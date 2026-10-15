"ברווחה אמרו שאי-אפשר להחזיר אותו לפה כי הוא עבר טראומה", סיפרה באנצ'י ל-ynet. לדבריה, גורמי הרווחה קבעו לה עובדה: "'או שאת שמה אותו במוסד חירום, או שהוא יישאר אצל אחת הדודות'. באותה הרגע הדודות לא יכלו, אז לא נשארה לי ברירה. מעולם לא אמרתי שאני לא רוצה לגדל אותו, כי אני יושבת שבעה. אני רוצה להיות עם אחי. כל הזמן". ברווחה אמרו שבסופי שבוע לא תוכל לראות אותו, כך שרק בעוד שלושה ימים היא תוכל להיפגש איתו שוב.