הכנסת ה-26 תושבע היום (שלישי) בטקס חגיגי באולם המליאה - ולצד הח"כים החדשים הנרגשים מהמעמד, המערכת הפוליטית ממשיכה לרתוח לקראת ההכרעות הגורליות שנמצאות ממש מעבר לפינה .

גלריה המשחק הפוליטי בעיצומו. יעקב אשר, איבגדור ליברמן, בנימין נתניהו, גדי איזנקוט ונפתלי בנט ( צילום: אלכס קולומויסקי, shutterstock, שלו שלום, ריאן פרויס )

יו"ר ישר! גדי איזנקוט , שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה מנשיא המדינה יצחק הרצוג, רשם אמש הישג משמעותי בפגישה שקיים עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן . השניים סיכמו כי יו"ר הכנסת החדש, זה שאמור להחליף את אמיר אוחנה , יהיה איש מפלגת ישר!, אולי אפילו איזנקוט עצמו.

מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות הודיעו בגוש השינוי כי הם מעוניינים להחליף את יו"ר הכנסת על מנת להשתלט על ניהול הפרלמנט כדי לקדם מהלכי חקיקה ולבטל חוקים שהעבירה הממשלה הקודמת, עוד לפני השבעת זו החדשה. ההכרעה הפרסונלית בנוגע לזהות יו"ר הכנסת מקדמת את גוש השינוי לעבר מטרה זו.

נושא שלא בא על פתרונו באופן סופי בפגישת איזנקוט - ליברמן הוא זהות השותפים הקואליציוניים של ממשלת גוש השינוי - אם אכן תקום כזו בסופו של דבר.

בפגישה דרש ליברמן מיו"ר ישר! לוותר על האפשרות של ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות - והבטיח: "אני אביא את המפלגות החרדיות". לדברי יו"ר ישראל ביתנו, זו הממשלה שמלחיצה את נתניהו: "הוא יודע שזה יכול להחזיק ארבע שנים". ליברמן אף הצהיר כי אין לו שאיפות להיות בתפקיד ראש הממשלה. "אתה תהיה בתפקיד", אמר לאיזנקוט.

עומד להיות מוחלף? יו"ר הכנסת אוחנה ( צילום: גיל יוחנן )

מי ששומר על הקלפים קרוב לחזה בגוש השינוי הוא יו"ר ביחד נפתלי בנט . הוא נפגש עם איזנקוט זמן קצר לאחר שהטלת הממשלה הוטלה על האחרון, אך לא יצאה כל הודעה רשמית לאחר הפגישה. בניגוד ליו"ר מפלגתם, חברי סיעתו של בנט דווקא הסכימו להתייחס אמש להתפתחויות במערכת הפוליטית, בין היתר על רקע החשש מצד תומכיהם לפגיעה בהבטחת הבחירות לעצירה מוחלטת של תקציבים וכספים מהמדינה למי שאינו משרת במישור צבאי או אזרחי.

יונתן שלו (24), שיהפוך ממחר לחבר הכנסת הצעיר בכל הזמנים, אמר: "אני נכנסתי למפלגת ביחד כדי לקדם את מהפכת המשרתים, נשאף לממשלה ציונית. אנחנו נעשה הכול כדי להעביר את מהפכת המשרתים, לא נתפשר בנושא הזה. הממשלה הזאת פגעה בלוחמים ופגעה במשרתים, אנחנו נעשה את זה אחרת". קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה, וממחר גם חברת כנסת, אמרה: "אנחנו רוצים להקים ממשלה מעולה לאזרחי ישראל. המשרתים צריכים להיות בראש סדר העדיפויות, הפירמידה חייבת להתהפך".

הדרישות של יהדות התורה

ב יהדות התורה , המפלגה שהפכה ליעד לחיזור מבחינת גוש השינוי, כבר לא מכחישים את המגעים עם מי שהיו יריביהם הפוליטיים בשנים האחרונות. חברי הכנסת של המפלגה כמעט ולא מתייחסים לכך באופן פומבי, אבל רוח השינוי ניכרת במאמרי המערכת בעיתונות החרדית.

בעיתון "המודיע", ביטאון חסידות גור, נכתב במאמר מערכת כי יהדות התורה נמנעה מהמלצה על מועמד להרכבת הממשלה, בניגוד לעמדת המפלגות האחרות, בשל המשבר הנוגע ללומדי התורה. העיתון מדגיש כי עצם הישיבה בממשלה אינה מטרה בפני עצמה, וכי המבחן המרכזי הוא יכולתה של הממשלה להבטיח את המשך לימוד התורה ואת מעמדם של בני הישיבות.

