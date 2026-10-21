נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לסלק את העיתונאים המסקרים את הבית הלבן מחדר התדרוכים ההיסטורי, ולהפוך אותו בחזרה לבריכת שחייה מקורה. כך חשף אמש (שלישי) "ניו יורק טיימס", בדיווח המבוסס על שיחות עם גורמים בממשל ואנשים המעורים בנושא. לפי העיתון, טראמפ העלה את הרעיון שוב ושוב בחודשים האחרונים, ובסביבתו הולכת וגוברת התמיכה במהלך, שעשוי לשנות באופן דרמטי את יחסי הבית הלבן והתקשורת.

גלריה טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן ( צילום: REUTERS/Evan Vucc )

בסוף אוגוסט, באחת מפגישותיה האחרונות של דוברת הבית הלבן דאז קרוליין לוויט עם הנשיא בחדר הסגלגל, העלה טראמפ את ההצעה בנוכחות כמה מיועציו הבכירים. הוא ביקש מלוויט לפנות את העיתונאים מחדר התדרוכים על שם ג'יימס בריידי, צעד שמשמעותו המעשית תהיה הוצאתם של ארגוני החדשות מהבית הלבן. טראמפ אף אמר לה כי המהלך יהיה "המורשת האחרונה" שתותיר אחריה בתפקיד. ואולם, ההצעה לא קודמה לפני שעזבה את תפקידה ב-27 באוגוסט.

לפי שלושה גורמים המעורים בשיחות, טראמפ העלה בפני לוויט את הבקשה כמה פעמים במהלך החודשים שקדמו לעזיבתה. הנשיא אמר לעוזריו כי הוא מעדיף להחזיר למקום את בריכת השחייה שהקים הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט בשנת 1933, כחלק מהטיפול ברגליו שנפגעו ממחלת הפוליו. הבריכה כוסתה בתקופת הנשיא ריצ'רד ניקסון כדי לפנות מקום לאנשי התקשורת.

כיום פועלים העיתונאים בעלי אישורי הכניסה הקבועים לבית הלבן בחלל משרדי קטן המחובר לחדר התדרוכים, בסמוך לאגף המערבי שבו נמצא החדר הסגלגל. קרבתם למוקד הכוח הנשיאותי נחשבת במשך עשרות שנים לסמל לחשיבותה של עיתונות חופשית בדמוקרטיה האמריקנית. העברתם למבנה אחר תהיה לכן הרבה יותר משינוי אדריכלי, ועלולה להיות החלטה שיהיה קשה לנשיאים הבאים לבטל.

הפוסט שפרסם טראמפ בחודש שעבר ( צילום: Truth Social )

ב-27 בספטמבר פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social שתי תמונות זו לצד זו. בראשונה נראה חדר התדרוכים הנוכחי, תחת הכיתוב "פייק ניוז", ובשנייה הדמיה של בריכת שחייה מפוארת, מעוטרת בזהב, תחת הכיתוב "בריכת רוזוולט".

לפי "ניו יורק טיימס", אחד האנשים שמעודדים את טראמפ לקדם את הרעיון הוא ביל פולטי, שעומד בראש הסוכנות הפדרלית למימון דיור. פולטי, שאינו מחזיק בתפקיד רשמי בניהול מתקני הבית הלבן, אף הכין הדמיה על לוח מוקצף, שבה מוצג חדר התדרוכים כבריכת שחייה שקועה ברצפה. פולטי מרבה לבלות עם טראמפ בסופי שבוע במועדוני הגולף שלו. מכיוון שהנשיא מוקף אז בצוות מצומצם במיוחד, פולטי נהנה מגישה ישירה ובלתי פורמלית אליו, ומנצל אותה כדי להציג לו רעיונות חדשים. לפי בכירים בבית הלבן, פולטי מביא עמו גם לוחות המציגים יעדים אפשריים להליכים פליליים שמניעיהם, לפי הדיווח, נקמניים. פולטי לא השיב לפניות העיתון לקבלת תגובה.

מקורב נוסף שלפי הדיווח מעודד את גישתו העוינת של הנשיא כלפי התקשורת הוא בוריס אפשטיין, עורך דינו הוותיק ויועצו החיצוני של טראמפ, שקידם כמה מהתביעות שהגיש הנשיא נגד כלי תקשורת ועיתונאים. על פי גורמים בממשל ומקורבים לנשיא, השפעתו של אפשטיין התחזקה בחודשים האחרונים. הוא סירב להגיב.

