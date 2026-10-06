ראש שב"כ דוד זיני הזהיר אמש (יום שני) במהלך ישיבת הקבינט, שבה דנו באיומי הטרור מעזה וביהודה ושומרון, על מצב ביטחוני חמור בנגב. לדברי זיני, "יש בפזורה הבדואית מקומות עם תשתיות צבאיות, וניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים - תופעה מאוד מדאיגה". ראש שב"כ לשעבר הוסיף כי מדובר בתשתיות "שאנחנו מסכלים כל הזמן".
לדברי זיני, לאותם גדודים צבאיים - שמוקמים על ידי תושבים בדואים בנגב, במרחק נסיעה קצרה מבאר שבע, דימונה ושאר היישובים באזור - יש "זיקה מדאיגה" לארגוני טרור כמו חמאס, בין השאר מאחר שרבים מהם מתחתנים עם נשים מרצועת עזה ויהודה ושומרון. כך למשל, נזכיר, מתנהל בימים אלה משפט הזוי במיוחד בבית המשפט השלום בבאר שבע - נגד סאבח הנייה, אחותו של ראש ארגון הטרור שחוסל, שלפי כתב האישום שלחה לו דברי שבח אחרי טבח 7/10.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבטיח בקמפיין הבחירות ב-2022 "להחזיר את המשילות" בדרום, ולאחר השבעת הכנסת ה-25 אמר כי הוא מתחייב "לעשות הכול" לשם כך. אלא שמאז נשברו עוד ועוד שיאי פשיעה ומקרי רצח, והעבריינים מצאו שיטות חדשות להכנסת נשק לישראל - בין השאר באמצעות רחפנים מגבול מצרים וירדן.
עו"ד אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום, שמשמש כרפרנט עבירות נשק, אמר ל-ynet בחודש יוני האחרון כי "יש עלייה בתפיסות הנשקים כי יש עלייה בכמויות של כלי הנשק הלא חוקיים שמסתובבים פה. ייבוא כלי הנשק זו אחת התופעות הכי מטרידות היום במדינת ישראל". לדבריו, "זה נכנס בכמויות היסטריות. גם רגלית, גם רחפנים. המשטרה עושה מאמצים, אבל בסוף יש יותר כלי נשק בשוק - ואנחנו רואים את זה במחירים. אם ב-2020 הייתי קונה גלוק ב-50 אלף שקל, היום זה ב-25 אלף. M16 אם בעבר היה 10 אלף היום אפשר להשיג גם ב-60 אלף. הרחפנים מכניסים לפה כלים מטורפים, כמו המאגים. מעבר לזה שהנשקים מסכנים אותנו ברמה הלאומית והביטחונית, אנחנו יודעים שאקדחים מוברחים כבר שימשו לביצוע פיגועים".
בר יוסף מנה כמה מהפיגועים הללו, והסביר כי "בגלל זה שב"כ נכנס לתמונה בשלב מסוים. הם הרימו את הכפפה והחלו לחקור את התיקים האלה, אבל רק בנסיבות מסוימות. לא אדבר בשם הארגון, אבל התופעה מספיק חמורה כדי ששב"כ ייכנס לתמונה. כשיש תופעה של פריצת גבולות וכניסת נשק מאסיבי, זה הופך את העניין לביטחוני. אנחנו אומנם לא מייחסים לנאשמים עבירות ביטחוניות, אבל הרוב המוחלט של תיקי ההברחות מסווגים בשב"ס כביטחוניים".
כעת זיני עצמו אמר בקולו שהנשק הזה מופנה גם לטרור, במסגרת התארגנויות צבאיות של ממש; ברקע עדיין צרובים בתודעה הישראלית הפרעות ב"שומר החומות", שבמהלכם בין השאר אירעו לינצ'ים בנהגים שנסעו בדרום הארץ.
שלשום ביקר ברהט מספר 2 ברע"מ יואב סגלוביץ', שמרבה לבקר את בן גביר על כישלונותיו בהורדת הפשיעה והחזרת המשילות. במהלך חוג בית נקטעו דבריו לרגע בצרור יריות. "זה דבר שלא יכול להיות במדינה מתוקנת. לא יכול להיות, נקודה", אמר אז. "הדבר הבלתי נתפס הוא שכאן בעיר זה כבר כמעט הפך לשגרה. רק אתמול נשמעו במשך שמונה שעות ברצף צרורות ירי. אסור שדבר כזה יהפוך לשגרה. זהו כישלון חמור של הממשלה, שהפקירה את הביטחון האישי של האזרחים".