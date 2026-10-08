בניגוד לדיווחים שפורסמו בלילה האחרון (בין רביעי לחמישי) על אפשרות שארה"ב תחדש את התקיפות באיראן לפני בחירות האמצע - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר הערב ש"לא נתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שיתקיימו בארצות הברית ב-3 בנובמבר". הוא הוסיף כי טהרן וארה"ב מנהלות "שיחות פרודוקטיביות", וטען כי הנפט זורם במספרי שיא דרך מצר הורמוז.
בפוסט שפרסם ב-Truth Social שבבעלותו, כתב טראמפ: "אנו מנהלים דיונים פרודוקטיביים עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן. אני רוצה להבהיר לכולם שבעוד שאיראן נמצאת במצב גרוע מאוד, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית, ובעוד שהמצור יישאר בעוצמה מלאה, כשהנפט זורם במספר שיא של חביות דרך מצר הורמוז (22 מיליון חביות, רק אתמול בלילה, מבלי שחבית אחת מגיעה מאיראן או הולכת אליה!), לא נתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שיתקיימו בארה"ב ב-3 בנובמבר. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני!".
דבריו של טראמפ על "שיחות פרודוקטיביות" נכתבו אחרי שרק בלילה האחרון טען כי הוא "לא באמת רוצה" הסכם נוסף עם איראן. בעצרת בחירות עם מועמדים רפובליקנים בסן אנטוניו שבטקסס, הוא הוסיף: "אני חושב שהסכם נוסף הוא לא באמת משהו שאני רוצה לעשות". למרות המבוי הסתום במשא ומתן שנמשך כבר שבועות ארוכים, טען הנשיא כי "איראן מוכנה להציע לנו כל דבר". בנוסף, לדבריו, שליחו המיוחד סטיב וויטקוף עובד על ההסכם ו"מצליח מאוד".
הפוסט של טראמפ על איראן:
בינתיים, הערב משרד האוצר האמריקני הודיע על סנקציות חדשות שהוטלו על הרפובליקה האיסלאמית. בסנקציות נכללו 17 כלי שיט שלפי וושינגטון שינעו נפט גולמי איראני, מוצרי דלק שונים וחומרים פטרוכימיים. בכיר במשרד משרד האוצר בארה"ב העריך בפני סוכנות הידיעות רויטרס שהמצור של הצבא האמריקני על הנמלים באיראן הותיר יותר מ-20 מיליון חביות של נפט גולמי על מכליות שאין להן גישה לנמלים האיראניים. הגורם הוסיף שאיראן עצרה לחלוטין העמסה ופריקה של מכליות נפט בעקבות המצור והסנקציות מצד וושינגטון.
נראה כי דבריו האחרונים של טראמפ הם תגובה לכמה דיווחים שהופיעו ביממה האחרונה על היערכות אמריקנית לחזרת התקיפות באיראן כבר בתקופה הקרובה. ברשת NBC דווח כי הנשיא וצוות הביטחון הלאומי שלו דנו לאחרונה באפשרות לחדש את המערכה מול איראן באמצעות פעולות צבאיות רחבות-היקף כבר בשבועות הקרובים - וכי צבא ארה"ב נערך לאפשרות כזו. הדיווח הסתמך על גורם אמריקני וגורם נוסף שמעורה בפרטי הדיונים הפנימיים. גם באתר "אקסיוס" דווח על האפשרות של חידוש המלחמה, ונטען כי מערכה מחודשת עשויה לכלול "הפצצות מסיביות" על אתרי אנרגיה, תשתיות ויעדי גרעין איראניים.
במקביל, גם כתב העת האמריקני "אטלנטיק" דיווח על אפשרות של פעולה צבאית אמריקנית כבר בשבועות הקרובים, כשברקע צבא ארה"ב כבר שיגר נושאת מטוסים נוספת לאזור - נושאת המטוסים תאודור רוזוולט ויחידת נחתים (מארינס). לפי שני גורמים בממשל, הפנטגון התבקש להיערך לתקיפה אפשרית לפני בחירות האמצע בתחילת נובמבר. לדבריהם, הדבר קשור לרצונו של טראמפ להציג התקדמות בעימות - שהחל ב-28 בפברואר ונמצא כבר בחודשו השמיני - לפני ההצבעה בקלפיות.
למרות הדיווח על המניעים האפשריים של טראמפ, לא ברור אם חידוש הפעולות הצבאיות יסייע לו - שכן המלחמה מאוד לא פופולרית בארה"ב ושיעורי התמיכה בטראמפ צנחו לאחרונה ונמצאים בשפל של כל חייו הפוליטיים. הסיבות לכך הן ההשפעות של משבר שינוע הנפט דרך מצר הורמוז על מחירי הדלק בארה"ב, וכתוצאה מכך על יוקר המחיה במדינה, דברים שטראמפ הבטיח לשפר עוד במהלך קמפיין הבחירות שלו.
כך או כך, לפי הדיווח ב"אטלנטיק" בממשל סבורים שגם אם תקיפות מוגבלות לא יביאו לשינוי משמעותי, ולהוזלת מחירי הדלק, הן יאפשרו לטראמפ להציג עצמו כ"מנצח" בסכסוך לפני הבחירות. לפי הגורמים ששוחחו עם המגזין, פעולה צבאית משמעותית יותר עשויה להגיע לאחר הבחירות, בעוד שטראמפ עצמו הכריז כמה פעמים לאחרונה שלדעתו המלחמה תסתיים בהסכם אחרי הבחירות.
אתמול הצהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי "איראן פספסה כמה הזדמנויות להגיע להסכם איתנו בנוגע לגרעין". הוא טען גם כי איראן "איבדה באופן מוחלט" את השליטה על מצר הורמוז. בזמן שארה"ב ממשיכה בלחץ הכלכלי על איראן, סגן הנשיא ג'יי די ואנס אמר אתמול בריאיון לסוכנות רויטרס כי "איראן חייבת להפחית משמעותית את ההעשרה הגרעינית שלה כדי לעמוד בדרישות ארה"ב ולסיים את המלחמה".
בכיר איראני הגיב לדברי ואנס, וטען אתמול בשיחה עם רויטרס כי "אין משא ומתן עם ארה"ב בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. על וושינגטון להיענות לתנאים שטהרן הציבה בטרם ידונו בתוכנית הגרעין, וההכרה האמריקנית בזכותה של איראן להעשיר אורניום היא 'קו אדום'". לדבריו, "איראן לעולם לא תוותר על זכותה להעשיר אורניום, אך ניתן יהיה לדון בפרטי ההעשרה מאוחר יותר".