ממדי האסון שפקד את נפאל , מתבהרים כלל שהשעות עוברות, ועד כה מניין ההרוגים בשיטפון עומד על 469 בני אדם. כ-1,300 עדיין מוגדרים כנעדרים - כשיותר ממחצית הם אזרחים זרים. בעוד מדינות רבות הודיעו כי ישלחו סיוע, משרד החוץ במדינה הודיע כי אין צורך במשלחות זרות: "כוחות הביטחון שלנו מבצעים כעת את פעילות החיפוש והחילוץ. נכון לעכשיו, איננו זקוקים לעזרה".

היום שאחרי: תיעוד מאזור האסון בגבול נפאל-טיבט ( צילום: רויטרס )





גלריה מזג האוויר מקשה על החיפושים ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

בתוך כך, צוותי החילוץ בנפאל מנסים לחלץ יותר מ-100 פועלים שלכודים במנהרה הסמוכה לאתר בנייה של סכר הידרואלקטרי. כך מסר צבא נפאל, והוסיף כי שני מסוקים פועלים בזירה והצוותים מתקשים למצוא את פתח הכניסה והיציאה מהמנהרה בעקבות השיטפונות. בבירה קטמנדו התאספו המונים כדי לדווח על בני משפחה נעדרים ובניסיון להבין מה עלה בגורלם.

השיטפון הכה באזור הגבול עם טיבט, וממשלת סין הודיעה כי מאמצי החילוץ הושהו עקב סכנה שמציב סכר המשקיף על האזור. כלי תקשורת הסבירו כי "המים החלו לעלות על גדותיהם ולזרום לכיוון הגבול, ולכן צוותי החילוץ קיבלו הוראה להישאר במקום ולהמתין להוראות נוספות". מזג האוויר באזור צפוי להיות סוער גם בימים הקרובים, דבר שיקשה על פעולות החיפוש.

נעדרים מיותר מ-30 מדינות

השיטפון פגע בנתיב פופלרי אליו מגיעים תיירים ועולי רגל רבים. בקיץ מגיעים לאזור - שנמצא סביב ההר קאילאש הקדוש לדת ההינדית והבודהיסטית - מאמינים רבים. בשעות הבוקר של יום רביעי שהתה במקום קבוצה המונה 77 תיירים, ביניהם ישראלי בן 60 , והקשר איתם נותק מאז. על פי דיווחים, כ-700 בני אדם היו בנקודת בידוק בגבול בין המדינות כשהשיטפון פגע. ביניהם קבוצת מטיילים שככל הנראה "נסחפה לגמרי עם הזרם", כך על פי מנהל חברת התיירות שארגנה את הטיול.

תיעוד מהאסון מהרחפן: נהר הטרישולי בנפאל כיסה את האזור בבוץ ( צילום: רויטרס )





איזור תיירות ועלייה לרגל ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

נפאל: רשות ניהול האסונות במדינה מסרה כי מניין ההרוגים עלה ל-469, בעוד 977 בני אדם עדיין נעדרים. לפי דיווחים מקומיים, בין הנעדרים 113 תיירים נפאלים, 85 אנשי כוחות ביטחון מהצבא ומהמשטרה, וכן 161 תושבים ממחוז ראסווה ותושב אחד ממחוז נואקוט. סין: כלי תקשורת במדינה דיווחו כי לפחות שלושה בני אדם נהרגו ו-558 נעדרים במחוז ג'ירונג שבטיבט. משרד החוץ הסיני מסר כי כמעט 100 אזרחים סינים נעדרים בצד הנפאלי של הגבול.

הודו: משרד החוץ ההודי מסר כי 288 אזרחים הודים עדיין לא יצרו קשר עם הרשויות. בין הנעדרים 73 בני אדם שעבדו בפרויקט להקמת תחנת כוח. גורמים בנפאל מסרו כי תיירים הודים רבים שהו באזור בדרכם לעלות לרגל להר קאילאש שבטיבט, אתר קדוש להינדואים. ארה"ב : מחלקת המדינה האמריקנית מסרה כי 90 אזרחים אמריקנים נעדרים בסין ובנפאל. לדבריה, לא ידוע בשלב זה על אמריקנים שנהרגו. שלושה אזרחים אמריקנים חולצו.

