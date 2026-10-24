מעצרו של פלקוש הוארך בבית משפט השלום בחיפה בחמישה ימים - עד יום רביעי - והוא יעבור לבית החולים הפסיכיאטרי מעלה כרמל שבטירת כרמל, לבדיקה והסתכלות פסיכיאטרית - לנוכח מצבו הנפשי ועברו הפסיכיאטרי. גם מעצרו של אביו של פלקוש - סביו של הילד - הוארך עד יום רביעי.

מעצרו של פלקוש הוארך בבית משפט השלום בחיפה בחמישה ימים - עד יום רביעי - והוא יעבור לבית החולים הפסיכיאטרי מעלה כרמל שבטירת כרמל, לבדיקה והסתכלות פסיכיאטרית - לנוכח מצבו הנפשי ועברו הפסיכיאטרי. גם מעצרו של אביו של פלקוש - סביו של הילד - הוארך עד יום רביעי.

מעצרו של פלקוש הוארך בבית משפט השלום בחיפה בחמישה ימים - עד יום רביעי - והוא יעבור לבית החולים הפסיכיאטרי מעלה כרמל שבטירת כרמל, לבדיקה והסתכלות פסיכיאטרית - לנוכח מצבו הנפשי ועברו הפסיכיאטרי. גם מעצרו של אביו של פלקוש - סביו של הילד - הוארך עד יום רביעי.

ככל הידוע, יאנה התגוררה לבדה בקומה הרביעית בבניין - שם נרצחה. לפי השכנים בבניין, בני הזוג היו פרודים, והם הגדירו את מערכת היחסים ביניהם "מורכבת". "היו ביניהם יחסים לא ברורים. הם לא חיו יחד", סיפרה אתמול אחת השכנות ל-ynet. לדבריה, "יאנה הייתה אישה נעימה, שכל כך דאגה ושמרה על הילד. היא טיפלה בו במסירות. השנה הוא התחיל ללמוד בכיתה א'. זו טרגדיה נוראית".

ככל הידוע, יאנה התגוררה לבדה בקומה הרביעית בבניין - שם נרצחה. לפי השכנים בבניין, בני הזוג היו פרודים, והם הגדירו את מערכת היחסים ביניהם "מורכבת". "היו ביניהם יחסים לא ברורים. הם לא חיו יחד", סיפרה אתמול אחת השכנות ל-ynet. לדבריה, "יאנה הייתה אישה נעימה, שכל כך דאגה ושמרה על הילד. היא טיפלה בו במסירות. השנה הוא התחיל ללמוד בכיתה א'. זו טרגדיה נוראית".

ככל הידוע, יאנה התגוררה לבדה בקומה הרביעית בבניין - שם נרצחה. לפי השכנים בבניין, בני הזוג היו פרודים, והם הגדירו את מערכת היחסים ביניהם "מורכבת". "היו ביניהם יחסים לא ברורים. הם לא חיו יחד", סיפרה אתמול אחת השכנות ל-ynet. לדבריה, "יאנה הייתה אישה נעימה, שכל כך דאגה ושמרה על הילד. היא טיפלה בו במסירות. השנה הוא התחיל ללמוד בכיתה א'. זו טרגדיה נוראית".