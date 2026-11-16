הטנגו העדין שמקיים גוש השינוי עם הסיעות החרדיות בלט אתמול ביתר שאת. מיד לאחר שמינויו של ליברמן ליו"ר ועדת החוץ והביטחון אושר אתמול (שני) בבוקר בכנסת, הוא הצהיר כי "אנחנו נתעסק כבר היום בצהריים בחוק הגיוס, כאשר מדובר בחוק שיעבור שלוש תחנות.

זה לא יהיה גיוס לכולם, אבל החוק הכי הוגן