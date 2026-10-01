מצבה של קריסטה פייק , ש שרדה שלשום (בין רביעי לחמישי) ניסיון להוציא אותה להורג בזריקה קטלנית בטנסי, מוגדר קריטי - והיא ממשיכה לקבל טיפול רפואי מציל חיים בבית חולים. בינתיים עורכי דינה, שעדיין אינם יודעים מה סיכויי החלמתה, חשפו אתמול פרטים חדשים על שאירע במהלך ההליך: לדבריהם, לפחות שבע מחטים הוחדרו לגופה, אחת מהן הייתה עקומה כשהוצאה מזרועה, וכעת היא סובלת משלפוחיות ומתחושת צריבה באזור ההזרקה.

גלריה קריסטה פייק ב-2016

"קריסטה בחיים. אין לנו תמונה ברורה לגבי הפרוגנוזה שלה או עדכון משמעותי על מצבה", אמר אתמול עורך דינה רנדי ספייבי במסיבת עיתונאים. לדבריו, מה שאירע בחדר ההוצאה להורג "לא היה רק לא יעיל. זה היה אכזרי, זה היה עינוי - וזה גם היה צפוי". עורכי דינה דורשים כעת ממושל טנסי ביל לי להמיר את עונש המוות של פייק ולא לאפשר למדינה לנסות להוציא אותה להורג פעם נוספת. הם טענו כי גם הבדיקה החיצונית שעליה הורה המושל בעקבות הכישלון אינה מספיקה. לי, מצדו, הגדיר את שאירע "מטריד מאוד", דחה ללא הגבלת זמן כל ניסיון נוסף להוציא את פייק להורג ועצר גם את ההוצאה להורג הנוספת שתוכננה בטנסי השנה.

עורך הדין ספייבי, ששהה בכלא בזמן ההליך, אמר כי הצוות החדיר לפייק לפחות שבע מחטים במהלך ההכנות והניסיון להוציאה להורג. לדבריו, אחת המחטים הייתה עקומה כשהוצאה מזרועה. לטענת ספייבי, פייק עצמה ניסתה לסייע לצוות למצוא וריד מתאים. לדבריו, היא הייתה "לא רק משתפת פעולה", אלא אף הדריכה את אנשי הצוות שניסו להחדיר לה את העירויים. "היא אמרה שוב ושוב: 'בבקשה תנסו גבוה יותר, ליד הכתף. תנסו כאן, אני חושבת שזה יהיה בסדר'", סיפר.

לדברי עורך דינה, גם לאחר שקיבלה את המנה הראשונה של סם הפנטוברביטל - זו שהייתה אמורה להביא למותה - פייק עדיין הייתה בהכרה, שרה ובירכה את האנשים בחדר העדים. בשלב מסוים היא אף הודתה לאנשי הצוות שניסו להחדיר לה את העירויים. המלווה הרוחני של פייק שהה עמה בחדר ההוצאה להורג, אך לפי עורך דינה הוצא ממנו לפרקי זמן במהלך ההליך. ההגנה הציגה גם זאת כחלק ממה שתיארה כאופיו "האכזרי והמענה" של האירוע.

אמבולנס שהוזעק הלילה לכלא בנאשוויל, ופינה את קריסטה לבית החולים ( צילום: AP Photo/George Walker IV )

עורך הדין תיאר גם קושי חריג לקבל מידע בזמן אמת: לדבריו, במשך כ-40 דקות לאחר מתן המנה הראשונה של פנטוברביטל התקשורת עם פייק הייתה קשה, והוא לא ידע אם כבר החלו אנשי רפואה להעניק לה טיפול. "לא היה לי מושג מתי, ואם בכלל, אנשי מקצוע רפואיים התחילו לסייע לקריסטה", אמר. לדבריו, כשניסה ליצור קשר עם שאר הצוות המשפטי נדרשו לו שבע דקות לעבור שישה שערים ודלתות נעולים בתוך מתחם הכלא, רק בשעה 20:50 קיבל לראשונה מידע או אישור לכך שאמבולנס נמצא בדרכו.

הליך ההוצאה להורג החל בשעות הערב של יום רביעי (שעון מקומי) בכלא ריברבנד בנאשוויל. פייק, בת 50 שהורשעה ברצח צעירה בת 19 בשנת 1995 כשהיא הייתה בת 18, נקשרה לאלונקה. בדבריה האחרונים תיארה את עצמה כשלווה ואמרה בין היתר: "אני בשלום. אני מוכנה להיות חופשייה". היא הוסיפה כי היא עוזבת את העולם "באהבה". אלא שפייק נותרה ערה לאחר שההליך החל, ובשלב מסוים הרימה את ראשה ושאלה את אנשי הכלא אם זרועה "אמורה להרגיש כך". אחד העדים סיפר ששמע אותה אומרת כי הווריד בזרועה מרגיש כאילו הוא "עומד להתפוצץ".