הבריכה ההיסטורית בבית הלבן לאחר השיפוץ בתקופת הנשיא קנדי. תחזור בקרוב בגרסה מוזהבת? ( קרדיט: Robert L. Knudsen / JFK Presidential Library and Museum / NARA )

בינתיים, אחת האפשרויות הנבחנות היא העברת העיתונאים לבניין המשרדים אייזנהאואר שמעבר לרחוב, מחוץ לשערים הראשיים של הבית הלבן. בדיווח של "וול סטריט ג'ורנל" בחודש שעבר נמסר כי טראמפ דן באפשרות שוב ושוב, אך יועציו ניסו עד כה להניא אותו מכך, או המתינו עד שיעבור לנושא אחר.

גם הילרי קלינטון רצתה בריכה

הרעיון להוציא את העיתונאים מהבית הלבן מלווה את טראמפ עוד מתקופת כהונתו הראשונה. במהלך חילופי הממשל בסוף 2016 הציע סטיב באנון, שהיה מיועד לכהן כיועצו האסטרטגי הבכיר, להעביר את העיתונאים לבית סמוך לכיכר לאפייט. בכירים אחרים דחו את ההצעה על הסף, ובאנון הציע כחלופה את בניין אייזנהאואר. בינואר 2017 אישר ראש הסגל המיועד ריינס פריבוס בפומבי שהממשל שוקל להעביר את התדרוכים למבנה אחר, והציג זאת כניסיון לאפשר לעיתונאים רבים יותר להשתתף בהם. ואולם, בסופו של דבר ההצעה נזנחה בשל קשיים מעשיים ולוגיסטיים.

"מהרגע שהגעתי לבית הלבן האמנתי שמדובר באיום על הביטחון הלאומי, כשהעיתונאים ממש מקיפים את החדר הסגלגל", אמר באנון ל"ניו יורק טיימס". לדבריו, הוא גיבש תוכנית להעברתם אל מחוץ למתחם או לפחות לבניין אייזנהאואר, אך היא נתקלה בהתנגדות מצד שאר היועצים הבכירים.

הרעיון עלה שוב בקיץ 2017, במהלך שיפוצים באגף המערבי, אך גם אז נתקל בהתנגדות. דובר הבית הלבן היוצא שון ספייסר ומחליפתו שרה האקבי סנדרס העלו שאלות בנוגע לקשיים הלוגיסטיים הכרוכים במהלך. הוא נשקל פעם נוספת בסוף 2024, לאחר ניצחונו של טראמפ בבחירות לנשיאות, אך מרבית יועציו סברו שעדיף להשאיר את העיתונאים בקרבת הנשיא. הסיבה הייתה גם מעשית: טראמפ נוהג להזמין את מצלמות התקשורת לחדר הסגלגל בהתראה קצרה, ויועציו חששו שהעברתם למקום מרוחק תפגע ביכולתו לעשות זאת. חלקם אף העריכו כי אם הסיקור התקשורתי יהפוך לשלילי יותר בעקבות המהלך, הנשיא יאשים אותם בתוצאות.

ביל והילרי קלינטון. בתקופתם הייתה ביקורת ציבורית על המהלך ( צילום: AFP )

מעניין שטראמפ אינו הראשון ששוקל להחזיר את הבריכה ההיסטורית. ב-1993, בתקופת כהונתו של ביל קלינטון, ביקשה רעייתו הילרי קלינטון להפוך את אזור העבודה של העיתונאים בחזרה לבריכת שחייה. כך סיפר בזיכרונותיו ג'ורג' סטפנופולוס, שהיה מנהל התקשורת הראשון של ממשל קלינטון. אלא שכאשר התוכנית דלפה לתקשורת, הביקורת הציבורית הובילה במהירות לגניזתה. לפי "ניו יורק טיימס", ההבדל הוא שכיום טראמפ אינו נתקל בלחץ ציבורי דומה. הצעדים שנקט נגד כלי תקשורת עוררו עד כה תגובות נגד מוגבלות יחסית, גם מצד הדמוקרטים, והיחס השלילי של רבים מתומכיו לתקשורת מפחית את המחיר הפוליטי האפשרי של המהלך.

האפשרות לסילוק העיתונאים מהבית הלבן עולה על רקע שורה של צעדים חריגים שנקט ממשל טראמפ נגד כלי תקשורת. בחודש שעבר הודיע הנשיא ברשתות החברתיות כי הוא אוסר על עיתונאים מרשת CNN, מערוץ MS NOW ומאתר פוליטיקו להיכנס לבית הלבן, בעקבות סיקור שהגדיר "בדיות ושקרים". בעקבות ההודעה נשללו במהירות אישורי הכניסה של יותר מ-70 עיתונאים.

