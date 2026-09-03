יהלי נחשב כנעדר החל מיום ראשון אחר הצהריים ועד ליום שני לפנות בוקר. אמו, שירן שבתאי סופר, סיפרה אז בשיחה עם ynet על השתלשלות האירוע והרגעים מורטי העצבים שבהם לא ידעה איפה בנה. ב

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