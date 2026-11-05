במשך ימים שב"כ נמנע מהעברת ראיות למשטרה בצל הטענות לגניבת הבחירות - והיום (חמישי) שירות הביטחון החל להעביר למשטרה, בפעימות, חומרים לכאורה על קלפיות במגזר הערבי. ראיות נוספות אמורות לעבור למשטרה משב"כ במהלך היום ומחר.
החומרים נאספו בשב"כ - והיועמ"שית ביקשה להעבירם לצוות המיוחד שקם וכולל גם נציגי משטרה. בארגון הסבירו כי ההעברה של החומרים מתרחשת בפעימות כי "זה לוקח זמן". לפי גורמים בשירות, "יש תהליכים שמבצעים ופגישות שצריך לקיים כדי שהכול יעבור כמו שצריך".
החשד לכאורה, נזכיר, הוא שגורמים זרים - בהם קטאר, טורקיה והרשות הפלסטינית - העבירו סכומי כסף גדולים לאנשי הרשימה המשותפת, כדי להשפיע על הבחירות. במשטרה הדגישו אתמול כי נכון לעכשיו אין כל כוונה או הערכה לזמן לחקירה חברי כנסת או אנשים מהמפלגה - גם לא את חבר הכנסת איימן עודה, שלגביו דווח כי ישנה "הסכמה מקיר לקיר" שגובשו די ראיות כדי לזמנו.
שב"כ מסר אתמול לחברי ועדת הבחירות המרכזית כי "המודיעין שהוצג על ידי אנשי המקצוע בשירות מצביע לכאורה על תופעות נרחבות של הזרמת כספים רבים לישראל ממדינות זרות, שמקורם בבעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים, שנועדו לקדם השפעה זרה, ומחייבים בראייתנו העמקה מודיעינית וחקירתית. מהמידע שנאסף עד כה עלה שפעולות למימון והשפעה זרה בסכומי עתק הם תופעה נרחבת ובהיקף העולה על אלפי אנשים וייתכן אף יותר. בשלב זה עלינו להשלים פעולות איסוף וחקירה נוספות לטובת קבלת מודיעין שיאפשר לקשור את הקצוות ולהצביע ברמת ודאות וסמך גבוהה על היקף התופעה".