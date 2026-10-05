כמעט חמישה ימים אחרי הניסיון הכושל להוציאה להורג ב שתי זריקות רעל , הרוצחת קריסטה פייק עדיין מאושפזת היום (ב') ללא הכרה בבית חולים בטנסי, ולפי עורכי דינה ייתכן שיעברו עוד כמה ימים עד שייוודע גורלה. מאז ההוצאה להורג שנכשלה נמסר מעט מאוד מידע על מצבה של פייק, וכל שידוע הוא שהיא מאושפזת תחת שמירה בעוד הרופאים מנסים לסלק מגופה את המינון העצום של החומר הקטלני פנטוברביטל שהוזרק אליו.

גלריה הרוצחת קריסטה פייק (מימין) והקורבן קולין סלמר, שנחתכה 100 פעם במהלך הרצח

בריאיון לרשת CNN שנערך אתמול נשאל עורך דינה של פייק סטיבן פרל אם פייק שבה להכרה בשלב כלשהו מאז ניסיון ההוצאה להורג, והשיב: "לא ככל שאני יודע". הוא ציין כי לפני ביצוע הליך ההוצאה להורג העניקה פייק ייפוי כוח רפואי לאדם מסוים, וכי אותו אדם מגן כעת על פרטיותה: "אינני בטוח מה נאמר בדיוק לאותו אדם". על מה שעברה פייק לפני שהובהלה לבית החולים אמר פרל: "איננו יודעים כרגע, וייתכן שלעולם לא נדע, איזה סוג של עינויים היא עברה במהלך התהליך הזה, היכן הייתה הכרתה, איזה כאב פיזי נגרם לה – ואיזה עינוי נפשי עבר עליה".

פייק, שסיפורה זכה לסיקור נרחב בתקשורת העולמית בימים האחרונים, הייתה בת 18 בלבד כשרצחה ב-12 בינואר 1995 את חברתה לספסל הלימודים קולין סלמר. סלמר למדה אז עם פייק ובן זוגה של פייק, תדריל שיפ, בתוכנית להכשרה מקצועית בנוקסוויל, ולפי התביעה פייק חששה שסלמר חושקת בשיפ, ולכן בהתקף של קנאה וזעם פיתתה אותה להגיע לאזור מבודד בקמפוס של אוניברסיטת טנסי – ושם היא ובן הזוג שיפ עינו ורצחו אותה באכזריות. בין השאר פייק חתכה אותה בסכין יפנית יותר מ-100 פעמים והיכתה אותה בגוש אספלט גדול, ובן זוגה חרט על גופה פנטגרם – סמל דמוי כוכב המזוהה עם השטן. הממצאים בזירה עוררו בשעתו דאגה גדולה על רקע "הבהלה השטנית" של שנות ה-80 וה-90 בארה"ב, שבמסגרתה נפוצו שמועות על ארגוני "כת השטן" החוטפים בני אדם, בכללם ילדים, ומבצעים בהם מעשי התעללות פולחניים.

פייק מייבבת אחרי שנידונה למוות ב-1996. שאלה את המוציאים להורג: "זה קורה ככה?"

גזר הדין שהוטל על פייק ב-1996 הפך אותה לאחת הנשים הצעירות ביותר אי פעם בארה"ב שנשלחו לאגף הנידונים למוות, אבל לימים טענו עורכי דינה ותומכיה כי עונש המוות הוא עונש מופרז בהתחשב בכך שביצעה את הפשע בגיל צעיר מאוד וסבלה ממחלת נפש שלא טופלה – כל זאת אחרי ילדות שבה הייתה קורבן להזנחה ולהתעללות מינית קשה, כולל מעשי אונס שעברה בגיל 11 ו-17. רק בהמשך היא אובחנה כסובלת מהפרעה דו-קוטבית ומפוסט-טראומה. עורך דינה הנוכחי של פייק, סטיבן פרל, הדגיש את העובדה שבשלב הטיעונים לעונש במשפטה לא הציגו סנגוריה למושבעים את המידע הקריטי על עברה, ולא טענו שיש להביא בחשבון את גילה הצעיר. פרל ציין כי כיום ידוע הרבה יותר על התפתחות המוח בגיל ההתבגרות, וכי עונש המוות שנגזר על פייק הוא חריג ויוצא דופן. הוא ציין גם את העובדה שבן זוגה של פייק, תדריל שיפ, שהיה בן 17 בזמן המעשה, נידון למאסר עולם עם אפשרות לשחרור מוקדם בשל גילו הצעיר.

ראש השב"ס התפטר, טראמפ שאל: "איך זה קורה?"

