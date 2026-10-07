בכיר במשטרה יצא הבוקר (רביעי) בחריפות נגד ראש השב"כ דוד זיני, ש התריע בפני הקבינט מפני תשתיות טרור שמוקמות לכאורה בפזורה הבדואית ועל התארגנויות בעלות מאפיינים צבאיים בנגב. "לא ברור מאיפה ראש השב"כ הביא את המידע הזה", אמר הגורם הבכיר ל-ynet.

גלריה ראש השב"כ זיני ( צילום: שלו שלום )

לדבריו, "רכזי שב"כ שעובדים מול מחוז דרום, וגם גורמים בשב"כ שנמצאים בקשר שוטף עם המחוז, אומרים שאין להם מושג על מה הדברים מבוססים. גם במחוז דרום תוהים מאיפה הגיע המידע הזה".

הגורם הוסיף כי "אם בידי שב"כ קיים מידע מודיעיני על הקמת גדודים או תשתיות צבאיות בנגב, מצופה שמידע חמור כזה יועבר קודם כול למשטרת ישראל ולמחוז דרום, כדי שניתן יהיה לטפל בו. אי אפשר לזרוק אמירה כזו לחלל האוויר, לייצר בהלה ובשטח אף אחד מהגורמים שאמורים לטפל בתופעה לא מכיר את המידע שעליו היא מבוססת".

ינואר השנה: חמושים על חמורים לועגים לשר בן גביר ( ללא קרדיט מחסן שעלאן )

במהלך ישיבת הקבינט ביום שני, שבה דנו באיומי הטרור מעזה ומיהודה ושומרון, אמר ראש השב"כ זיני: "יש בפזורה הבדואית מקומות עם תשתיות צבאיות, וניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים - תופעה מאוד מדאיגה". ראש שב"כ הוסיף כי מדובר בתשתיות "שאנחנו מסכלים כל הזמן".

לדברי זיני, לאותם גדודים צבאיים - שמוקמים על ידי תושבים בדואים בנגב, במרחק נסיעה קצרה מבאר שבע, דימונה ושאר היישובים באזור - יש "זיקה מדאיגה" לארגוני טרור כמו חמאס, בין השאר מאחר שרבים מהם מתחתנים עם נשים מרצועת עזה ויהודה ושומרון. כך למשל, נזכיר, מתנהל בימים אלה משפט הזוי במיוחד בבית המשפט השלום בבאר שבע - נגד סאבח הנייה, אחותו של ראש ארגון הטרור שחוסל, שלפי כתב האישום שלחה לו דברי שבח אחרי טבח 7/10.