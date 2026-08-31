המחאה החריגה מגיעה אחרי רצף של אירועים שונים במאבק על צביונה של הבירה ירושלים. רק במוצ"ש האחרונים

חסמו עשרות חרדים את הכניסה לעיר

כדי למנוע כניסת אוטובוסים בשבת. המחאה התפזרה ביוזמת המפגינים עם צאת השבת, ללא נוכחות משטרתית. זאת בנוסף למחאות הרבות מול בית קפה "בסמטה" ברחוב אגריפס בעיר, שפתוח בימי שבת. לפני כשבועיים, לאחר יותר מחודש של מחאות, תועדה אישה שהגיעה למקום לפני הפתיחה ו

שפכה דבק על מנעול הכניסה