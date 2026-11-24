ונניח שהכנסת הייתה מחוקקת חוק האוסר יחסי מין בהסכמה בין בני אותו מין ושולל מהעבריינים את זכות ההצבעה. (איסור מביש מימי המנדט שנשאב לחקיקה הישראלית על ״משכב שלא כדרך הטבע״, שכמעט לא נאכף, ונמחק מספר החוקים רק ב־1988, במהלך שקידמה שולמית אלוני.) ונניח שבג״ץ היה מבטל את החוק משום שהוא פוגע בזכויות יסוד. אלא שיו״ר הכנסת, יצחק פינדרוס, היה מודיע שלא יציית. ועדת הכספים הייתה חונקת מוסדות של הקהילה הגאה, שר הביטחון מסלק הומואים מצה״ל ושר הפנים שולל את אזרחותם.
היו״ר היה מסביר שהדרישה לציות לכל פסק דין של העליון היא ״אמירה חמורה מאוד״, ושהוא לא בא להיות ״המאמי הלאומי״. פינדרוס הוסיף כי :"הכנסת זה לא המוסד לביטוח לאומי וזה לא האזרח ישראל ישראלי. הכנסת היא אחת משלוש רשויות שבאופן אינהרנטי אמורה להתקיים ביניהן מערכת יחסים של איזונים ובלמים". פינדרוס אמר על הקהילה הגאה כי היא גרועה ״יותר מדאע״ש, יותר מחיזבאללה, יותר מחמאס״, ושאין לו כוונה לוותר. "אם מראש אתה מרים דגל לבן ואומר 'כל מה שהרשות השופטת תחליט, אני מקבל בהכנעה', אז הוא מראש נכשל בתפקיד של ראש רשות מחוקקת".
זהו סיוט דמיוני - אבל ההומופוביה של פינדרוס ממשית והציטוט מדוייק. הוא גם כינה את בחירת אוחנה ״חילול השם״ וטען כי חלק מהרעות החולות באו על הממשלה ועל ישראל בגלל בחירת אוחנה. אריה דרעי צוטט כאומר כי ״ש״ס לא הייתה צריכה לתמוך במינוי, אין סיעתא דשמיא לממשלה". גם תורת אי־הציות ממשית ומפחידה מאוד: אוחנה אמר את הדברים הללו בראיון הפרישה הבלעדי שערך איתו יובל קרני ופורסם כאן ביום שישי. הוא רק שכח להסביר מה יגן עליו ועל משפחתו כאשר לרוב בכנסת תהיה עמדה אחרת על זכויותיהם.
יותר מכל, הריאיון הזה הוא כתב אישום שאוחנה ניסח נגד עצמו. או שאינו מבין מושגי יסוד בדמוקרטיה, או שהוא מבין היטב ובחר לחבל בהם. הכנסת רשאית לשנות חוקים בהליך תקין ובכפוף למגבלות החוקתיות; יו״ר הכנסת אינו רשאי להפוך פסק דין להמלצה. אחרת, כל שר, שוטר ופקיד יוכל להחליט שהפרשנות המחייבת היא זו שמתאימה לו. אוחנה מנרמל את זאת וקורא לזה ״איזונים ובלמים״. הציבור יקבל שלטון שבו בעל הכוח מחליט מתי החוק חל עליו.
הנה מבחן פשוט: בחירת מבקר המדינה. אוחנה טוען ש״החוק לא מונע״ תיעוד הצבעה. אבל חמישה שופטים, פה אחד, בחוות דעת מובילה של נעם סולברג, כבר קבעו שתיעוד ההצבעה בווידאו פגע מהותית בחשאיותה והורו לקיים את הסבב מחדש. ב־3 בנובמבר קבע בג״ץ שהימנעותו הממושכת של אוחנה מקיום הפסיקה כמוה כהפרתה, ושפעל בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת. אוחנה מתגאה בכך. ראש הרשות המחוקקת מציג הפרת דין כהישג מקצועי.
