בדימונה ומתקנים מרכזיים אחרים. הפרטים בכתבה מבוססים על המאמר עצמו , ואושרו לפרסום על ידי הצנזורה.

לפי הערכת FAS, לישראל כ-90 ראשי נפץ גרעיניים - מספר זהה לזה שהוערך במהדורה הקודמת של הסקירה, שפורסמה בשנת 2021. הם כתבו כי ההערכה מבוססת על חישובים של מלאי הפלוטוניום באיכות המתאימה לייצור נשק, על מלאי מערכות השיגור החשודות כבעלות יכולת גרעינית, ועל מסמכים ממשלתיים שהותרו לפרסום או הודלפו.

"חלק מהפלוטוניום נשמר כנראה כעתודה אסטרטגית"

במאמר הוזכר כי הפאנל הבינלאומי לחומרים בקיעים (International Panel on Fissile Materials) העריך בתחילת 2025 כי ייתכן שישראל צברה מלאי של 800 עד 1,000 ק"ג של פלוטוניום. מבחינה תאורטית, כמות זו יכולה לשמש לייצור של 160 עד 250 כלי נשק גרעיניים, אולם לדברי FAS סך ייצור הפלוטוניום הוא מדד מטעה לגודלו האמיתי של מאגר הנשק הגרעיני הישראלי.

הם הסבירו כי הסיבה לכך היא שישראל, בדומה למדינות גרעיניות אחרות, ככל הנראה לא הפכה את כל הפלוטוניום שברשותה לראשי נפץ. חלק ממנו נשמר כנראה כעתודה אסטרטגית. בנוסף, כתבו, יש להביא בחשבון גם את המספר המוגבל של המטוסים והטילים הישראליים המסוגלים לשאת נשק גרעיני, וכן את האסטרטגיה והדוקטרינה הקובעות כמה כלי נשק גרעיניים נחוצים למטרות השונות במלחמה. "כתוצאה מכך, יש סיבות להניח שהערכות שלפיהן מאגר הנשק הגרעיני הישראלי מונה מאות ראשי נפץ עלולות להיות מוגזמות", סיכמו.

"ישראל שלחה את טייסת הגרעין שלה"

במאמר צוינו מטוסי הקרב של חיל האוויר שעשוי להיות להם "תפקיד גרעיני", ונטען כי במשך שנים נחשב ה-F-16 למועמד הסביר ביותר לשאת נשק גרעיני ישראלי באמצעות מטוסים. בחיל האוויר האמריקני משמש ה-F-15E גם למשימות הגרעיניות, אבל לפי ה-FAS לא ידוע אם חיל האוויר הישראלי הוסיף למטוס זה - בגרסתו הישראלית F-15I - גם יכולת גרעינית. עם זאת, כאשר ישראל שלחה בספטמבר 2019 מטוסי F-15I מתל נוף לבריטניה, לצורך השתתפות בתרגיל, אמר גורם אמריקני כי "ישראל שלחה את טייסת הגרעין שלה".

מטוסי F-15I מחוץ לדת"קים בבסיס תל נוף, בתמונת לוויין מ-2024 ( צילום: Airbus and Google Earth; annotations: Federation of American Scientists )

ה-FAS הזכיר גם את ה-F-35I, האדיר, וכתב כי חיל האוויר האמריקני וכמה חברות בברית נאט"ו משתמשים במטוסי F-35A למשימות תקיפה גרעיניות. בכיר אמריקני סירב בעבר לומר אם ישראל ביקשה לשדרג את מטוסי ה-F-35 שלה כדי לאפשר להם לשאת נשק גרעיני.

לפי המאמר, ראשי הנפץ הגרעיניים עצמם אינם נחשבים למאוחסנים בבסיסי חיל האוויר, אלא מפורקים ומאוחסנים במתקנים תת-קרקעיים במקומות אחרים. המומחים העריכו כי רק טייסת אחת או שתיים של F-16 מיועדות ככל הנראה למשימות גרעיניות, עם צוותי אוויר שעברו הכשרה מיוחדת, נהלים ייחודיים ומטוסים שעברו התאמות, ובהערכה "זהירה" נוספת כתבו כי ייתכן שלבסיסי תל נוף וחצרים יש משימות גרעיניות.

"טילי יריחו 3 מכסים את כל איראן - ויכולים להגיע עד מוסקבה"

לצד האופציה האווירית לשיגור נשק גרעיני, קיימות גם האופציות היבשתיות והימיות. ה-FAS מזכיר את טילי היריחו, ומציין כי "גם מספר הטילים הללו הוא שאלה ללא מענה". הם כתבו כי לפי ההערכות, לישראל עד 50 טילים כאלה, במתקן שדות מיכה. הם כתבו כי הטווח של טילי יריחו 2, הישנים יותר, מגיע ליותר מ-1,500 ק"מ, ואילו זה של טילי יריחו 3 המשודרגים הוא כבר 4,000 ק"מ, "מספיק כדי לכלול את כל איראן, פקיסטן וכמעט כל מערב רוסיה - כולל מוסקבה". לפי המאמר, יריחו 3 שוגר לראשונה בניסוי לשמי הים התיכון ב-2008, והפך כנראה למבצעי שלוש שנים אחר כך.

