רצף אירועים בטיחותיים קשים בצה"ל - האחרון שבהם הסתיים בנפילתו של סרן אליאב חיים צפלמוס בהתהפכות האמר בדרום לבנון - מעלה חשש כבד בפיקוד הבכיר מפני שאננות וירידה במתח המבצעי בקרב הכוחות בשטח. האירוע הקשה, שבו נהרג קצין ההנדסה הקרבית במהלך פעילות מבצעית באזור נהר הליטני, לצד תקרית נוספת שבה נפצעו שני לוחמים מרסיסי ירי תחת אוגדה 91, מחדדים את הסיכונים שבהם נתונים הכוחות הפרוסים בגזרות השונות.
כיום צה"ל נמצא בכלל הגזרות בסטטוס של הגנה התקפית. מדובר במתכונת שאינה דומה לתמרון התקפי רציף, אלא מתנהלת בשגרת יום כמעט קבועה שנמשכת כבר תקופה לא מבוטלת. פריסת הסד"כ הרחב בקווי הגבול ללא תמרון פעיל מייצרת שגרה שוחקת, ש"מזמינה" תאונות בטיחותיות קשות.
לפני שבועיים נפלו בצפון רצועת עזה לוחמי גדוד 7007 של חטיבה 16 רס"ר במיל' נדב קלי ורס"ר במיל' אופק מועלם, לאחר שרחפן שהטיסו חזר למוצב שבו שהו והתפוצץ.
בפיקוד הצבאי מבינים כי מדובר בנקודת ציון מורכבת. שגרת אבטחה ממושכת בקו ההגנה, ללא יוזמה התקפית, עלולה להוביל לפגיעה בכוחות במגוון תרחישים - החל מתאונות דרכים ותקריות אימונים, ועד לשחיקה באבטחת הקווים הצהובים והפיכתם למטרה נייחת לתקיפות אויב. לכך מתווספות תקריות בטיחותיות ומבצעיות מול מחבלים בגבול סוריה המתחמם.
תמונת המצב המצטיירת מראה כי השהייה הסטטית בעמדות ההגנה מזמינה סיכונים כפולים ואיומים מצד האויב שמזהה כוחות נייחים ומאתגר את מערכי ההגנה של צה"ל, וכן סכנות פנימיות הנובעות מירידת מתח הדריכות הטבעית לאורך זמן. מפקדי השטח אמנם מעבירים סדנאות בטיחות ומרעננים נהלים עם כניסת כל מסגרת לגזרה, אך ברקע התוצאות הקשות של השבועות האחרונים נראה כי נדרש חידוד עמוק וקפדני עוד יותר.
לפי התוכניות המבצעיות, צה"ל צפוי לרדד בהדרגה את היקף כוחותיו ברצועות הביטחון בגבולות ולעבור לשליטה במרחב באמצעות סד"כ מצומצם יותר. המטרה היא לייצב את השטח, לקבוע נורמות אבטחה אפקטיביות, ולספק מענה הולם מול האויב, שמצידו לומד באופן רציף את היערכות הכוחות ומשנה את שיטות פעולתו.