פבלו (פאבל) פלקוש (34) הוא בן הזוג לשעבר של יאנה זיקובה, החשוד שרצח אותה בדירתה בקריית חיים. גם אביו, בשנות ה-60 לחייו, נעצר בחשד למעורבות ברצח, מאחר ששהה בדירה בזמן האירוע.
מעצרו של פלקוש הוארך בבית משפט השלום בחיפה בחמישה ימים - עד יום רביעי - והוא יעבור לבית החולים הפסיכיאטרי מעלה כרמל שבטירת כרמל, לבדיקה והסתכלות פסיכיאטרית - לנוכח מצבו הנפשי ועברו הפסיכיאטרי. גם מעצרו של אביו של פלקוש - סביו של הילד - הוארך עד יום רביעי.
בנה של זיקובה, תלמיד כיתה א', בן 6 בלבד ובעל צרכים מיוחדים, היה עד להתרחשות ופונה מהמקום על ידי המשטרה וגורמים במשרד הרווחה.
ככל הידוע, יאנה התגוררה לבדה בקומה הרביעית בבניין - שם נרצחה. לפי השכנים בבניין, בני הזוג היו פרודים, והם הגדירו את מערכת היחסים ביניהם "מורכבת". "היו ביניהם יחסים לא ברורים. הם לא חיו יחד", סיפרה אתמול אחת השכנות ל-ynet. לדבריה, "יאנה הייתה אישה נעימה, שכל כך דאגה ושמרה על הילד. היא טיפלה בו במסירות. השנה הוא התחיל ללמוד בכיתה א'. זו טרגדיה נוראית".
מהעדויות בבניין שבו התבצע הרצח המזעזע עולה כי שכן שמע את זעקתה של יאנה - והזעיק את המשטרה. "היו כאן צעקות. שכנים שמעו אותה ועלו לדירה. אחת השכנות ממש לקחה את הילד, ניסתה להרגיע אותו. הזעקנו את מד"א והמשטרה", אמרה אחת השכנות. שכן אחר אמר ל-ynet: "מדובר באסון כבד, ילד בן 6 היה בדירה שבה אימו נרצחה. היא סיפרה שהחשוד עשה לה הרבה בעיות והיא חששה ממנו. הם היו פרודים היא גרה פה לבדה, גידלה את הילד והיא הייתה אמא למופת. זה אסון לא נתפס".
יאנה ובן זוגה לשעבר עלו לארץ ממדינות ברית המועצות לשעבר, ולזיקובה אין משפחה שמתגוררת דרך קבע בישראל. השכנים בבניין סיפרו לאחר הרצח כי יאנה טיפלה בילד במסירות. הסבתא הייתה לאחרונה בארץ וסייעה לבתה בגידולו, לאחר שנפצעה בתאונת דרכים ועברה שיקום ארוך. "היא הייתה מחכה להסעות של הילד דואגת לו, האם עברה שיקום, והוא קשור מאוד לסבתו", אמרו אתמול השכנים ההמומים בבניין המגורים.