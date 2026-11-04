עודה, שנמצא בחו"ל, טען לאחר פרסום שמו כי מדובר ברדיפה פוליטית. בהודעה מטעמו נאמר: "שיעור ההצבעה ההיסטורי של האזרחים הערבים הוציא את נתניהו ואת הפשיסטים מדעתם, והחשש מאובדן השלטון גורם להם לירות לכל הכיוונים. לכולם ברור שמדובר ברדיפה פוליטית, שהולכת להפוך במהרה לבלון נפוח שיתפוצץ להם בדיוק בפרצוף".

עודה, שנמצא בחו"ל, טען לאחר פרסום שמו כי מדובר ברדיפה פוליטית. בהודעה מטעמו נאמר: "שיעור ההצבעה ההיסטורי של האזרחים הערבים הוציא את נתניהו ואת הפשיסטים מדעתם, והחשש מאובדן השלטון גורם להם לירות לכל הכיוונים. לכולם ברור שמדובר ברדיפה פוליטית, שהולכת להפוך במהרה לבלון נפוח שיתפוצץ להם בדיוק בפרצוף".

עודה, שנמצא בחו"ל, טען לאחר פרסום שמו כי מדובר ברדיפה פוליטית. בהודעה מטעמו נאמר: "שיעור ההצבעה ההיסטורי של האזרחים הערבים הוציא את נתניהו ואת הפשיסטים מדעתם, והחשש מאובדן השלטון גורם להם לירות לכל הכיוונים. לכולם ברור שמדובר ברדיפה פוליטית, שהולכת להפוך במהרה לבלון נפוח שיתפוצץ להם בדיוק בפרצוף".

עודה הוסיף: "ככל שאנחנו מתקרבים למועד השבעת הכנסת ולסיום שלטונו של נתניהו, תראו עוד ועוד ספינים ושקרים. הדבר החשוב ביותר כעת הוא להמשיך לפעול באחריות, בנחישות ובעקביות כדי להחליף את הממשלה הזו מן היסוד".

עודה הוסיף: "ככל שאנחנו מתקרבים למועד השבעת הכנסת ולסיום שלטונו של נתניהו, תראו עוד ועוד ספינים ושקרים. הדבר החשוב ביותר כעת הוא להמשיך לפעול באחריות, בנחישות ובעקביות כדי להחליף את הממשלה הזו מן היסוד".

עודה הוסיף: "ככל שאנחנו מתקרבים למועד השבעת הכנסת ולסיום שלטונו של נתניהו, תראו עוד ועוד ספינים ושקרים. הדבר החשוב ביותר כעת הוא להמשיך לפעול באחריות, בנחישות ובעקביות כדי להחליף את הממשלה הזו מן היסוד".

מהרשימה המשותפת נמסר: "אנו מגנים את מסע הרדיפה הפוליטית נגד ח״כ איימן עודה ורואים בו הסלמה חמורה במסע ההסתה נגד הציבור הערבי והנהגתו, וניסיון לערער על הלגיטימיות של הצבעתו ושל השתתפותו הפוליטית. ראש השב״כ דוד זיני, שמונה בידי נתניהו, מתנהל כזרוע פוליטית בשירותו. החשש מאובדן השלטון גורם להם לירות האשמות לכל הכיוונים, בניסיון לסכל את השינוי".

מהרשימה המשותפת נמסר: "אנו מגנים את מסע הרדיפה הפוליטית נגד ח״כ איימן עודה ורואים בו הסלמה חמורה במסע ההסתה נגד הציבור הערבי והנהגתו, וניסיון לערער על הלגיטימיות של הצבעתו ושל השתתפותו הפוליטית. ראש השב״כ דוד זיני, שמונה בידי נתניהו, מתנהל כזרוע פוליטית בשירותו. החשש מאובדן השלטון גורם להם לירות האשמות לכל הכיוונים, בניסיון לסכל את השינוי".

מהרשימה המשותפת נמסר: "אנו מגנים את מסע הרדיפה הפוליטית נגד ח״כ איימן עודה ורואים בו הסלמה חמורה במסע ההסתה נגד הציבור הערבי והנהגתו, וניסיון לערער על הלגיטימיות של הצבעתו ושל השתתפותו הפוליטית. ראש השב״כ דוד זיני, שמונה בידי נתניהו, מתנהל כזרוע פוליטית בשירותו. החשש מאובדן השלטון גורם להם לירות האשמות לכל הכיוונים, בניסיון לסכל את השינוי".

ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה - שנפסל מהתמודדות בבחירות - מבלי להציג ראיות נגדם. אתמול דווח כי בעוד שכנגד השלושה אין ראיות, נגד עודה יש "הסכמה מקיר לקיר" שיש ראיות מספקות לחקירה.

ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה - שנפסל מהתמודדות בבחירות - מבלי להציג ראיות נגדם. אתמול דווח כי בעוד שכנגד השלושה אין ראיות, נגד עודה יש "הסכמה מקיר לקיר" שיש ראיות מספקות לחקירה.

כי זיני דרש במהלך הישיבה עם יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג ועם היועמ"שית גלי בהרב-מיארה שכל החקירה תסווג כ"עבירת ביטחון", כך ששב"כ יוכל לבצע מראש פעולות חקירה באמצעות הכלים המורחבים שנתונים לארגון - ובהם מניעת מפגש עם עורך דין, האזנות, איסוף נתוני תקשורת ועוד.

כי זיני דרש במהלך הישיבה עם יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג ועם היועמ"שית גלי בהרב-מיארה שכל החקירה תסווג כ"עבירת ביטחון", כך ששב"כ יוכל לבצע מראש פעולות חקירה באמצעות הכלים המורחבים שנתונים לארגון - ובהם מניעת מפגש עם עורך דין, האזנות, איסוף נתוני תקשורת ועוד.

בעקבות הרצון של ראש השב"כ לחקור שלושה בכירים במפלגות הערביות מבלי שיש נגדם ראיות, פרסמה בהרב מיארה הודעה נגד עמדת זיני, שבה כתבה: "באופן חריג ביותר, ולאור פרסומים שגויים, היועמ"שית מבקשת להבהיר כי במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת".

בעקבות הרצון של ראש השב"כ לחקור שלושה בכירים במפלגות הערביות מבלי שיש נגדם ראיות, פרסמה בהרב מיארה הודעה נגד עמדת זיני, שבה כתבה: "באופן חריג ביותר, ולאור פרסומים שגויים, היועמ"שית מבקשת להבהיר כי במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת".

בעקבות הרצון של ראש השב"כ לחקור שלושה בכירים במפלגות הערביות מבלי שיש נגדם ראיות, פרסמה בהרב מיארה הודעה נגד עמדת זיני, שבה כתבה: "באופן חריג ביותר, ולאור פרסומים שגויים, היועמ"שית מבקשת להבהיר כי במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת".