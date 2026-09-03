בית משפט השלום בפתח תקווה האריך הבוקר (חמישי) בשישה ימים את מעצרו של החשוד בחטיפת יהלי בן ה-10. צו איסור הפרסום על שמו ותמונתו יישאר בתוקף עד לדיון הבא.
במהלך הדיון עדכן נציג המשטרה כי טרם הגיעו להחלטה אם החשוד פגע ביהלי, מאחר שכשנחקר בידי חוקר הילדים, חווה בן ה-10 קשיים להיזכר באירוע. "החקירה נפסקה באמצע לבקשתו, היות והיה לו קשה להמשיך בשל כובד האירוע", אמר הנציג. "החקירה תימשך בהמשך כשהילד יוכל". בנוסף, עדכנו במשטרה כי יתר הילדים שהיו עדים לתחילת השתלשות האירוע טרם העידו ולא תואם עימם זמן לעדויות.
לדיון הארכת המעצר הגיעו היום אימו ובת משפחתו של החשוד, עורכת דינו פרידה וול, מהסנגוריה הציבורית. היא ציינה כי לא ייתכן שהמשטרה הדליפה חלקים מהחקירה לערוצי הטלוויזיה לאחר שבית המשפט קבע שיש על החקירה צו איסור פרסום. נציג המשטרה השיב לה: "חלק מהנחקרים אינם נמצאים ערים בשעות החדשות, ולכן זה לא שיבוש".
בהחלטתו ציין השופט ארז מלמד כי "החשד המיוחס לחשוד נותר בעינו ובעוצמה גבוה ויש עילת מעצר בשל מסוכנות. בנסיבות אלו ומשנדרש פרק זמן נוסף לפעולות חקירה נוספות מצאתי שיש להיעתר לבקשה אך לא במלואה, ולהאריך את מעצרו של החשוד עד ל-8 בספטמבר בשעה 09:00".
עו"ד וול מסרה אחרי הדיון כי "מדובר בצעיר עם נסיבות חיים קשות ביותר, שנמצא במצב נפשי וקוגנטיבי מורכב. לצערנו הרב למרות שבית המשפט הורה על בדיקה פסיכיאטרית ראשונית הדבר לא בוצע. זאת ועוד, תמוה שמאז הדיון הקודם המשטרה לא פעלה כדי לקדם את החקירה ואנחנו מצפים שבמיוחד שמדובר באדם עם מוגבלות, היא תפעל לקידום החקירה ללא שיהוי תוך הקפדה ושמירה על זכויותיו".
יהלי נחשב כנעדר החל מיום ראשון אחר הצהריים ועד ליום שני לפנות בוקר. אמו, שירן שבתאי סופר, סיפרה אז בשיחה עם ynet על השתלשלות האירוע והרגעים מורטי העצבים שבהם לא ידעה איפה בנה. בתיעוד שהגיע לידי ynet נראה יהלי עם חבריו במגרש המשחקים, רגע לפני שהועלה לאוטובוס לבני ברק עם צעיר בן 20, יהודי מירושלים שלא הכיר.
האם סיפרה כי תחילה החשוד איים על יהלי וחבריו שיביאו לו כסף והילדים נבהלו וברחו. "היה ילד אחד שנתן לו לעשות שיחת טלפון ולאחריה הוא מחק אותה. אחר כך ביקש לבדוק איך מגיעים לצומת גהה או לבני ברק. מכל הילדים, יהלי שריחם עליו, נשאר שם במגרש והוא התחיל להפעיל עליו מניפולציות. הוא אמר לו שזרקו אותו מהבית ושאין לו כסף. הוא השתמש בו כדי לקבץ נדבות, מישהו הביא להם מאה שקל - ואז הוא העלה אותו לאוטובוס לבני ברק".
יהלי אותר בסופו של דבר מאיכון הטלפון של החשוד. שאר הילדים סיפרו להוריהם כי הם עזבו את המקום ויהלי נשאר עם הבחור אשר ביקש ממנו עזרה להגיע לבני ברק ולקבץ עבורו נדבות. השניים נמצאו בסביבות אחת לפנות בוקר בעיר בני ברק, כאשר אזרח מודאג פנה למשטרה בעקבות ההודעות שרצו בקבוצות השונות אודות היעדרות הילד. לאחר הימצאם הובאו השניים לתחנת פתח תקווה ובמהלך השיחות עם יהלי הוא סיפר כי החשוד, כאמור, הורה לו לבקש כסף מאנשים.
על פי אמו, יהלי סיפר כי "הוא ביקש ממני כסף ולא היה לי, לכן אמר לי שאני צריך לעזור לו ולבקש כסף מאנשים. הלכנו רחוק מהבית ואני פחדתי". מאידך, גרסתו של החשוד במשטרה הייתה שהוא לא חטף את הילד אלא פגש אותו ברחוב והילד אמר לו שהוא הלך לאיבוד ולכן ניסה ללוות אותו חזרה לביתו.