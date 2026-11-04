( צילום: עידו ארז )





גלריה שלוש החשודות: נטליה קיסלבסקי, אנה פגלסקי ודרינה (דשה) חלופה ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )

במהלך הצגת הצהרת התובע אמר נציג המשטרה בבית משפט השלום בפתח תקווה כי "יש פה תיק עם ריבוי אירועים. יש לנו פה חמישה קלסרים". נציג המשטרה אמר: "למרות הצהרת התובע אנחנו ממשיכים את החקירה ואנחנו מתכוונים להמשיך לבדוק עוד חודשים ושנים אחורה". במשטרה מייחסים למנהלת ולמטפלות מקרי אלימות הכוללים הטחות, חניקות, טלטולים, קשירות ומשיכות בשיער עד כדי ערפול ואובדן הכרה של הפעוטות, בהם כאלה בני פחות משנה. בנוסף צוין כי אחת מהמטפלות היא עובדת זרה ללא היתר עבודה.

לפי גורם במשטרה, כתב האישום שיוגש ככל הנראה ביום ראשון יתבסס על כ-600 מקרי התעללות שהתרחשו במעון בעשרה פעוטות. החוקרים, הממשיכים גם בשעות אלו בחקירה, טענו כי ככל שהתינוקות היו קטנים יותר כך נהגו בהם ביותר אלימות. "למרות שהתיעודים טרם יצאו, מי שנחשף אליהם אומר שהם קשים מאוד", הסביר הגורם. כפי המסתמן, העבירות בכתב האישום יהיו קשירת קשר לביצוע פשע, תקיפת קטין, התעללות פיזית או נפשית בחסר ישע ותקיפת סתם של חסר ישע על ידי אחראי.

כמה מהחבלות של הפעוטות במעון ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )

לפי המשטרה, נצפו יותר מ-2,400 שעות תיעוד מהמעון, שנסגר למשך 60 ימים. עם התקדמות החקירה אף עלה חשד נגד שלוש מטפלות אחרות שהועסקו במעון השנה, ובשנה שעברה. גם הן נעצרו, ושוחררו בהמשך תחת תנאים מגבילים למעצר בית. חקירתן נמשכת.

מדובר באירוע חריג שבמסגרתו מוגשת הצהרת תובע לפני תום החקירה, אך התקבל אישור למהלך מטעם נציג הפרקליטות.

ל', אמא של פעוט בן כשנה וחצי שהיה במעון, ראתה כמה ממקרי ההתעללות בתיעודים שיצאו מהמקום. היא אמרה ל-ynet לפני תחילת הדיון כי בנה מתקשה לישון בשל ההתעללות שעבר.