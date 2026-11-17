חשיפת מתווה הסדרת המשתמטים של יו"ר "ישר" גדי איזנקוט, והניסיון לרוקן את "בריכת המשתמטים" שמונה כ-90 אלף חרדים, שנחשף הבוקר (יום שלישי) ב-ynet, עוררה סערה מאחורי הקלעים בקרב מפלגת "יהדות התורה".
למרות שיו"ר ועדת חוץ וביטחון אביגדור ליברמן אמר אתמול בישיבת הסיעה של "ישראל ביתנו" כי הוא לא מוביל מו"מ עם החרדים אלא שאיזנקוט הוא זה שמנהל את המגעים מטעם כל גוש השינוי, גורם ביהדות התורה אמר בשיחה עם ynet לאחר החשיפה כי "אנחנו מרגישים שיותר פשוט להגיע להבנות עם ליברמן בחוק הגיוס מאשר עם איזנקוט".
במקביל, כמה גורמים חרדים אמרו כי מדובר במתווה שלא יעבור את הרבנים, שרוצים לאפשר לכל צעיר שרוצה ללמוד תורה להמשיך לעשות זאת מבלי יעדי גיוס וסנקציות.
יו"ר יהדות התורה יעקב אשר אמר בריאיון אתמול כי השיחות מתקיימות, אבל אין החלפת טיוטות ומו"מ מתקדם כפי שמצטייר בדיווחים בתקשורת. בנוסף, בעוד שהמתווה של איזנקוט הוצג על-ידי חברי הכנסת ענבר גיטי ואלעזר שטרן בשבוע האחרון לצוותים מטעם מפלגות גוש השינוי, ביהדות התורה הרשמית הגיבו: "אנחנו לא מכירים שום מתווה של גיטי ושטרן. מתווה כזה לא הוצג בפנינו, וכך גם שום מתווה אחר בנושא".
ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) נשאל על חשיפת מתווה הסדרת המשתמטים ברשת ב', ביחס לחנינה הרטרואקטיבית המוצעת בו, ואמר: "אין פוליטיקאי אחד במדינת ישראל שרוצה לראות 30 אלף חרדים יושבים בבית הסוהר. אנחנו גם לא רוצים לחסל את עולם התורה או לסגור את הישיבות, אנחנו רוצים שגם הציבור החרדי והמנהיגים שלו יבינו את מה שהרמטכ"ל אמר אתמול, והעקרון היחידי - מה שיביא עוד לוחמים לצה"ל. יש מתווים ואפשר לדבר, השאלה היא לא אם איזנקוט או ליברמן ישתנו, אלה האם יעקב אשר יסכים להשתנות".
ח"כ מסיעת "אגודת ישראל" ביהדות התורה אמר לעיתונאי ישי כהן כי המתווה שנחשף ״לא יעבור את מועצת גדולי התורה ונצביע נגדו ונגד ממשלה שכזו. אמרנו שנתמוך בהסדרת מעמד תלמידי הישיבות, וזה ההיפך מהסדרה״.
מנכ"ל ארגון "ישראל חופשית" אורי קידר, שנלחם נגד חוק הגיוס שקידם יו"ר ועדת החוץ והביטחון הקודם בועז ביסמוט, מסר: "יש פה בעיניי גם דברים טובים וגם דברים רעים, אבל בשורה התחתונה להערכתי הסיפור הזה לא עובר את החרדים בשום תרחיש, אלא אם הם ירדו מהרבה מאוד עצים שטיפסו עליהם בשנים האחרונות ויהיו מוכנים לפגוש את המציאות הישראלית".
פורום המילואימניקים הדתיים מסרו בתגובה כי "איזנקוט עוד לא התעורר מקונספציית 'צבא קטן וחכם'. הבנו שמול איומים ביטחוניים אדירים צריך צבא גדול ואי אפשר להפעיל לסמוך על הנס. אנו מצרים וכואבים שראש הגוש ששם על דגלו את הובלת בעיית המשתמטים מציע תוכנית של שטיקים וטריקים אל מול מגזר שהוכיח שביטחון מדינת ישראל לא מעניין אותו. זו תוכנית הרסנית לביטחון ישראל ולמשפחות המילואים".
