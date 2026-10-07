האזהרה הדרמטית של ראש השב"כ דוד דיני על אודות ניסיונות להקמת התארגנויות טרור בפזורה הבדואית בנגב עוררו סערה. בעוד רבים מתושבי הנגב היהודים רואים בדברי זיני אישוש לפחדים הכי גדולים שלהם, יש הסבורים כי האמירות של זיני הן חלק מהליך הקצנה שעובר על השירות. ראש מועצת עומר ארז בדש טוען: "שנים אנחנו אומרים שהגבול בין פשיעה לפשיעה לאומנית דק מאוד".

ירי ברהט ( צילום: דוברות המשטרה )





במהלך דיון ביום שני בקבינט המדיני-ביטחוני, שבה עסקו משתתפיו באיומי הטרור מעזה ומיהודה ושומרון, זיני אמר: "יש בפזורה הבדואית מקומות עם תשתיות צבאיות, וניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים - תופעה מאוד מדאיגה". ראש השב"כ הוסיף כי מדובר בתשתיות "שאנחנו מסכלים כל הזמן".

לדברי זיני, לאותם גדודים צבאיים - שמוקמים על ידי תושבים בדואים בנגב, במרחק נסיעה קצרה מבאר שבע, דימונה ושאר היישובים באזור - יש "זיקה מדאיגה" לארגוני טרור כמו חמאס, בין השאר מאחר שרבים מהם מתחתנים עם נשים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון.

גלריה ראש השב"כ זיני ( צילום: שלו שלום )

בקרב תושבי הנגב ישנה דאגה הולכת וגוברת סביב התחמשות של תושבי יישובי הבדואים בנשק לא-חוקי. בתווך האכיפה המשטרתית לא מצליחה להתמודד עם כמויות אמצעי הלחימה הרבים שמסתובבים בכל מקום. אמנם יש עלייה בתפיסות, אבל הברחות הנשק נמשכות כל הזמן.

"כמעט מדי לילה שומעים יריות בסמוך ליישובים, מה שמטיל עליהם אימה", מספר מפקד כיתת הכוננות בקיבוץ רביבים ירון גרול. "אי אפשר להבדיל בין אימוני צה"ל לבין הירי שלהם. התושבים מבוהלים. מנסים את הנשק בשטח, מוכרים את הנשק, או יורים כדי להציק".

גרול מציין שישנה היערכות לאפשרות של תרחיש 7 באוקטובר מכיוון האוכלוסייה הבדואית. "אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק", אמר מפקד כיתת הכוננות בקיבוץ רביבים. "אנחנו מהצד שלנו עושים את המיטב ומתכוננים ליום ש-7 באוקטובר יקרה אצלנו. אי אפשר לדעת מאיפה זה יבוא ובאיזו עצימות. אין ספק שלא כולם נגדנו, וזה לא עניין מה אני חושב עליהם אישית. מה שמעניין אותי זה לשמור על הביטחון של התושבים. אנחנו יודעים שהם מתעצמים כל יום, וזה מדאיג כי אין אכיפה".

חשוב להדגיש שגם התושבים ביישובי הבדואים סובלים מהירי, ולעיתים אפילו יותר מהשכנים היהודים שלהם. במועצה לכפרים הלא-מוכרים בנגב אמרו בתגובה לדבריו של זיני: "כל המדינה יודעת כבר שזיני הפך את השב"כ לסניף של הליכוד, עם השקרים הנלווים לכך. הכותרות האלה לא נכתבו במשרדי השב"כ, הן מצוצות מהאצבע מא' ועד ת'. ספין מקצה לקצה, שכל מטרתו להוסיף כמה קולות של שונאי ערבים לקואליציית האסונות. אנו רואים בחומרה רבה את ההסתה חסרת התקדים הזאת".

אי אפשר להבדיל בין אימוני צה"ל לבין הירי שלהם

ארז בדש, ראש מועצת עומר, אמר: "שנים אנחנו אומרים שהנגב מידרדר: חוסר משילות, תחושת ביטחון שנפגעת ופשיטת רגל של המדינה בתחומים רבים, באכיפה, בבנייה ובנשק. ושנים אנחנו אומרים שהגבול בין פשיעה לפשיעה לאומנית דק מאוד. דברי ראש השב"כ בקבינט הם צעד נוסף בדרך הזו. הוא מדבר על תשתיות בעלות אופי צבאי בפזורה הבדואית, על ניסיונות להקים מסגרות דמויות גדודים ועל זיקה לארגוני טרור, ואומר שמסכלים את זה כל הזמן. כשזה מה שנאמר בקבינט, המסקנה לא יכולה להיות להמשיך לסכל".

