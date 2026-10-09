תמונת המצב המצטיירת מראה כי השהייה הסטטית בעמדות ההגנה מזמינה סיכונים כפולים ואיומים מצד האויב שמזהה כוחות נייחים ומאתגר את מערכי ההגנה של צה"ל, וכן סכנות פנימיות הנובעות מירידת מתח הדריכות הטבעית לאורך זמן. מפקדי השטח אמנם מעבירים סדנאות בטיחות ומרעננים נהלים עם כניסת כל מסגרת לגזרה, אך ברקע התוצאות הקשות של השבועות האחרונים נראה כי נדרש חידוד עמוק וקפדני עוד יותר.