בסיס שדות מיכה, שבו נטען כי מאוחסנים טילי היריחו, בתמונת לוויין ממרץ השנה ( צילום: Airbus; annotations: Federation of American Scientists )

במאמר נכתב כי צילומי לוויין מסחריים מציגים את מה שנראה כשני מקבצים של מערות או בונקרים שעשויים לשמש לאחסון משגרים ניידים של טילי יריחו בשדות מיכה. "המקבץ הצפוני כולל 14 בונקרים, והמקבץ הדרומי כולל תשעה, ובסך הכול 23 בונקרים. צילומים ברזולוציה גבוהה מצביעים שלכל בונקר עשויים להיות שני פתחים, דבר שעשוי לאפשר אחסון של עד שני משגרים בכל בונקר. על פי צילומי הלוויין, שיפוץ המערות החל ב-2014 ונראה כי הושלם ב-2020. השדרוג כלל גם שדרוג של כמה מנהרות המובילות למתקנים תת-קרקעיים. אם כל 23 הבונקרים מלאים, מדובר בפוטנציאל לאחסון של 46 משגרים".

"השמועות על 'פופאי טורבו' ל-1,000 ק"מ - מוגזמות"

ישראל מחזיקה גם בשש צוללות מסדרת דולפין: שלוש צוללות מדגם דולפין 1 ושלוש צוללות ארוכות יותר מדגם דולפין 2. בשנת 2022 נחתם חוזה עם גרמניה לאספקת שלוש צוללות מדור חדש, מסדרת דקר. שלוש הצוללות החדשות צפויות להתחיל להחליף את שלוש צוללות הדולפין 1 בתחילת העשור הבא.

צוללות הדולפין מוצבות בבסיס חיל הים בחיפה. לפי המאמר, מאז 2008 הורחב הבסיס באופן משמעותי, ונבנה בו אזור חדש המיועד באופן בלעדי לצי הצוללות. אזור הצוללות כולל ארבעה רציפים מקורים, שנועדו להסתיר את הצוללות, וכן רציפים חיצוניים שבהם הצוללות משתמשות מדי פעם.

צוללת דולפין 2 באזור המיועד לצוללות בבסיס חיל הים בחיפה, בתמונה מדצמבר 2024 ( צילום: Airbus; annotations: Federation of American Scientists )

נוסף על שישה צינורות טורפדו סטנדרטיים בקוטר 533 מילימטרים, נכתב כי לפי דיווחים צוללות הדולפין מצוידות גם בארבעה צינורות נוספים, שתוכננו במיוחד, בקוטר 650 מילימטרים. "אנליסטים משערים כי הקוטר החריג של הצינורות הללו מאפשר להשתמש בהם לנשיאת גרסה המשוגרת מהים של הטיל הישראלי מתוצרת מקומית 'פופאי טורבו', טיל אוויר-קרקע", כתבו מומחי ה-FAS. עם זאת, אמרו, השמועות על טיל שמשוגר מצוללות וטווחו עולה על 1,000 ק"מ הן כנראה מוגזמות.

"פרויקט הבנייה הגדול בדימונה זה עשור שנים"

במאמר המקיף נסקר גם מצבו של הכור בדימונה, שלפי מחבריו "מתקרב לסוף אורך החיים התכנוני שלו. מצבו של מכל הלחץ מאלומיניום של הכור - שאותו לא ניתן להחליף במסגרת פרויקט להארכת חיי המתקן - נחשב למידרדר. למרות זאת, בכירים ישראלים הבהירו כי בכוונתם להמשיך להפעיל את הכור עד שנת 2040".

לפי ה-FAS, צילומי לוויין שנעשו מאז 2021 מצביעים על כך שבדימונה מתבצע כיום פרויקט הבנייה הגדול ביותר זה עשרות שנים . מדובר בחפירה גדולה, בעומק של כמה קומות, ובבניית תשתיות נרחבות ומנהרות גישה בסמוך לכור. הם כתבו כי "לא ברור אם הבנייה החדשה קשורה לתוכנית להארכת חיי הכור, אך סביר להניח שכן".

הכור בדימונה ( צילום: גטי אימג'בנק )

בנוסף ציינו כי צילומי לוויין משנת 2026 "מציגים בנייה של מבנה עגול חדש, שקוטרו דומה לקוטר הכור הקיים. עם זאת, בשלב זה אין כל אינדיקציה לכך שהעבודות קשורות לכור גרעיני. ייתכן שמדובר בסוג אחר של מבנה, כגון מכל אחסון". הם סיכמו כי "בסופו של דבר יהיה צורך להחליף את הכור בדימונה עצמו. אולם העובדה שישראל אינה חברה באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני עלולה להקשות עליה לרכוש כור חלופי ממדינה אחרת".

המכתב המדאיג של חברי הקונגרס האמריקנים

ורוחות של שינוי מארצות הברית עלולות להקשות גם כן. בכל עשרות השנים האחרונות הבכירים האמריקנים יישרו קו עם מדיניות העמימות הישראלית, אבל במאי 2026 קבוצה של חברי קונגרס שברה את הטאבו. במכתב פומבי לשר החוץ מרקו רוביו דרשו 30 חברי קונגרס דמוקרטים להפסיק את השתיקה בנוגע ליכולות הגרעיניות של ישראל. אותם חברי קונגרס כתבו, בהקשר של המלחמה באיראן, כי "אנחנו נלחמים כתף אל כתף עם מדינה שתוכנית הנשק הגרעיני האפשרית שלה היא דבר שממשלת ארצות הברית מסרבת באופן רשמי להכיר בו".