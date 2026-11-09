ב יהדות התורה ממשיכים היום (שני) לדון באפשרות של ישיבה בממשלה עם גוש השינוי - בדחיפת יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף - כאשר מפלגות ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן וישר! של גדי איזנקוט מציעות מתווים שונים לחוק שיפטור את הצעירים החרדים מגיוס.

דרישה משמעותית שהעלו החרדים מעבר לחקיקה שלא הושגה בממשלת נתניהו היא להגן על החוק מפני פסילה בבג"ץ דרך חקיקה נלווית או סעיפים שיוכנסו לתוכו. כך או כך, המגעים לא כוללים כרגע את ש"ס, שלפי שעה דבקה בגוש נתניהו.

גלריה איזנקוט וליברמן. דנים עם יהדות התורה על האפשרויות ( צילום: shutterstock, אלכס קולומויסקי, AP Photo/Ariel Schalit )

חוק הפטור מגיוס שמציע ליברמן עוד מ-2018 מהווה למעשה נסיגה מהסכמות בסיסיות רבות שהגיעו אליהן בקואליציה הנוכחית, בתקופת כהונתו של בועז ביסמוט (הליכוד) כיו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ליברמן, שבשנים האחרונות היה מהקולות הבולטים ביותר נגד השתמטות מגיוס, קידם את אותה ההצעה בעידן אחר - לפני טבח 7 באוקטובר ולפני שצה"ל נזקק באופן מיידי וקריטי לעשרות אלפי חיילים לצורכי לחימה.

בחוק המוצע אין כלל סנקציות אישיות בכלל על חייבי גיוס. בכל הנוגע ליעדי הגיוס מבחינה כמותית, גם אם הם ישתנו ויתעדכנו, על פי החוק של ליברמן, קצב העליה במנגנון שנקבע הוא עליה של מאות מתגייסים בשנה בלבד - הרבה פחות מצורכי צה"ל. אתמול הבהיר ליברמן כי תנאי מוקדם הוא שהחוק יעבור את מבחן בג"ץ.

ביהדות התורה לא מכחישים את המגעים עם גוש השינוי, אך חברי הכנסת שלה כמעט שלא מתייחסים לכך בפומבי. עם זאת, ביטוי גלוי לזעם על ראש הממשלה בנימין נתניהו ולציפייה להיכנס לקואליציה שתסדיר את הפטור משירות צבאי לצעירים חרדים נראה הבוקר בעיתונים המזוהים עם חסידות גור ועם ח"כ מאיר פרוש.

במקביל, ובניסיון ראשון אולי לשיתוף פעולה בין איזנקוט למפלגות החרדיות, יו"ר סיעת ישר! רועי פולקמן, ש מונה לראש הוועדה המסדרת בכנסת , פנה לראשי סיעות ש"ס ויהדות התורה בכנסת בהצעה להצטרף לבקשה להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה במסגרת ישיבת הפתיחה של הכנסת ה-26. במכתבים שנשלחו לראשי הסיעות נכתב כי הליך איסוף החתימות לקראת הגשת הבקשה נמצא בעיצומו, וכי רשימותיהם מוזמנות להצטרף להליך.

אבל יעקב אשר, העומד בראש יהדות התורה, הודיע כי המפלגה מתנגדת לבקשה. "עמדתנו היא שהחלפת יו"ר הכנסת צריכה לבוא עם הקמת הממשלה", אמר אשר. גם ש"ס מסרבת להצעת ישר!.

מאמרים חרדים נגד נתניהו

גולדקנופף, כאמור, שליחה של חסידות גור לכנסת, הוא מהדוחפים הבולטים בקרב הסיעות החרדיות לממשלה בראשות איזנקוט. בעיתון "המודיע", ביטאון חסידות גור, נכתב במאמר מערכת כי יהדות התורה נמנעה מהמלצה על מועמד להרכבת הממשלה, בניגוד לעמדת המפלגות האחרות, בשל המשבר הנוגע ללומדי התורה. העיתון מדגיש כי עצם הישיבה בממשלה אינה מטרה בפני עצמה, וכי המבחן המרכזי הוא יכולתה של הממשלה להבטיח את המשך לימוד התורה ואת מעמדם של בני הישיבות.

גולדקנופף ופרוש. ( צילום: אלכס קולומויסקי )

"יהדות התורה לא ניתנת להסתפק רק בהתחייבות כתובה וחתומה, משום שהוכח שאין לה תוקף", נכתב במאמר. לדברי העיתון, הפעם נדרשות "ערבויות מתאימות", כדי להבטיח שההסכמות אכן ייושמו.

תחת הכותרת "כשאין ברירה - אין ברירה" נכתב במאמר: "גם אנחנו היינו מאוד שמחים אילו לא הייתה כעת התלבטות, ונאמנותנו הלויאלית הייתה ניתנת לגוש האמוני שעימו הלכנו שנים ארוכות. היינו מאוד שמחים לחוש שאנחנו שותפים פוליטיים שווים לגוש שעימו הלכנו בכל מערכות הבחירות האחרונות. אבל אין ברירה, אנחנו נרדפים. תבוא הצעה שערובותיה בצידה - וירווח לכולם".

לפי המוצג במאמר, עמדת החסידות היא דרישה לערבויות ממשיות, מעבר להתחייבויות המקובלות בהסכמים קואליציוניים. בביטאון טוענים כי ניסיון העבר הוכיח שהבטחות כתובות אינן מהוות בהכרח ערבות ליישומן.

בהתייחס לזעם על נתניהו, שלא מימש את רצון החרדים בהסכמים ערב הרכבת הממשלה היוצאת, נכתב במאמר: "הפעם הזו לא ניתן להסתפק רק בהתחייבות כתובה וחתומה, משום שהוכח שאין לה תוקף. הפעם הזו - חייבים ערבויות מתאימות".

בגור אמנם ידועים בהתנגדות לנתניהו עוד מאמצע כהונת הכנסת היוצאת, אך באופן מפתיע התבטאויות דומות עלו הבוקר על הכתב גם בעיתון "המבשר", ביטאון ח"כ מאיר פרוש המוביל את הצד המקורב לנתניהו בתוך אגודת ישראל.

שם הטור היה אף נוקב יותר: "במשך ארבע שנים הם הוליכו אותנו באף. עוד סיבוב ועוד אחד, דחייה ועוד דחייה, ח"כים סוררים שמסרבים בתוקף לפטור תלמידי ישיבות מחובת הגיוס, ואחרים שרק מתלבטים, וכל זה למרות שדובר על חוק גרוע מאוד לעולם התורה, עם סנקציות או לפחות הגבלות משמעותיות על תלמידי הישיבות". בטור הופיעה הערכה לפיה "הסדר שיקדם השמאל לא ייתקל בהתנגדות מצד מערכת המשפט, המזוהה עמו, גם אם הסדר דומה מהימין היה נבלם".