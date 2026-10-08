אמר בשיחות עם צמרת הממשל והצבא האמריקני כי במקרה של הסלמה ביטחונית מול

אמר בשיחות עם צמרת הממשל והצבא האמריקני כי במקרה של הסלמה ביטחונית מול

הרמטכ"ל זמיר העלה בשיחות שקיים חששות כבדים מפני השלכות פוליטיות וביטחוניות של עימות חזיתי נוסף מול הרפובליקה האיסלאמית. לפי מקור המעורה בפרטים, זמיר אמר כי התלקחות צבאית בעת הזו עלולה לאלץ את ישראל לדחות את מועד הבחירות הכלליות. בצל דברי הרמטכ"ל, מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי

הרמטכ"ל זמיר העלה בשיחות שקיים חששות כבדים מפני השלכות פוליטיות וביטחוניות של עימות חזיתי נוסף מול הרפובליקה האיסלאמית. לפי מקור המעורה בפרטים, זמיר אמר כי התלקחות צבאית בעת הזו עלולה לאלץ את ישראל לדחות את מועד הבחירות הכלליות. בצל דברי הרמטכ"ל, מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי