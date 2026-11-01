הפגישה בין יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ליו"ר ישר! גדי איזנקוט, שנערכה אתמול (שבת) הייתה באווירה מתוחה. כך נודע ל-ynet ממקורות שעודכנו בפרטי השיחה. במהלך הפגישה האשים ליברמן את איזנקוט כי הקמפיין שניהל, לצד קידום הרעיון של הקמת ממשלת מיעוט, פגע בגוש השינוי ובסיכוייו בבחירות.
הפגישה התקיימה על רקע המאמצים בגוש השינוי להצליח בהרכבת הממשלה הבאה, והחסמים שהציב ליברמן בפניה בכך ששלל על הסף שיתוף פעולה גם עם הערבים וגם עם החרדים.
במהלך השיחה עלתה גם סוגיית זהות המועמד לתפקיד יו"ר הכנסת. ליברמן סבור כי לאיזנקוט אין בשלב זה אנשים מנוסים ומתאימים מספיק לתפקיד, כך לפי המקורות. הדברים נאמרו על רקע המגעים שמנהלים בגוש השינוי לקידום החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, כחלק מהמהלכים הפרלמנטריים הראשונים של הכנסת ה-26, עוד לפני השבעת ממשלה. בישראל ביתנו ובישר! בחרו שלא להתייחס לדברים.
היום פרסמנו כי איזנקוט אישר לבדוק אפשרות להקמת ממשלה בהימנעות יהדות התורה ורע"מ, למעט יואב סגלוביץ' שיתמוך בממשלה באופן פעיל. בגוש איזנקוט לא רוצים לקיים מו״מ עם הרשימה המשותפת, אך בבסיס המהלך ההנחה היא כי זו לא תתנגד למהלך, כפי שכבר הצהיר ח"כ אחמד טיבי, שאמר כי במפלגה הערבית רוצים להפיל את ממשלתו של בנימין נתניהו.
בסוף השבוע שב ליברמן על עמדתו שלפיה מפלגתו לא תשב באותה קואליציה עם הרשימה המשותפת ועם רע"מ. בפוסט ברשת X כתב יו"ר ישראל ביתנו: "לא נשב עם תומכי טרור! אחרי 7 באוקטובר עופר כסיף תמך בהליך שיזמה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, שבו נטען שישראל מבצעת רצח עם, וטען ש'הצבא הישראלי מבצע פעולות טרור'. שבועות לפני הבחירות טען ח״כ יאסר חוג׳יראת מרע״מ שחמאס אינו ארגון טרור אלא ארגון צדקה".
ליברמן המשיך וכתב: "בליל הבחירות, במטה הרשימה המשותפת, אוסאמה סעדי הקדיש את ההישג 'לבני עמנו ברצועת עזה, בגדה המערבית ובירושלים הכבושה', ושרו את השיר 'בלאדי בלאדי' - ההמנון הלאומי הפלסטיני. מי שרוצה להישען על תומכי טרור שיבושם לו. ישראל ביתנו לא תהיה שם".