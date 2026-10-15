באנצ'י בת ה-22 מבקשת לקחת חסות על אחיה בן ה-5, שהיה עד לרצח אמם אנאניה קלב בדירה בבאר שבע. עובדי מחלקת הרווחה בעירייה החליטו לשים את אחיה במרכז חירום ולהפריד ביניהם. אלא שבאנצ'י, שמגיעה לבקר אותו מדי יום, רוצה להיות זו שתגדל מעתה אותו ואת אחותה בת ה-16. העובדה שהיא מופרדת מאחיה, שחווה טראומה כה קשה, כמעט בלתי נסבלת עבורה.
"ברווחה אמרו שאי-אפשר להחזיר אותו לפה כי הוא עבר טראומה", סיפרה באנצ'י ל-ynet. לדבריה, גורמי הרווחה קבעו לה עובדה: "'או שאת שמה אותו במוסד חירום, או שהוא יישאר אצל אחת הדודות'. באותה הרגע הדודות לא יכלו, אז לא נשארה לי ברירה. מעולם לא אמרתי שאני לא רוצה לגדל אותו, כי אני יושבת שבעה. אני רוצה להיות עם אחי. כל הזמן". ברווחה אמרו שבסופי שבוע לא תוכל לראות אותו, כך שרק בעוד שלושה ימים היא תוכל להיפגש איתו שוב.
יש לציין כי לאחר הרצח עובדות מחלקת הרווחה הגיעו למקום, והילד נותר ברחוב יחד עם עובדי 106 משך שעתיים. עובדי 106 הם אלה שהיו לצידו, מנסים להסיח את דעתו במשחקים בטלפון הנייד.
לילי בן עמי, מפורום "מיכל סלה", אמרה כי "מיד לאחר הרצח, באנצ'י אמרה לרשויות שהיא רוצה לגדל את אחיה ואחותה. עם זאת, בגלל השבעה, הוסבר לה שאחיה יושם ב'מרכז חירום' והיא תקבל אותו אחרי השבעה ותוכל לגדל אותו. כך היא אמרה לי אתמול: 'אני מבקשת ורוצה את אחי איתי כל היום'".
עוד ציינה בן עמי כי "כל מי שחוו אובדן קרוב, פתאומי ואכזרי יודעים שהדבר הכי חשוב הוא להיות עם האהובים שלך, לבכות ולהתחבק איתם. שבעה זה מנהג חכם שהוא ריפוי הנפש, שמאפשר לנו לקבל תמיכה ממי שאוהבים אותנו וקרובים אלינו. אני מצטמררת מהמחשבה שהפעוט הזה לא עם משפחתו מאז שהיה עד לרצח אמו. אם אדם מבוגר זקוק לתמיכה ולחיבוק, אז על אחת כמה וכמה פעוט שאיבד את אמא! ועל אחת כמה וכמה פעוט שהיה עד לרצח. הוא צריך להיות עטוף בידי משפחתו בכל שנייה, מבלי לעזוב אותו, ומיד. עכשיו. אתמול. מי העלו על דעתם להפריד בין ילדי הנרצחת, עכשיו, ברגעיהם הכי קשים?".
עיריית באר שבע מסרה בתגובה: "אנו מבינים לליבה של המשפחה בשעתה הקשה. מפאת חובת הסודיות והחוק המגן על קטינים, איננו רשאים להתייחס לשיקולים הטיפוליים. נבהיר כי כלל ההחלטות נעשות אך ורק מתוך שיקולים מקצועיים, על פי חוק ולמען טובתם ושלומם של הקטינים. צוותי הרווחה מלווים את המשפחה ונמצאים עימה בקשר רציף".
במשפחה פתחו בקמפיין מימון המונים.