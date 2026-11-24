זהו סיוט דמיוני - אבל ההומופוביה של פינדרוס ממשית והציטוט מדוייק. הוא גם כינה את בחירת אוחנה ״חילול השם״ וטען כי חלק מהרעות החולות באו על הממשלה ועל ישראל בגלל בחירת אוחנה. אריה דרעי צוטט כאומר כי ״ש״ס לא הייתה צריכה לתמוך במינוי, אין סיעתא דשמיא לממשלה". גם תורת אי־הציות ממשית ומפחידה מאוד: אוחנה אמר את הדברים הללו בראיון הפרישה הבלעדי שערך איתו יובל קרני ו

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