בשבוע שעבר דחה מושל טנסי ביל לי את בקשת החנינה של פייק, וגם בית המשפט העליון דחה עתירה לעכב את ביצוע גזר הדין. שעה אחת בלבד לפני המועד המקורי שנקבע להוצאה להורג, יום רביעי בערב בשעה 18:00 (שעון ישראל), הוציא לפתע בית משפט אחר צו המורה לעכב את ביצוע עונש המוות כדי לבחון כמה מטיעוניה של פייק, אך בחלוף כמה שעות הוא אישר להוציא את ההליך לפועל. בכך הייתה פייק אמורה להפוך לאישה הראשונה שמוצאת להורג בטנסי זה יותר מ-200 שנה, ולאישה ה-19 בסך הכול אי פעם בארה"ב שמוצאת להורג.

תדריל שיפ, בן זוגה של קריסטה פייק והשותף שלה לרצח ב-1995. נידון למאסר עולם כי היה בן 17

ההליך יצא לדרך בשעות הערב לפי השעון המקומי (בלילה שבין רביעי לחמישי שעון ישראל), ותחילה הזריק צוות ההוצאה להורג לגופה של פייק מנה אחת של החומר שאמור היה להרוג אותה. משהחומר לא הביא אותה לאבד את הכרתה הזריק לה הצוות מנה שנייה, כפי שמורה הפרוטוקול, אבל גם אז הרוצחת שרדה. עדי ראייה שהגיעו לצפות בהוצאה להורג, כמו גם עורכי דינה, סיפרו כי במהלך ההליך היא אמרה "אני מרגישה שהזרוע שלי עומדת להתפוצץ", ובשלב אחר שאלה: "זה קורה ככה?". לדבריהם אפשר היה לשמוע אותה בוכה, מייבבת ונושמת בכבדות לאורך כל ההליך, וגם כשפונו מחדר הצפייה, יותר משעתיים אחרי שהוכנסו אליו, אפשר היה לשמוע אותה נוחרת בקול רם מאחורי הווילונות הסגורים. פייק פונתה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה וזרועותיה נפוחות ומכוסות שלפוחיות מהחומר המוזרק, אבל בעודה בחיים. היא עברה אינטובציה וחוברה למכונת הנשמה.

בעקבות כישלון ההוצאה להורג הודיע מושל טנסי לי על הקפאת ההוצאות להורג במדינתו עד לסוף השנה, והורה על פתיחת חקירה עצמאית של מערכת ביצוע עונש המוות בטנסי, שתנוהל על-ידי התובע הפדרלי לשעבר אד סטנטון. נציב שירות בתי הסוהר של טנסי, פרנק סטרדה, הודיע ביום שבת על התפטרותו בעקבות הכישלון. ההוצאה להורג שלא צלחה הפכה לשערורייה שגררה תגובה גם מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שאמר למחרת: "איך זה קורה? זה אמור להיות פשוט לביצוע. זה לא אמור להיות קשה במיוחד".

כשקריסטה תתעורר: "לא בטוח שתהיה כשירה משפטית"

גם כעת לא ברור מה יעלה בגורל תיק עונש המוות של הרוצחת פייק. עורכי דינה כבר פנו למושל לי בבקשה שימתיק את עונשה למאסר עולם, אך עורך הדין פרל ציין כי מדינת טנסי טרם הודיעה אם בכוונתה לנסות להוציא להורג את פייק בשנית, ואמר כי "אם היא תתאושש, ייתכן שלא תתאושש לחלוטין, וייתכן שיתעוררו שאלות באשר לכשירותה המשפטית".





עורכי הדין של פייק אמרו כי הם סבורים שתקלות בקווי העירוי גרמו לפנטוברביטל לזרום לתוך רקמות גופה של פייק במקום למחזור הדם שלה. "ככל הנראה בשום שלב איש מצוות ההוצאה להורג לא הבין שקווי העירוי לא מוקמו כראוי או שהוורידים התפוצצו, ושהפנטוברביטל חודר, כולו או בחלקו, לתוך גופה של גב' פייק", כתבו עורכי הדין במסמך שהוגש לבית המשפט. במסמך הודגש כי פייק כבר הגישה בעבר ערעור שבו טענה כי הוצאתה להורג תהיה ענישה אכזרית ובלתי שגרתית בשל מאפייניה הפיזיים הייחודיים, לרבות תרומבוציטוזיס (ריבוי טסיות דם), הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD) וּורידים קטנים.

בינתיים, לקראת ההליכים העתידיים, ביקשו בסוף השבוע עורכי דינה של פייק מבית המשפט להורות לגורמי שירות בתי הסוהר בטנסי לשמר כל התיעוד בכתב, התכתובות, התמונות וסרטוני הווידאו מניסיון ההוצאה להורג. גורמי שירות בתי הסוהר ומשרד התובע הכללי של טנסי שמרו על שתיקה כמעט מוחלטת מאז שפייק פונתה לבית החולים.

מושל טנסי ביל לי. השעה את כל ההוצאות להורג במדינתו ( צילום: AP )