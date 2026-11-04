חבר הכנסת איימן עודה , שצפוי לסיים את תפקידו עם השבעת הכנסת החדשה ביום שלישי הבא (10 בנובמבר), הוא חבר הכנסת שבשב"כ בודקים אם קיבל מאות אלפי שקלים מהרשות הפלסטינית. כך דווח בצהריים ב-i24NEWS. הוא צפוי להיחקר באזהרה.
עודה, שנמצא בחו"ל, טען לאחר פרסום שמו כי מדובר ברדיפה פוליטית. בהודעה מטעמו נאמר: "שיעור ההצבעה ההיסטורי של האזרחים הערבים הוציא את נתניהו ואת הפשיסטים מדעתם, והחשש מאובדן השלטון גורם להם לירות לכל הכיוונים. לכולם ברור שמדובר ברדיפה פוליטית, שהולכת להפוך במהרה לבלון נפוח שיתפוצץ להם בדיוק בפרצוף".
עודה הוסיף: "ככל שאנחנו מתקרבים למועד השבעת הכנסת ולסיום שלטונו של נתניהו, תראו עוד ועוד ספינים ושקרים. הדבר החשוב ביותר כעת הוא להמשיך לפעול באחריות, בנחישות ובעקביות כדי להחליף את הממשלה הזו מן היסוד".
מהרשימה המשותפת נמסר: "אנו מגנים את מסע הרדיפה הפוליטית נגד ח״כ איימן עודה ורואים בו הסלמה חמורה במסע ההסתה נגד הציבור הערבי והנהגתו, וניסיון לערער על הלגיטימיות של הצבעתו ושל השתתפותו הפוליטית. ראש השב״כ דוד זיני, שמונה בידי נתניהו, מתנהל כזרוע פוליטית בשירותו. החשש מאובדן השלטון גורם להם לירות האשמות לכל הכיוונים, בניסיון לסכל את השינוי".
מלבדו, ראש השב"כ דוד זיני דרש לחקור את יו"ר תע"ל אחמד טיבי, יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה - שנפסל מהתמודדות בבחירות - מבלי להציג ראיות נגדם. אתמול דווח כי בעוד שכנגד השלושה אין ראיות, נגד עודה יש "הסכמה מקיר לקיר" שיש ראיות מספקות לחקירה.
אתמול נחשף ב-ynet כי זיני דרש במהלך הישיבה עם יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג ועם היועמ"שית גלי בהרב-מיארה שכל החקירה תסווג כ"עבירת ביטחון", כך ששב"כ יוכל לבצע מראש פעולות חקירה באמצעות הכלים המורחבים שנתונים לארגון - ובהם מניעת מפגש עם עורך דין, האזנות, איסוף נתוני תקשורת ועוד.
בעקבות הרצון של ראש השב"כ לחקור שלושה בכירים במפלגות הערביות מבלי שיש נגדם ראיות, פרסמה בהרב מיארה הודעה נגד עמדת זיני, שבה כתבה: "באופן חריג ביותר, ולאור פרסומים שגויים, היועמ"שית מבקשת להבהיר כי במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת".
לצד זאת, הסבירה היועמ"שית, לא ניתן לסווג מראש את כל הפרשה תחת עבירות ביטחוניות, שכן חשדות על קבלת שוחד בחירות יכולים להישאר במישור הפלילי בלבד. אם יוצגו ראיות לעבירות ביטחוניות, טענה בהרב-מיארה, ניתן יהיה לחקור בכלים המתאימים. "אני אתן את כל הכלים שהחוק מאפשר", אמרה.
"מתח מובנה במדינה דמוקרטית"
היום מסר השופט סולברג את התוצאות הרשמיות של הבחירות לנשיא המדינה יצחק הרצוג. במעמד הטקסי התייחס הרצוג למחלוקות בין ראש השב"כ לבין היועמ"שית ואמר: "אני מכבד את ראש השב"כ דוד זיני ואת עבודתו. אני מכבד את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואת עבודתה. שוחחתי עם שניהם הבוקר. מתח בין שירות הביטחון הכללי לייעוץ המשפטי כבר היה בישראל וגם עוד יהיה. זהו מתח מובנה במדינה דמוקרטית".
הרצוג התייחס בדבריו לחברה הערבית בישראל ואמר: "אני מבקש לשוב ולהדגיש: אסור להכפיש ציבור שלם. היזהרו מהכללות. אני מכבד מאד את החברה הערבית בישראל, אני מוקיר את תרומתה למדינה בכל תחומי החיים ואת רצונה להשתלב. זהו דבר מבורך. אני מוקיע גסות רוח וביטויים גזעניים ששמענו לאחרונה. אין לכך מקום כלפי אף ציבור בישראל. יש מקום, אחיותיי ואחיי אזרחי ישראל - להושיט יד. להושיט יד - גם תוך כדי מחלוקת קשה שקורעת אותנו בתחומים רבים מדי. הבחירות הסתיימו, עכשיו הגיע זמן קריאת המציאות".
השופט סולברג שיגר מסר חריף משלו ואמר: "בימים האחרונים נשמעים קולות שמבקשים להטיל דופי בתוצאות הבחירות ולערער על תוקפן. זוהי סכנה של ממש. אחד מסודותיה של הדמוקרטיה הוא היכולת להחליף שלטון בדרכי שלום. הדבר נובע מההבנה שהכרעת הבוחרים מחייבת את כולנו. נמצא עצמנו במעין מצב טבע שבו 'כל דאלים גבר'. על-מנת שנוכל לקיים שלטון משותף, הכול נדרשים לכבד את כללי המשחק הדמוקרטיים. כך נהגנו במדינת ישראל מאז הקמתה".