פחות פשרני מליברמן: מתווה איזנקוט
בפתרון שמקדמים חברי מפלגת ישר! הם מתייחסים כאמור ל"בריכה", שמונה לפי הערכות צה"ל כ-90 אלף חרדים שכבר יש נגדם הליכי עריקות או השתמטות והם מעל גיל 18. מטרת המתווה היא לרוקן את הבריכה ממשתמטים, מה שימנע מהם להיות במעמד של עבריינים. כיום, עשרות אלפי צעירים חרדים שמוגדרים כמשתמטים לא יכולים לצאת מהארץ והציבור החרדי מטיל בשל כך לחץ כבד על נבחריו. לכן, מדובר בצעד חשוב מאוד עבור הנציגים החרדים.
לפי המתווה, המפלגה תאפשר איפוס מעמד ולמעשה חנינה רטרואקטיבית למשתמטים בגילי 26-18, ואפשרות להתחיל מהתחלה את הסדרת מעמדם מול הצבא לזמן מוגבל של כמה חודשים עד חצי שנה, בשלושה מסלולים. מי שלא יסדיר את מעמדו יהיה חשוף לכלל הסנקציות האישיות שיחוקקו בחוק.
במסגרת המסלולים המוצעים, המפלגה מציעה לחלק את המשתמטים לשלוש קבוצות גיל. לחלק מהצעירים בגילי 20-18 יינתנו מכסות לדחיית שירות לזמן של שנה עד שנתיים, כפי שמקבלים מכיניסטים, אנשי שנות שירות ותלמידי ישיבות הסדר, ולאחר מכן הם יידרשו להתגייס. גילי 26-21, שהם קבוצת הביניים, יקבלו אפשרות לעשות רק שלב ב' למילואים - כלומר הכשרה של כחודש-חודשיים שמטרתה להכשיר את המשתתפים לעשות שמירות על יישובים בגבולות במטרה להוריד מהנטל שקיים על המילואימניקים באופן מיידי.
גילי 26 ומעלה יקבלו פטור מלא משירות, מתוך הבנה כי רובם נשואים ולצה"ל קשה למצות את שירותם. מדובר על מתן פטור לכ-20 אלף משתמטים. בכל מסלול מוצע תישמר מכסת פטורים לתלמידי ישיבה שיעברו מבחנים וייחשבו "עילויים" בשיעור של 3% מכל המתגייסים בארץ, נתון שמוערך בכ-2,500 עילויים בשנת גיוס.
לצד המתווה, המפלגה רוצה לקדם גם את הקמת המנהלת לשירות לכל, לפי המתווה שהוצג לציבור בקמפיין. מדובר למעשה בנערים בני 16 שרק מתחילים הליכים של צו ראשון, ולפי המתווה כל צעיר, גם בקרב החרדים, יידרש לעבור קודם במנהלת זו לפני שיוכל לקבל דחיית שירות של עד שנתיים ואז להתגייס, או לקבל פטור לפי מכסת העילויים.
איזנקוט לא מוכן להתפשר במידה שבה ליברמן היה רוצה. מנגד, המתווה מאפשר לעשרות אלפי משתמטים איפוס רטרואקטיבי של מצבם והסדרתו מחדש, ועבור החרדים זו פשרה משמעותית - שכן הוא מאפשר דחיית שירות ושירות מילואים בלבד. במפלגת ישר! אומרים שהם לא מתפשרים, שכן עד עכשיו לא התייחסו במתווה לבריכה, וכן הם לא מתפשרים על המנהלת לכל צעיר בן 18-16 שיידרש להסדיר את מעמדו מול צה"ל, ועל שמירה על 3% של הפטורים כפי שהם הציגו בקמפיין.