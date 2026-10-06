לדברי זיני, לאותם גדודים צבאיים - שמוקמים על ידי תושבים בדואים בנגב, במרחק נסיעה קצרה מבאר שבע, דימונה ושאר היישובים באזור - יש "זיקה מדאיגה" לארגוני טרור כמו חמאס, בין השאר מאחר שרבים מהם מתחתנים עם נשים מרצועת עזה ויהודה ושומרון. כך למשל, נזכיר, מתנהל בימים אלה משפט הזוי במיוחד בבית המשפט השלום בבאר שבע - נגד

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