שעות בלבד לפני פתיחת שנת הלימודים, המשטרה החליטה לאבטח את בית הספר החילוני בשכונת קריית יובל בירושלים. ההחלטה התקבלה אחרי שעשרות חרדים הגיעו אמש (שני) לשטח בית הספר במחאה נגד "הפריצות" בעיר.
החרדים כיסו את חלונות בית הספר במדבקות עם מסרים נגד הגיוס לצה"ל וכתבו על חומותיו "די לפריצות בשכונתינו". הם אף מרחו צבע והשליכו אשפה באזור שער הכניסה, אותו צפויים לעבור בבוקר תלמידי בית הספר.
מטעם בית הספר נמסר אתמול להורים כי "נעשו ניסיונות להשחית את המקום ונתלו מדבקות על קירותיו החיצוניים (של בית הספר). בעקבות המחאה והאירועים, המשטרה צפויה לאבטח את בית הספר הלילה ומחר עם הגעת התלמידים לפתיחת שנת הלימודים".
המחאה החריגה מגיעה אחרי רצף של אירועים שונים במאבק על צביונה של הבירה ירושלים. רק במוצ"ש האחרונים חסמו עשרות חרדים את הכניסה לעיר כדי למנוע כניסת אוטובוסים בשבת. המחאה התפזרה ביוזמת המפגינים עם צאת השבת, ללא נוכחות משטרתית. זאת בנוסף למחאות הרבות מול בית קפה "בסמטה" ברחוב אגריפס בעיר, שפתוח בימי שבת. לפני כשבועיים, לאחר יותר מחודש של מחאות, תועדה אישה שהגיעה למקום לפני הפתיחה ושפכה דבק על מנעול הכניסה במטרה למנוע את פתיחתו.
אלא שהעימותים והמחאות לא מסתכמות בזה. חרדים קיצונים רבים מפגינים גם נגד עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן, בטענה ש"ייסעו פה באמצע הרחוב חילונים ונשים לא צנועות".