איראן אישרה הערב (שלישי) את קיום הפגישה בין נציגים מטעמה לנציגי ארה"ב בשולי כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. לפי "ניו יורק טיימס", מי שפגש את סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר היה שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י. את הפגישה תיווכו קטאר ופקיסטן, שהיו אלה שדחפו למזכר ההבנות של איסלאמאבאד שעליו הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הוא כבר לא בתוקף.

גלריה טראמפ עם נציגי מדינות ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

איראן, לפי תאגיד השידור האיראני, נענתה לבקשה מצד וויטקוף להיפגש, כדי להציג את תנאיה לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. "איראן הבהירה לנציג האמריקני במהלך הפגישה את עמדותיה הנחרצות: הסרה מיידית של המצור, שחרור מיידי של כל הנכסים המוקפאים וסיום המלחמה בכל חזיתות ההתנגדות - הם בין התנאים לפתיחה מחדש של המצר", קבע מקור שצוטט בתאגיד האיראני.

טראמפ, שהיה זה שחשף את קיום הפגישה בפני כתבים, כינס הערב מנהיגים ממדינות האזור ואת נציגיהם שהגיעו לכינוס העצרת הכללית. "סטיב וג'ארד קיימו היום פגישה מאוד פרודוקטיבית עם המתווכים של איראן. נראה מה יקרה בעקבות זאת. אני חושב שיש הרבה מומנטום לקראת הגעה להסכם. זה מה שאנחנו שומעים מכולם", הוא אמר.

טראמפ שב וחזר על דבריו מהערב , שלפיהם הוא מאמין שהסכם עם איראן יקרה אחרי בחירות האמצע, אבל גם לא שלל באותו מפגש אפשרות שארה"ב תתקוף את הר המכוש. "אנחנו לא רואים שם פעילות, אבל נתקוף אם נראה", אמר הנשיא. אחר כך, הזהיר את איראן: "יהיה זמן שזה יהיה מאוחר מדי, ולא נאפשר להם הזדמנות לשרוד כאומה".

בישראל מעריכים גם הערב שטראמפ לא מעוניין בהתלקחות מול איראן לפני בחירות האמצע. חידוש המשא ומתן בין האמריקנים לאיראנים בשולי העצרת הכללית נועד למצות את המסלול הדיפלומטי, אבל ההערכה הבסיסית לא השתנתה: איראן לא תקבל את התנאים של טראמפ - והנשיא האמריקני לא ייכנע לדרישות של איראן. כל צד רואה בדרישות הצד השני כניעה.

לא באמת מדבר בשם ההנהגה באיראן. עראקצ'י באו"ם

בצד האמריקני, לפי ההערכות בישראל, מבינים שעראקצ'י לא באמת מדבר בשם ההנהגה הקיצונית באיראן. בכל אופן, בישראל נערכים גם לתרחיש של קריסה מהירה, אבל לא יודעים לחזות אם יהיה הסכם בסופו של דבר.

מוקדם יותר, במהלך נאומו בכינוס השנתי של העצרת הכללית, הצדיק הנשיא האמריקני את החלטתו לפתוח יחד עם ישראל במלחמה נגד איראן בחודש פברואר השנה, וטען שטהרן דחתה את כל מאמציו להושיט לה יד ולהגיע להסכם שימנע ממנה להשיג נשק גרעיני. טראמפ אמר כי הוא נמצא כעת בפני "החלטה גדולה" אם להגיע להסכם עם איראן או "להשמיד אותה" - אבל באותה נשימה העריך כי תושג עסקה, אחרי בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר.

"עליי לקבל החלטה גדולה", המשיך, "האם יושג הסכם עם איראן שיאפשר לה להשתקם ולהפוך למדינה גדולה בהרבה מכפי שהייתה אי פעם? אולי לאחת המדינות הגדולות במזרח התיכון, ואפילו בעולם, או שמא אשמיד את הרפובליקה האיסלאמית, ואעשה זאת במהירות, מבלי לתת לה שוב הזדמנות להרוג ולהחריב בני אדם ומדינות? האם אשלח אותם לגיהינום, ללא כל סיכוי לשרוד וללא כל תקווה לגדולה בעתיד או לדורות הבאים? אבל אני מאמין שנגיע להסכם מיד אחרי הבחירות, כי אין שום היגיון בכך שלא יעשו זאת".