אוקראינה: משרד החוץ האוקראיני מסר כי 55 אזרחים אוקראינים נעדרים, בהם שתי קבוצות תיירים, אחת של 47 בני אדם ואחת של שבעה - וכן אישה אוקראינית שטיילה בקבוצה בינלאומית. מלזיה: 51 אזרחים מלזים נעדרים. אוסטרליה: 39 אזרחים אוסטרלים נעדרים. בריטניה: 33 מהנעדרים הם אזרחים בריטים. קנדה: 25 אזרחים קנדים נעדרים. דרום קוריאה: תשעה אזרחים דרום קוריאנים שעבדו בבניית תחנת כוח הידרואלקטרית בנפאל נעדרים.

האסון בנפאל: המים דוהרים במורדות וקוברים בתים





נעדרים מיותר מ-30 מדינות ( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

סינגפור: שמונה אזרחים סינגפורים נעדרים. גרמניה: שמונה תיירים גרמנים נעדרים. רוסיה: שמונה אזרחים רוסים נעדרים, לפי שגרירות רוסיה בנפאל. דרום אפריקה: שישה אזרחים דרום אפריקנים נעדרים. לטביה: שישה תיירים לטבים נעדרים. יפן: חמישה תיירים יפנים נעדרים - זוג הורים וילדיהם. ניו זילנד: חמישה אזרחים מניו זילנד נעדרים. צרפת: ארבעה אזרחים צרפתים נעדרים. בלגיה: שלושה אזרחים בלגים נעדרים. ספרד: שלושה מבקרים מספרד נעדרים.

בנוסף, שני אזרחים מכל אחת מהמדינות איטליה, קזחסטן, פורטוגל, אירלנד והולנד נעדרים. עשרה אזרחים נוספים - אחד מכל אחת מהמדינות בלארוס, פינלנד, הונגריה, ישראל, ליטא, הפיליפינים, בולגריה, שווייץ, סרביה ושוודיה - מוגדרים גם הם נעדרים.

כמו "מלט נוזלי"

גל המים ששטף בעוצמה את העמקים ההרריים, היה עמוס בטין, חול, חצץ וסלעים גדולים שנסחפו איתו ושנעו כולם יחד כנוזל אחד. חאתם שריף, פרופסור להנדסה באוניברסיטת טקסס בסן אנטוניו, השווה את התערובת ל"מלט נוזלי". "באותה מהירות, החומר הזה פוגע במבנה בעוצמה הגדולה בערך פי שניים מזו של מים", אמר שריף. לדבריו, גל ההצפה הצליח לסחוף עמו גם "סלעים בגודל של מכוניות".

התיעוד המטורף מטיבט: שטף מים אדיר סוחף תושבים וכלי רכב ( צילום: רויטרס )





הצפות בנפאל ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

המשקעים הפכו את מאמצי החילוץ למסוכנים יותר. הפסולת יכולה להחזיק מים במשך זמן רב, ולכן הקרקע הופכת ל"בלתי צפויה ומסוכנת", הסביר שריף. בעוד שחלק אחד ממנה יכול לשאת את משקלו של אדם, אזור סמוך עלול לגרום לו לשקוע עד המותניים. גם העומק מהווה בעיה. לדברי שריף, במקומות מסוימים ההצפה עשויה להגיע לעומק של כמה מטרים, ולכן החיפוש אחר בני אדם מתבצע באיטיות באמצעות גישוש בידיים.

על פי תמונות לוויין שצולמו לפני האסון ואחריו, הבינו מדענים כי גוש עצום התנתק מקרחון שנמצא על צלע הר. הוא צנח אל הנהר שמתחתיו - נפילה אנכית של כשני קילומטרים מטרים, ולצידו קרס גם חלק מסלע בגודל דומה. השיטפון שנוצר - גל אדיר של מים, קרח מרוסק וסלעים - "עבר את 22 הקילומטרים הראשונים במהירות ממוצעת של 193 קמ"ש", אמר ג'פרי קרגל, מדען בכיר במכון למדעי הפלנטות.

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הגל פגע במהירות של 193 קמ"ש. תמונות מלפני ואחרי ( צילום: Vantor/Handout via REUTERS )

האסון בגבול נפאל-טיבט, נזכיר, אירע ביום רביעי בסביבות השעה 9:00 בבוקר לפי השעון המקומי, כשמסה אדירה של קרח, סלעים ובוץ קרסה לתוך נהר להנדה קולה, יובל של נהר הבהוטקושי בגבול ההימלאיה שבין השתיים. הקריסה גרמה לנהר לעלות על גדותיו ושלחה זרם מים שגרם לשיטפונות הרסניים בצד הנפאלי והטיבטי של הגבול.