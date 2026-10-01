שלוש שנים לתוך המלחמה, צה"ל מעמיק את הלחץ והשליטה המבצעית ברצועת עזה. בפודקאסט צה"ל העניק מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף לירון בטיטו, שב-7 באוקטובר 2023 פיקד על חטיבת גבעתי, סקירה נרחבת על מפת השליטה ברצועה, הסיכולים הממוקדים בצמרת חמאס , הדילמות המורכבות בצל החטופים והשיקום המרשים של יישובי העוטף.

לדברי מפקד האוגדה, תפיסת ההגנה בעוטף עברה שינוי יסודי וכיום הצבא מחזיק בשליטה נרחבת בתוך השטח. "אוגדת עזה נמצאת היום במצב שבו אנחנו שולטים ב-63% מהשטח", הוא אמר. "הקמנו כמעט 40 מוצבים חדשים, והדבר הזה נותן לנו יתרון מאוד משמעותי. ההגנה היא הגנה קדמית - היישובים נמצאים מאחור, ולפני הכול לוחמי צה"ל נמצאים קדימה".

תיעוד: חיסול מח"ט צפון הרצועה בחמאס ( צילום: דובר צה"ל )





גלריה מפקד אוגדת עזה, תא"ל לירון בטיטו, בטקס כניסתו לתפקיד בפברואר השנה ( צילום: דובר צה"ל )

בהסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס מאוקטובר 2025 , שהוביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נקבע כי ישראל תחזיק ב-53% משטח הרצועה. תת-אלוף בטיטו הדגיש את חופש הפעולה והפגיעה הרציפה בשרשרת האספקה והטרור של הארגון. "השליטה במעברים היא כזאת שחמאס לא יודע להכניס פנימה מה שהכניס בעבר", הסביר.

"אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות כדי לגרוע ממנו יכולות, לפגוע בפעילים, לקחת אמל״ח, ואולי הכי משמעותי חופש פעולה מבצעי. בנוסף, אנחנו קודחים את כל הרצועה כדי למפות ולמצוא תת-קרקע. למרות שכבר היום יש הישג מאוד משמעותי וכמעט את כל התת-קרקע השמדנו, אנחנו ממשיכים להגיע לכל כמה מטרים, לקדוח עמוק ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים. חמאס נמצא במצב מאוד מאוד קשה".

​במסגרת המאמץ לפגוע בשרשרת הפיקוד של חמאס, מציין מפקד האוגדה כי הפגיעה בצמרת הפיקוד של הזרוע הצבאית היא כמעט מוחלטת. "כשמסתכלים אובייקטיבית על שלוש שנות לחימה, סיכלנו את כל ראשי הזרוע הצבאית - כל מפקדי החטיבות ורוב מפקדי הגדודים סוכלו. רק בשבוע האחרון סיכלנו שני מח״טים - מח״ט רפיח ומח״ט חאן יונס - והם כבר דור שני ושלישי למפקדים שחוסלו".

בספטמבר בלבד חוסלו כ-70 מחבלים, בהם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. בין המחוסלים גם 17 "מחבלי ניל"י" (הגוף הביטחוני שצד את כל מי שלקח חלק במתקפת 7 באוקטובר), שהיו מעורבים בפשיטה לשטח ישראל, בהחזקת חטופים בשבי ובחטיפת אזרחים לרצועת עזה.

תיעוד מחיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני ( צילום: יחידת הגדעונים 33 מלהב 433 )





בין השמות הבולטים שחוסלו בחודש האחרון מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד יאזורי, מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית נאא׳ל אבו עביד, מפקד חטיבת צפון הרצועה עז א-דין ביכ, ומנהל מחלקת הכספים של הארגון מוחמד אבו עלואן. עוד חוסלו סאהר נדאל לטפי סקר, נהג האופנוע שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה , ואיסמעיל איברהים דרויש קנדיל, שהשתתף בפשיטה ובנטילת חלק בהריגתו של מח"ט נח"ל, אלוף-משנה יהונתן שטיינברג ז"ל.

בצה"ל אומרים כי "רצף החיסולים הוא תוצאה של עבודה מודיעינית ומבצעית ממושכת שהבשילה למספר הזדמנויות בפרק זמן קצר. חלק מהפעילים והמפקדים מסתתרים במנהרות ונטמעים באזורים צפופי אוכלוסייה, ולכן נדרש לעיתים מעקב ממושך להשגת ודאות גבוהה באשר לזהותם ולמיקומם וליצירת תנאים המאפשרים סיכול מדויק תוך צמצום הפגיעה בבלתי מעורבים".

​עוד אומרים בצה"ל כי חמאס אינו עוד הארגון הצבאי והשלטוני של ערב 6 באוקטובר 2023. המבנה הגדודי האורגני פורק, שרשרת הפיקוד הבכירה נפגעה קשות, ותשתיות ליבה רבות הושמדו. עם זאת, ארגון הטרור ממשיך בניסיונות להשתקם ולהתחמש - וממשיך לגייס פעילים מקרב אוכלוסיית הרצועה.

"אם היינו פועלים שם, היינו מסכנים את החטופים. זו הייתה החלטה קשה". כוחות צה"ל בעזה, ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך חודש ספטמבר מוקד הפעילות של פיקוד הדרום התמקד בסיכול ממוקד של גורמי התעצמות, פגיעה במפקדות מוסוות, ונטרול מוקדי שליטה אזרחית-ביטחונית של חמאס שנועדו להדק את אחיזתו באוכלוסייה, כשכל זאת מתרחש לצד מורכבות עצומה בלחימה בשטח.

"סיבוב כדי להיזכר במה שקרה כאן"

מאו"ג עזה, תא"ל בטיטו, שחזר רגע דרמטי במיוחד מראשית הלחימה בנוגע למציאות שבה צה"ל נלחם, בזמן שישנם חטופים ישראלים שמוחזקים ברצועת עזה. "לקראת סוף החודש הראשון של המלחמה, היינו באיזשהו איתור שידענו שמשפחה של חטופים חיים נמצאת שם", סיפר. "היינו בהיערכות כדי לחלץ אותם, יום ועוד יום, והם לא יוצאים. התפללתי שייצאו כדי לייצר מהלך ולשלוף אותם. 24 שעות לפני העסקה הראשונה, באחת ההחלטות הכי קשות, קיבלנו החלטה לצאת משם. אם היינו פועלים שם היינו מסכנים אותם. לא האמנתי בהתחלה שנצליח להחזיר את כל האנשים בתקופה כזאת, אבל העובדה שהצלחנו להביא אותם חזרה היא הישג מטורף וחלק מהייחודיות שלנו".

​לצד הנתונים הצבאיים, הצביע תא"ל בטיטו על התאוששות חסרת תקדים של היישובים בקו העימות, ואמר: "זה מדהים. 90% מתושבי העוטף שהיו כאן ב-7 באוקטובר חזרו לגור פה. יתרה מזאת, בכל הקיבוצים ובהרבה מהמושבים יש הרחבות, ואנשים חדשים באים לגור פה. אנשים חוזרים הביתה".