אנשי הכלא נתנו לה מנה של פנטוברביטל, ובהמשך גם את מנת הגיבוי שנקבעה בפרוטוקול למקרה שהמנה הראשונה אינה מביאה למוות. גם המנה השנייה לא הרגה אותה. כמעט חצי שעה לאחר מתן מנת הגיבוי עדיין ניתן היה לשמוע אותה נוחרת מאחורי הווילון הסגור. המיקרופון בחדר נותק, העדים הוצאו מהמקום ופייק פונתה באמבולנס לבית חולים. בזמן שההליך עדיין התנהל הגישו עורכי דינה בקשות חירום לבתי המשפט. הם טענו שפייק עדיין בעלת דופק ונשמעת נוחרת לאחר שקיבלה את שתי המנות, וכי היא נתונה ב"ייסורים מיותרים" באופן שמפר את האיסור החוקתי על ענישה אכזרית וחריגה.

אותו רופא - כשל שני בתוך חודשים

לפרטים על הלילה הדרמטי נוסף גילוי שמעלה שאלות נוספות סביב התנהלות מערכת ההוצאות להורג בטנסי: ד"ר מארק פאולר, הרופא שפיקח על הליך ההוצאה להורג של לפייק, היה מעורב גם בניסיון כושל אחר להוציא להורג אסיר במדינה רק בחודש מאי. באותו מקרה ניסתה טנסי להוציא להורג את טוני קארות'רס, שהורשע בחטיפה וברצח של שלושה בני אדם ב-1994. הצוות הצליח ליצור גישה אחת לווריד, אך לפי הפרוטוקול נדרשה גם גישה נוספת. במשך יותר משעה ניסו אנשי הצוות ללא הצלחה למצוא וריד מתאים לעירוי הגיבוי, ובסופו של דבר ההוצאה להורג בוטלה לפני שהחומר הקטלני הוזרק. המושל העניק לקארות'רס דחייה של שנה.

טוני קארות'רס. גם ההוצאה להורג שלו נכשלה, המכנה המשותף: הרופא האחראי ( Tennessee Department of Correction )

אחותו של קארות'רס הגישה לאחר מכן תלונה נגד פאולר למשרד הבריאות של טנסי. היא טענה כי במהלך הניסיונות אחיה סבל מכאבים קשים, וכי בעקבות האירוע לקה בשבץ ונותר עם שיתוק חלקי. הקשר בין ניסיון ההוצאה להורג לשבץ הוא טענה של המשפחה ולא נקבע באופן רשמי. מריה דליבראטו, עורכת דין מהאיגוד האמריקני לחירויות אזרחיות שנכחה בהליך, סיפרה כי הצוות ניסה להחדיר עירוי לזרועו, לידו ולכף רגלו של קארות'רס, לפני שפאולר ניסה להחדיר צנתר מרכזי.

בתלונה נטען גם שפאולר השתמש בלידוקאין מבלי לוודא קודם שקארות'רס אינו אלרגי לחומר, וכי המשיך בניסיונות למרות "כאב ומצוקה ניכרים". עוד נטען כי לא היה מיומן דיו בהחדרת צנתר מרכזי משום שלא ביצע פעולה כזאת במשך יותר מעשור. פאולר אמר בעבר לרשת NPR האמריקנית כי תפקידו בהוצאות להורג אינו כולל השתתפות בביצוען עצמו, למעט קביעת שעת המוות, וסירב אז להגיב מעבר לכך.

עורכי דינה של פייק אומרים כי מבחינתם הכישלון לא היה בלתי צפוי. עוד לפני יום ההוצאה להורג הם התריעו כי היא סובלת מהפרעת דם ומבעיות בגישה לוורידים שעלולות להפוך זריקה קטלנית להליך ממושך וכואב. הם אף הציעו חלופה חריגה: אם המדינה מתעקשת לבצע את גזר הדין, ביקשו עורכי הדין שפייק תוצא להורג בתלייה במקום בזריקה קטלנית. לטענתם, הדבר היה עשוי למנוע את הסיכון לסבל שנבע מהקשיים הצפויים בהשגת גישה לוורידים. לאחר הכישלון טענה ההגנה כי החששות הללו התממשו, והעלתה טענות על קשיים בגישה לוורידים, ורידים שנפגעו והיעדר מענה רפואי מספק כאשר ההליך השתבש.