לפי "וול סטריט ג'ורנל", נטלי הארפ, עוזרתו של טראמפ השולטת בחלק גדול מהמידע התקשורתי שמגיע לשולחנו, הציגה לו זמן קצר לפני ההכרזה קטעים שבהם מגישי MS NOW מותחים ביקורת על הממשל. גורמים בבית הלבן טענו כי הארפ לא ניסתה לגרום לנשיא להטיל את האיסור, וכי ההחלטה התקבלה בעקבות כעסו המצטבר על הסיקור התקשורתי במשך חודשים. דובר הבית הלבן סטיבן צ'ונג אף שיבח את הארפ בתגובתו לעיתון.

קרוליין לוויט. טראמפ אמר לה שפינוי העיתואים יהיה "המורשת האחרונה״ שלה ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

השופט הפדרלי טימותי קלי, שמונה על ידי טראמפ עצמו בתקופת כהונתו הראשונה, הורה תחילה להקפיא את האיסור , לאחר שקבע כי הממשל הפר את הנהלים הנדרשים. למרות זאת, במשך תקופה קצרה המשיך הבית הלבן למנוע את כניסתם של העיתונאים. בשבוע שעבר קבע השופט כי הממשל הפר את זכויותיהם של כלי התקשורת מכוח התיקון הראשון לחוקה האמריקנית, המגן בין היתר על חופש הביטוי והעיתונות, והורה להשיב את אישורי הכניסה שלהם. הממשל מערער על ההחלטה.

חקירה נגד חמש רשתות - וזימונים לכתבים

העימות לא הסתיים בכך. לפני כשבועיים, ב-9 באוקטובר, שלח משרד המשפטים האמריקני מכתבים לחמש רשתות טלוויזיה גדולות - ABC, CBS, CNN, NBC ופוקס ניוז - ובהם דרישה למסור מידע, לאחר ש הרשתות השעו זמנית את סיקורן המשותף מהבית הלבן כאות הזדהות עם CNN . לפי גורמים המעורים במהלך, מדובר בחקירה בתחום ההגבלים העסקיים.

כמה חודשים קודם לכן הגיעו סוכני FBI לבתיהם של עיתונאים מה"ניו יורק טיימס", כדי למסור להם זימונים להעיד בפני חבר מושבעים גדול. הזימונים נשלחו לאחר שהעיתון פרסם דיווחים על חששות ביטחוניים בנוגע להגנה על טראמפ במהלך נסיעתו לטורקיה לפסגת נאט"ו, ועל היעדר חלק מאמצעי ההגנה במטוס היוקרה שקיבל מקטאר, שבו השתמש כאייר פורס 1 החדש שלו. לפי כמה גורמים המעורים בפרשה, טראמפ זעם על הפרסומים ודרש מיועציו לאתר את מקור ההדלפות. משרד המשפטים משך לבסוף את הזימונים כעבור כמה שבועות, לאחר שהשופט בתיק מתח ביקורת על התנהלות התביעה ועל השימוש בזימונים כצעד ראשון להשגת מידע, במקום כאמצעי אחרון.

טראמפ מדבר ללא סאונד, אחרי שרשתות טלוויזיה אחרות החרימו את הסיקור שלו ( צילום: הבית הלבן )





טראמפ בחדר התדרוכים בבית הלבן. "הציבור האמריקני אינו נותן אמון, ובצדק, בתקשורת הפייק ניוז" ( צילום: AP Photo/Alex Brandon REUTERS/Jonathan Ernst )

( צילום: AP Photo/Alex Brandon REUTERS/Jonathan Ernst )

גם משרד ההגנה נקט צעדים שהקשו על עבודת העיתונאים. מוקדם יותר השנה הוא דרש מכתבים בעלי אישורי כניסה לחתום על התחייבות הכוללת איסור לבקש מידע שלא אושר לפרסום. כמעט כל כלי התקשורת המרכזיים, ובהם גם פוקס ניוז, סירבו לחתום על ההתחייבות והעדיפו לוותר על שטחי העבודה שהוקצו להם בבניין הפנטגון. לפי "ניו יורק טיימס", השינוי המרכזי בהשוואה לכהונתו הראשונה של טראמפ הוא בהרכב האנשים המקיפים אותו. הצוות הקרוב לנשיא הצטמצם, ובעלי השפעה חדשים מעודדים אותו לנקוט צעדים חריפים יותר כלפי העיתונות. במקביל, הממשל כבר הגביל את תנועת הכתבים בתוך הבית הלבן, ואסר עליהם להיכנס לאזור הסמוך ללשכת הדובר ללא תיאום מראש.