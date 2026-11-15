המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הגישה הבוקר (ראשון) לבית משפט השלום בירושלים בקשה להאריך ב-20 יום את מעצרו של שמיל לוייב, ישראלי תושב בת ים בן 32, הנאשם ב בולגריה ב רצח בנסיבות מחמירות של פרופ' אנדריי אטנסוב בן ה-83 בבירה סופיה. הרקע המסתמן למקרה הוא סכסוך הנוגע לדירת אחותו של הפרופסור, ו חשד שלוייב רצה להשתלט על נכסיו של אטנסוב .

מבקשת הארכת המעצר עולה כי לוייב הגיע לבולגריה יום לפני הרצח לכאורה שבוצע ב-15 באוקטובר. הוא תועד עוקב אחר הקורבן, מכה אותו למוות בתחנת רכבת תחתית בסופיה - ונמלט לאחר מכן בחזרה לישראל. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו כדי לאפשר לרשויות בבולגריה להגיש בקשה רשמית להסגרתו.

תיעוד: מעצרו של לוייב בבת ים בסוף השבוע ( צילום: דוברות המשטרה )





מפרטי בקשת הארכת המעצר עולה כי ב-15 באוקטובר, בסביבות השעה 13:10, לוייב רצח לכאורה את אטנסוב בתוך תא מעלית המוביל לתחנת המטרו "ז'וליו קירי" בסופיה. על פי כתב האישום שהוגש בבולגריה, לוייב היכה את הקורבן בעוצמה בראשו ובפלג גופו העליון וגרם לו לחבלת ראש חמורה שהובילה למותו.

"כתב האישום מתאר כי מעשה הרצח בוצע באכזריות רבה, תוך גרימת ייסורים רבים לקורבן", נכתב בבקשת הפרקליטות הבוקר. "ריבוי החבלות שנגרמו לגופו של הקורבן מעיד על אכזריות קיצונית והתנהגות אכזרית של המשיב אשר גרמה למותו של הקורבן".

מהראיות שנאספו בבולגריה עולה כי עוד קודם לרצח חשש אטנסוב לחייו בעקבות איומים שהופנו כלפיו מצד שכנה של אחותו, המשמש כמיופה כוחה, על רקע סכסוך הנוגע לדירתה. על פי חומרי החקירה, לוייב הוא אותו שכן.

גלריה זירת הרצח בתחנת המטרו "ז'וליו קירי" בסופיה ( צילום: BTA )

אטנסוב, בן 83, היה מרצה ותיק ומוערך בפקולטה לביולוגיה באוניברסיטת סופיה. במשך עשרות שנים עסק במחקר ובהוראה, בין היתר בתחום חקר החלבונים והממברנות הביולוגיות, ואף ערך מחקרים בגרמניה וביפן. לאחר שהותקף במעלית הוא פונה במצב אנוש לבית חולים מקומי, שם מת מפצעיו.

המעקב שקדם לרצח, והחשש מבריחה לרוסיה

חומרי החקירה שהעבירו הרשויות בבולגריה לישראל חושפים את השתלשלות האירועים שקדמו לרצח ואת מסלול ההימלטות של הנאשם. ב-14 באוקטובר, יום לפני הרצח, הגיע לוייב לנמל התעופה בסלוניקי שביוון, שם אסף בשעה 10:25 רכב ששכר.

מפרטי החקירה עולה כי בבוקר הרצח הבחינו שכניו של אטנסוב בלוייב, כשהוא מסתובב סמוך לביתו של הפרופסור. אחת השכנות אף צילמה אותו ואת רכבו והעבירה את התמונות למשטרה המקומית. בהמשך זיהו שניים מהשכנים את לוייב במסדר זיהוי תמונות.

עוד עולה מהחקירה כי מצלמות האבטחה תיעדו את אטנסוב צועד לעבר תחנת המטרו כשהוא נושא מזוודה סגולה ותיק שחור, ואת לוייב שעוקב אחריו, לפי האישום בבולגריה. בתיעוד נוסף, שצולם זמן קצר לאחר הרצח, נראה החשוד נמלט מהזירה כשהוא נושא תיק שחור הדומה לתיק שנשא הפרופסור. בזירת הרצח אותרה המזוודה הסגולה בלבד.

לוייב נלקח למעצר בידי המשטרה. בבולגריה הוא נאשם ברצח, בישראל מחכים לבקשת הסגרה רשמית ( צילום: דוברות המשטרה )

עדת ראייה סיפרה לחוקרים בבולגריה כי הבחינה בשני גברים נכנסים למעלית בתחנת המטרו: האחד מבוגר, נושא מזוודה סגולה, והשני צעיר, לבוש בגדים כהים וכובע גרב שחור. זמן קצר לאחר מכן שמעה העדה "חבטות חזקות" והבחינה בגבר הצעיר יוצא לבדו מהמעלית ונמלט מהמקום.

שעות ספורות לאחר הרצח, כך עולה מפרטי התיק, בשעה 18:24, החזיר לוייב את הרכב השכור לנמל התעופה בסלוניקי. עוד באותו היום חזר לישראל.

ב-17 באוקטובר, יומיים לאחר הרצח, הוגש נגד לוייב כתב האישום בבולגריה. לפני שבועיים בדיוק פנו הרשויות בבולגריה לישראל בבקשה לעצור אותו לקראת הסגרתו, וביום שישי האחרון הוא אכן נעצר.