עדי ראייה מטעם התקשורת עוזבים את הכלא בנאשוויל: "זה היה כאוטי" ( צילום: AP Photo/George Walker IV )

מחלקת בתי הסוהר של טנסי דוחה את הטענה שהצוות חרג מהנהלים. היא מסרה כי אנשיה "פעלו לפי כל שלב בפרוטוקול ההוצאה להורג החוקי והקבוע של המדינה, שאושר בידי משרד התובע הכללי". גם המושל לי אמר כי על פני הדברים נראה שאנשי הכלא פעלו בהתאם לפרוטוקול, אף שהדגיש כי נותרו שאלות רבות ללא תשובה. הפרוטוקול קובע כי אם המנה הראשונה אינה מביאה למותו של האסיר, יש להשתמש במנת גיבוי. אלא שהנהלים אינם מספקים שלב נוסף במקרה שבו גם המנה השנייה אינה גורמת למוות. במקרה של פייק הגיע למעשה צוות ההוצאה להורג לסוף הפרוטוקול - כשהיא עדיין בחיים.

"ייחודי וחסר תקדים"

לדברי רובין מאהר, מנכ"לית מרכז המידע לעונש מוות בארצות הברית, ידועים שבעה מקרים שבהם אסירים שרדו בעיות רפואיות במהלך ניסיון הוצאה להורג משום שהצוות לא הצליח להשיג גישה לווריד. המקרה של פייק שונה: היא קיבלה בפועל את החומרים שנועדו להמיתה - ונשארה בחיים זמן רב מספיק כדי להיות מפונה לבית חולים. מאהר הגדירה את המקרה "ייחודי וחסר תקדים".

פייק נידונה למוות כאמור על רצח קולין סלמר בת ה-19 ב-1995. פייק, שהייתה אז בת 18, ובן זוגה טדריל שיפ, שהיה בן 17, הורשעו במעורבות ברצח. סלמר הותקפה ונרצחה באזור מיוער בנוקסוויל, ועל גופתה נחרט פנטגרם (צורה גאומטרית של כוכב מחומש) - פרט שהוביל באותה תקופה לעיסוק נרחב בחשד למניע "שטני". אמה של הנרצחת, מיי מרטינז, שהגיעה לנאשוויל כדי לצפות בהוצאה להורג של מי שרצחה את בתה לפני יותר משלושה עשורים, סיכמה את האירוע בשיחה עם NBC במשפט קצר: "זה היה בלגן".

שיפ לא היה כשיר לעונש מוות משום שהיה קטין בזמן הרצח ונידון למאסר עולם. בקשתו לשחרור על תנאי נדחתה בשנה שעברה. פייק עצמה לא הכחישה לאורך השנים את חלקה ברצח. עורכי דינה טענו עם זאת כי בעת קביעת עונשה לא ניתן משקל מספיק לגילה הצעיר, למצבה הנפשי ולהתעללות הקשה שעברה בילדותה. לאחר הרצח היא אובחנה בין היתר עם הפרעה דו-קוטבית והפרעת דחק פוסט-טראומטית.

קולין סלמר שפייק רצחה ב-1995. אמה הגיעה להוצאה להורג הכושלת

בן הזוג תדריל שיפ. בית המשפט הסתפק במאסר עולם

קריסטה פייק אחרי שנגזר דינה ב-1996

פייק הייתה אמורה להיות האישה הראשונה שמוצאה להורג בטנסי זה יותר מ-200 שנה, וכן האדם ה-30 שמוצא להורג בארה"ב השנה. ההוצאה להורג שלה נעצרה בתחילה כשעה לפני המועד המתוכנן על ידי בית משפט פדרלי לערעורים, אולם שעות לאחר מכן ביטל בית המשפט העליון של ארה"ב את העיכוב ואפשר למדינה לבצע את גזר הדין.

כעת כבר אין מועד חדש. המושל לי הורה על בדיקה עצמאית של האירוע ואמר כי "לאזרחי המדינה מגיע לקבל תשובות". עורכי דינה של פייק דורשים ללכת רחוק יותר: מבחינתם, לאחר שהמדינה כבר ניסתה להוציא אותה להורג והותירה אותה במצב קריטי בבית החולים, אין לאפשר ניסיון נוסף - ויש להמיר את עונשה. עורכי הדין אמרו כי הם מצפים לקבל עדכון נוסף על מצבה בתוך 24 שעות. סטיבן פרל, מהסנגוריה הפדרלית במזרח טנסי, אמר כי הם מקווים שפייק תתאושש מספיק כדי שתוכל להשתתף בהחלטות לגבי הצעדים הבאים. "אנחנו רוצים לחשוב על הדברים, לוודא שקריסטה מתאוששת - ושיהיה לה חלק במה שהיא רוצה לעשות", אמר.