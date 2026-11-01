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כי איזנקוט אישר לבדוק אפשרות להקמת ממשלה בהימנעות יהדות התורה ורע"מ, למעט יואב סגלוביץ' שיתמוך בממשלה באופן פעיל. בגוש איזנקוט לא רוצים לקיים מו״מ עם הרשימה המשותפת, אך בבסיס המהלך ההנחה היא כי זו לא תתנגד למהלך, כפי שכבר הצהיר ח"כ אחמד טיבי, שאמר כי במפלגה הערבית רוצים להפיל את ממשלתו של בנימין נתניהו.