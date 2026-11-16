מפלגת ישר! של ח"כ גדי איזנקוט הציגה במפגשי המו"מ האחרונים עם שותפיהם לגוש השינוי מתווה גיוס מעודכן, שאותו הם מוכנים להציע לחרדים במסגרת השיחות להקמת ממשלה. ל"ידיעות אחרונות" הגיעו חלק מפרטי מתווה הגיוס, שהציגו ח"כ ענבר גיטי וח"כ אלעזר שטרן "מישר!".
בפתרון שמקדמים חברי מפלגת ישר! הם מתייחסים ל"בריכה", שמונה לפי הערכות צה"ל כ-90 אלף חרדים שכבר יש נגדם הליכי עריקות או השתמטות והם מעל גיל 18. מטרת המתווה היא לרוקן את הבריכה ממשתמטים, מה שימנע מהם להיות במעמד של עבריינים. כיום, עשרות אלפי צעירים חרדים שמוגדרים כמשתמטים לא יכולים לצאת מהארץ והציבור החרדי מטיל בשל כך לחץ כבד על נבחריו. לכן, מדובר בצעד חשוב מאוד עבור הנציגים החרדים.
להוריד נטל מהמילואימניקים
לפי המתווה, המפלגה תאפשר איפוס מעמד ולמעשה חנינה רטרואקטיבית למשתמטים בגילי 26-18 ואפשרות להתחיל מהתחלה את הסדרת מעמדם מול הצבא לזמן מוגבל של כמה חודשים עד חצי שנה, בשלושה מסלולים. מי שלא יסדיר את מעמדו יהיה חשוף לכלל הסנקציות האישיות שיחוקקו בחוק.
במסגרת המסלולים המוצעים, המפלגה מציעה לחלק את משתמטים לשלוש קבוצות גיל. לחלק מהצעירים בגילי 20-18 יינתנו מכסות לדחיית שירות לזמן של שנה עד שנתיים, כפי שמקבלים מכינסטים, אנשי שנות שירות ותלמידי ישיבות הסדר, ולאחר מכן הם יידרשו להתגייס.
גילי 26-21, שהם קבוצת הביניים, יקבלו אפשרות לעשות רק שלב ב' למילואים - כלומר הכשרה של כחודש-חודשיים שמטרתה להכשיר המשתתפים לעשות שמירות על ישובים בגבולות במטרה להוריד מהנטל שקיים על המילואמניקים באופן מיידי.
גילי 26 ומעלה יקבלו פטור מלא משירות, מתוך הבנה כי רובם נשואים ולצה"ל קשה למצות את שירותם. מדובר על מתן פטור לכ-20 אלף משתמטים.
בכל מסלול מוצע תישמר מכסת פטורים לתלמידי ישיבה שיעברו מבחנים וייחשבו "עילויים" בשיעור של 3% מכל המתגייסים בארץ, נתון שמוערך בכ-2,500 עילויים בשנת גיוס.
לצד המתווה, הפלגה רוצה לקדם גם את הקמת המנהלת לשירות לכל, לפי המתווה שהוצג לציבור בקמפיין. מדובר למעשה בנערים בני 16 שרק מתחילים הליכים של צו ראשון, ולפיו כל צעיר, גם חרדים, יידרשו לעבור קודם במנהלת זו לפני שיוכלו לקבל דחיית שירות של עד שנתיים ואז להתגייס, או לקבל פטור לפי מכסת העילויים.
איזנקוט לא מוכן להתפשר במידה שבה יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן היה רוצה. מנגד, המתווה שמאפשר לעשרות אלפי משתמטים איפוס רטרואקטיבי של מצבם והסדרתו מחדש, ועבור החרדים זו פשרה משמעותית - שכן הוא מאפשר דחיית שירות ושירות מילואים בלבד.
במפלגת ישר! אומרים שהם לא מתפשרים, שכן עד עכשיו לא התייחסו במתווה לבריכה וכן הם לא מתפשרים על המנהלת לכל צעיר בן 18-16 , שידרש להסדיר את מעמדו מול צה"ל ושמירה על 3% של הפטורים כפי שהם הציגו בקמפיין. לא ברור האם המהלך יעבור את יהדות התורה שמנסים לשמור על האפשרות של כל צעיר חרדי ללמוד תורה ככל שהוא חפץ מבלי שיידרשו למכסות, יעדים או סנקציות.
"עובר בג"ץ ואת הרב לנדו"
הטנגו העדין שמקיים גוש השינוי עם הסיעות החרדיות בלט אתמול ביתר שאת. מיד לאחר שמינויו של ליברמן ליו"ר ועדת החוץ והביטחון אושר אתמול (שני) בבוקר בכנסת, הוא הצהיר כי "אנחנו נתעסק כבר היום בצהריים בחוק הגיוס, כאשר מדובר בחוק שיעבור שלוש תחנות. זה לא יהיה גיוס לכולם, אבל החוק הכי הוגן, שיעבור את הרמטכ"ל, את בג"ץ ואת הרב לנדו".
אחרי שהציב את מנהיג הציבור הליטאי בשורה אחת עם אייל זמיר ובג"ץ, ליברמן התייחס לטענות חברי הוועדה נגד עמדתו, והודה בהפרת הבטחת הבחירות המרכזית שלו: "זה יכול להיות אך ורק חוק שעובר את הצבא".
ליברמן הדגיש: "אני מבקש לתת דגש על נושא המשרתים, מצבם של חיילי צה"ל בסדיר, במילואים ובקבע. מכיוון שאין לנו ועדת משנה לכוח אדם אנחנו נשמור על המשכיות במסגרת מליאת הוועדה. זה הנושא המרכזי. לגבי התוכניות, אני לא מבין איפה נמצא התר"ש של צה"ל והוא חייב להיות במרכז הדיונים".
על רקע אמירתו של יו"ר ועדת חוץ וביטחון הזמני, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אמר אמש כי "כשאנחנו מדברים על 'צבא העם' אנחנו עומדים ראשית על צורך מבצעי".