כך גם יצחק עמית. הוא נבחר בוועדה לבחירת שופטים ומונה בידי נשיא המדינה; אוחנה החליט שאינו נשיא העליון. כעת הוא נעלב מלפיד שכינה אותו יו״ר של חצי כנסת. הכבוד המוסדי, מתברר, מחייב רק כשזה הכיסא שלו. כשזה כיסא אחר, אפשר להשתין על השלט ולקרוא לזה הגנה על הדמוקרטיה.
ואז באים הערבים. אוחנה מדביק לכל 19 נציגי הסיעות הערביות את תווית ״תומכי הטרור״, ומסביר שליריביו אין רוב, ״אלא אם כן אתה מחשיב 19 מנדטים״. איזו נדיבות: הוא עדיין מוכן להודות שהם חברי כנסת. מותר להתנגד לשותפות פוליטית, אבל הקולות הללו נספרים בדיוק כמו קולות הליכוד. מי שמציג אותם כמשהו שאפשר לבחור אם ״להחשיב״, הופך אזרחות שווה לקישוט. ההכללה הגזענית הדוחה הזו אינה מתרככת משום שהוא מוכן לשבת עם יוסף חדאד; ערבי אחד שמקבל אישור אינו תחליף למאות אלפי בוחרים. גם את הסיפור המסולף-לפחות על חמאס כ״ארגון צדקה״ הוא ממשיך למחזר בלי להזכיר שחוג׳יראת אמר שחלק מהחמאס עוסק בצדקה (עובדתית היה נכון במשך עשורים) ובהתעלם מהודעה שהוא פרסום עוד לפני הראיון ובה גינוי חריף לארגון ומעשיו.
אפילו בימיו האחרונים שימשה שליטת הליכוד בסדר היום, באמצעותו, לעיכוב עבודתה של ועדת החוץ והביטחון החדשה. שופט מרשים: הקבוצה שלו קובעת גם את התוצאה וגם מי רשאי להתלונן
את עצמו הוא מתאר כ״שופט״ של המגרש הפרלמנטרי. בכנסת שלו ניתנה לגוטליב חסינות מפני העמדה לדין על עבירות חמורות נגד ביטחון המדינה, בניגוד לעמדת היועמ״שית. היועצת המשפטית של ועדת הכספים קבעה שהדיון בבקשת כספים קואליציוניים התנהל שלא כחוק וההצבעה אינה תקפה. משפחות שכולות וחטופים נהדפו בכוח בדרך ליציע; כשנכנסו והפנו גב לנתניהו, אוחנה הורה לפנותן. אפילו בימיו האחרונים שימשה שליטת הליכוד בסדר היום, באמצעותו, לעיכוב עבודתה של ועדת החוץ והביטחון החדשה. שופט מרשים: הקבוצה שלו קובעת גם את התוצאה וגם מי רשאי להתלונן.
ואחרי כל אלה הוא מלין על כך שלא הובנה המהפכה המשפטית. ״לא הסברנו טוב״, הוא אומר. דווקא הסביר מצוין. הריאיון מבהיר איזה משטר הוא מציע: הרוב שלו קובע מי לגיטימי, איזו פסיקה תכובד ומי ייחקר. שלטון החוק מקבל רשות דיבור, בתנאי שלא יפריע לשלטון.
גם ה״שינוי הצנוע״ בוועדה לבחירת שופטים אינו רק החלפת שני נציגי הלשכה, כפי שהוא מספר. התיקון שינה גם את כללי ההכרעה, ומאפשר מינוי שופטי עליון ללא הסכמת השופטים בוועדה. אוחנה מצמצם שינוי במאזן הכוחות לתיקון קוסמטי, ואז מתפלא שמתנגדים לו.
אוחנה היה צריך לשמור על הכנסת ה־25 כביתם של 120 נבחרים וכמפקחת על הממשלה. הוא הפך את הכיסא הממלכתי לעמדת לחימה מפלגתית, ועכשיו דורש מחיאות כפיים על הנזק. מי שזכויותיו נשענות על ההכרה שגם למיעוט מגיעה הגנה, התאמץ לפרק אותה בשביל אחרים. מורשתו היא האזהרה: צלם בהיכל הדמוקרטיה, המתגאה בכך שסייע לחלל אותו.