"יהדות התורה לא ניתנת להסתפק רק בהתחייבות כתובה וחתומה, משום שהוכח שאין לה תוקף", נכתב במאמר. לדברי העיתון, הפעם נדרשות "ערבויות מתאימות", כדי להבטיח שההסכמות אכן ייושמו. נזכיר שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הביע תקווה ש חוק הגיוס שאותו קידם ב-2018 כשכיהן כשר הביטחון יהווה בסיס להסדר עם החרדים בדרך להרכבת הממשלה החדשה. דרישה מרכזית נוספת של החרדים מגוש השינוי היא ש החוק החדש יהיה מוגן מפני פסילה בבג"ץ . דרישה זו משתלבת גם היא עם דבריו של אביגדור ליברמן שלפיהם מבחן בג"ץ הוא תנאי מוקדם עבור קידום כל חוק שעוסק בנושא הגיוס.

חברי יהדות התורה לאחר הפגישה עם הנשיא הרצוג ( צילום: אלכס גמבורג )





תחת הכותרת "כשאין ברירה - אין ברירה" נכתב במאמר: "גם אנחנו היינו מאוד שמחים אילו לא הייתה כעת התלבטות, ונאמנותנו הלויאלית הייתה ניתנת לגוש האמוני שעימו הלכנו שנים ארוכות. היינו מאוד שמחים לחוש שאנחנו שותפים פוליטיים שווים לגוש שעימו הלכנו בכל מערכות הבחירות האחרונות. אבל אין ברירה, אנחנו נרדפים. תבוא הצעה שערובותיה בצידה - וירווח לכולם".

בהתייחס לזעם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא מימש את רצון החרדים בהסכמים ערב הרכבת הממשלה היוצאת, נכתב במאמר: "הפעם הזו לא ניתן להסתפק רק בהתחייבות כתובה וחתומה, משום שהוכח שאין לה תוקף. הפעם הזו - חייבים ערבויות מתאימות". נתניהו עצמו ויועציו שוחחו עם חברי הכנסת של יהדות התורה על מנת לעצור את ההתקרבות של המפלגה החרדית לגוש השינוי, אך המהלך לא צלח.

אנשיו של ראש הממשלה אף ניסו לארגן שיחה בינו לבין מנהיג המפלגה הרב דב לנדו, אך האחרון סירב לקיים אותה בשל התנגדות עקרונית למגעים ישירים בינו לבין מנהיגים ציוניים. למרות הכתף הקרה לנתניהו, נדגיש שבשלב זה אין כל סיכום בין גוש השינוי ליהדות התורה. גם האפשרות שעלתה בשיחות עם גורמים בגוש השינוי - לשים את יעקב אשר כיו"ר כנסת זמני - ירדה מהפרק אחרי הסיכום בין איזנקוט לליברמן שהיו"ר הבא יהיה ממפלגת ישר!.

בשלב זה מבחינת גוש השינוי אין גם פתח לאופטימיות מכיוון ש"ס, שהצהירה כמה פעמים מאז הבחירות כי ממשיכה לראות את עצמה כחלק מגוש נתניהו.

המסר של נתניהו לאיזנקוט

בנימין נתניהו עצמו שוב שלף אמש את הקלף שבו עשה שימוש פעמים רבות בעבר כשנקלע למצוקה פוליטית, וקרא פעם נוספת להקמת "ממשלת אחדות" בהובלתו. בקריאתו לא הזכיר נתניהו אפשרות של רוטציה וקבע שכל השותפים שהיו חלק ממשלתו הנוכחית, כולל החרדים, צריכים להיות חלק ממשלת האחדות.

נתניהו פנה במרומז בפעם הראשונה גם למי שלא נמנה עם הגוש שלו: "אני מוכן להיכנס עכשיו לשיח עם כל מפלגה שרוצה לדון בעניין הזה. אנחנו נדון בזה, בעזרת השם, נעשה את מה שצריך, ממשלת אחדות". עם זאת, הבהיר נתניהו כי אינו מתכוון לוותר על ההובלה בממשלת אחדות, וכאמור לא הזכיר גם את המילה רוטציה. "מי שצריך להוביל את הממשלה הזאת באופן טבעי זה המפלגה הגדולה ביותר, והליכוד בהנהגתי קיבל את מירב הקולות, ברבע מיליון יותר קולות מהמפלגה הבאה בתור", אמר במסר לאיזנקוט.

הקריאה של נתניהו לאחדות ( צילום: דוברות רה"מ )





במסגרת קרב הבלימה שהוא מנהל בימים האחרונים מול מאמצי איזנקוט, שוב קרא נתניהו נגד הקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות. "צריך לכלול את כל המפלגות הציוניות, אני לא פוסל אף אחד ואף אחד לא צריך לפסול. די לחרמות, אנחנו צריכים לאחד כוחות לקראת האתגרים הגדולים שלפנינו".