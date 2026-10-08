הרמטכ"ל זמיר העלה בשיחות שקיים חששות כבדים מפני השלכות פוליטיות וביטחוניות של עימות חזיתי נוסף מול הרפובליקה האיסלאמית. לפי מקור המעורה בפרטים, זמיר אמר כי התלקחות צבאית בעת הזו עלולה לאלץ את ישראל לדחות את מועד הבחירות הכלליות. בצל דברי הרמטכ"ל, מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי לא תתרחש תקיפה אמריקנית באיראן, "בשום שלב לפני בחירות האמצע שיתקיימו בארצות הברית ב-3 בנובמבר".
על רקע זה, בצה"ל נמצאים בהיערכות - גם בחיל האוויר וגם באמ"ן (אגף המודיעין) נמצאים בכוננות מתמדת למקרה שהזירה מול איראן, שנחשבת עדיין לזירה העיקרית, תסלים. דבריו של הרמטכ"ל פורסמו לראשונה בחדשות קשת. כך או כך, כל מעורבות ישראלית בהסלמה מול איראן תהיה בתיאום עם האמריקנים.
צה"ל והצבא האמריקני נמצאים בתיאום בימים אלה, וכך למעשה מאז הכרזה על הפסקת האש ותום מבצע "שאגת הארי" בחודש אפריל. בינתיים, באמ"ן עסוקים בהקמת "בנק מטרות" באיראן בכל התחומים - מטילים, דרך מערכי האש וההתעצמת, ועד כמובן למטרות הקשורות לתוכנית הגרעין של איראן. בדובר צה"ל בחרו שלא להתייחס לדברים.
לפני קצת יותר משבוע אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר תל נוף, כי "יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו". נתניהו אמר באותה הצהרה: "מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".