בדש הוסיף: "מדובר בעשרות אלפי כלי נשק לא חוקיים שמוברחים לנגב. ולצד זה יש תהליך עומק שהמדינה מסרבת להסתכל עליו בעיניים: הפוליגמיה והנישואים עם נשים מהרשות הפלסטינית. מבקר המדינה קבע באפריל השנה שתופעת ה'פלסטיניזציה' מעמיקה את הקונפליקט בין הפזורה למדינה. בחמש שנים נפתחו 113 תיקי פוליגמיה, ושלושה כתבי אישום בלבד הוגשו.

"החוק קיים ואינו נאכף, ומי שלא נאכף מוצא דרך לעקוף. תביעות אבהות מסדירות את מעמד הילדים כאזרחי ישראל ופותחות דלת לקצבאות. אנחנו לא מכלילים, וגם לא מעלימים עין. זו בעיה לאומית ולא בעיה של הדרום. אנחנו דורשים מהממשלה להכריז עליה ככזו, להקים ועדה בין-משרדית בראשות ראש הממשלה עם פרויקטור אחד שאחראי לתוצאות, ולפעול בו-זמנית בחקיקה, באכיפה ובענישה. אף אחד מהשלושה לא עובד לבד".

"אין שום הצדקה להמתין עד שהאיום יתממש"

למרות דבריו של זיני, אין כל ידיעה כי בקרב הבדואים מתכוננים ופועלים כמו צבא. ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב שבגבולה אירעו אלפי הברחות רחפנים עם אמצעי לחימה לא חוקיים וסמים, אמר: "בן גביר הבטיח משילות. תושבי הנגב לא יהיו אלה שישלמו שוב את המחיר על הפער בין מה שהממשלה יודעת לבין מה שהיא עושה. ביום השנה ל-7 באוקטובר, האזהרה הזאת צריכה להרעיד את שולחן הממשלה. אחרי המחיר הנורא ששילמנו, אין שום הצדקה להמתין עד שהאיום יתממש".

דורון הוסיף: "אנחנו מתריעים כבר שנים על הברחות נשק מגבול מצרים שנתיביהן עוברות במרחב יישובי פתחת ניצנה. ביישובים ברחבי המועצה שומעים יריות מדי לילה. החשש מהיפוך קנים גדול מאוד: הנשק הזה עלול להיות מופנה לעבר התושבים שלנו. מי שממשיך להתייחס לכך כאל בעיית פשיעה בלבד, מתעלם מהסכנה הביטחונית שעליה מתריע ראש השב"כ. איתמר בן גביר בנה קמפיין על ההבטחה להחזיר את המשילות לנגב. הוא השר לביטחון לאומי, והאחריות מחייבת אותו לספק תוצאות.

"תושבים ששומעים ירי בלילה לא צריכים עוד סרטון, עוד סיסמה או עוד הבטחה. הם צריכים ביטחון. הפער בין ההצהרות שלו למציאות בשטח בלתי נסבל. הממשלה כולה נדרשת לפעול עכשיו: לחסום את נתיבי ההברחה, לאסוף את הנשק הבלתי-חוקי, לפרק את ההתארגנויות ולמצות את הדין עם המעורבים. אנחנו דורשים תוכנית מבצעית משותפת למשטרה, לצה"ל ולשב"כ, עם אחריות ברורה, משאבים ולוחות זמנים. הכתובת על הקיר, וההתרעות כבר על שולחן הממשלה. אף אחד לא יוכל לומר שלא ידע. תושבי הנגב לא יהיו אלה שישלמו שוב את המחיר על הפער בין מה שהממשלה יודעת לבין מה שהיא עושה".

"התושבים צריכים ביטחון". דורון ( צילום: חיים הורנשטיין )

בכיר במשטרה מתח הבוקר ביקורת חריפה על ראש השב"כ זיני . "לא ברור מאיפה ראש השב"כ הביא את המידע הזה", אמר הגורם הבכיר ל-ynet. לדבריו, "רכזי שב"כ שעובדים מול מחוז דרום, וגם גורמים בשב"כ שנמצאים בקשר שוטף עם המחוז, אומרים שאין להם מושג על מה הדברים מבוססים. גם במחוז דרום תוהים מאיפה הגיע המידע הזה".