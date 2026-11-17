ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) נשאל על חשיפת מתווה הסדרת המשתמטים ברשת ב', ביחס לחנינה הרטרואקטיבית המוצעת בו, ואמר: "אין פוליטיקאי אחד במדינת ישראל שרוצה לראות 30 אלף חרדים יושבים בבית הסוהר. אנחנו גם לא רוצים לחסל את עולם התורה או לסגור את הישיבות, אנחנו רוצים שגם הציבור החרדי והמנהיגים שלו יבינו את

מה שהרמטכ"ל אמר אתמול