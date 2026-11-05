החומרים נאספו בשב"כ - והיועמ"שית ביקשה להעבירם לצוות המיוחד שקם וכולל גם נציגי משטרה. בארגון הסבירו כי ההעברה של החומרים מתרחשת בפעימות כי "זה לוקח זמן". לפי גורמים בשירות, "יש תהליכים שמבצעים ופגישות שצריך לקיים כדי שהכול יעבור כמו שצריך".

החומרים נאספו בשב"כ - והיועמ"שית ביקשה להעבירם לצוות המיוחד שקם וכולל גם נציגי משטרה. בארגון הסבירו כי ההעברה של החומרים מתרחשת בפעימות כי "זה לוקח זמן". לפי גורמים בשירות, "יש תהליכים שמבצעים ופגישות שצריך לקיים כדי שהכול יעבור כמו שצריך".

החומרים נאספו בשב"כ - והיועמ"שית ביקשה להעבירם לצוות המיוחד שקם וכולל גם נציגי משטרה. בארגון הסבירו כי ההעברה של החומרים מתרחשת בפעימות כי "זה לוקח זמן". לפי גורמים בשירות, "יש תהליכים שמבצעים ופגישות שצריך לקיים כדי שהכול יעבור כמו שצריך".

החשד לכאורה, נזכיר, הוא שגורמים זרים - בהם קטאר, טורקיה והרשות הפלסטינית - העבירו סכומי כסף גדולים לאנשי הרשימה המשותפת, כדי להשפיע על הבחירות. במשטרה הדגישו אתמול כי נכון לעכשיו אין כל כוונה או הערכה לזמן לחקירה חברי כנסת או אנשים מהמפלגה - גם לא את חבר הכנסת איימן עודה, שלגביו דווח כי ישנה "הסכמה מקיר לקיר" שגובשו די ראיות כדי לזמנו.

החשד לכאורה, נזכיר, הוא שגורמים זרים - בהם קטאר, טורקיה והרשות הפלסטינית - העבירו סכומי כסף גדולים לאנשי הרשימה המשותפת, כדי להשפיע על הבחירות. במשטרה הדגישו אתמול כי נכון לעכשיו אין כל כוונה או הערכה לזמן לחקירה חברי כנסת או אנשים מהמפלגה - גם לא את חבר הכנסת איימן עודה, שלגביו דווח כי ישנה "הסכמה מקיר לקיר" שגובשו די ראיות כדי לזמנו.

החשד לכאורה, נזכיר, הוא שגורמים זרים - בהם קטאר, טורקיה והרשות הפלסטינית - העבירו סכומי כסף גדולים לאנשי הרשימה המשותפת, כדי להשפיע על הבחירות. במשטרה הדגישו אתמול כי נכון לעכשיו אין כל כוונה או הערכה לזמן לחקירה חברי כנסת או אנשים מהמפלגה - גם לא את חבר הכנסת איימן עודה, שלגביו דווח כי ישנה "הסכמה מקיר לקיר" שגובשו די ראיות כדי לזמנו.