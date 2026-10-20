אחרי שזכה ל פוסט התמיכה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי לא הבטיח לו דבר בתמורה. אבל אצל טראמפ, לרוב אין מתנות חינם. בעבור היעד האיראני נתניהו עשוי ללכת לקראת הנשיא האמריקני בנושאים אחרים שחשובים לו, כמו תוכנית 20 הנקודות בעזה, וכבר עכשיו הוא הסכים ל"בועה אמירתית" בעזה שבה יחל שיקום לפני פירוז הרצועה ופירוק חמאס.

סרטון האיומים של נתניהו עם מטוס קרב ברקע: "אל תנסו אותנו" ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ )





מבחינת נתניהו, "הגביע הקדוש" הוא הפלת איראן, או המשטר של הרפובליקה האיסלאמית. הסמיכות בין ביקורו החשאי של שר ההגנה פיט הגסת' לחיבוק שהעניק טראמפ לנתניהו קשורים גם באפשרות של חידוש המלחמה. הגסת' כבר אמור היה לבקר בארץ בחודש יולי, אבל ביטל בדקה ה-90, כשהנשיא טראמפ שהה בפסגת נאט"ו בטורקיה.

נתניהו מכנה את המלחמה באיראן מפעל חייו. בימים האחרונים שב וחזר על כך שהנחה את מערכת הביטחון להפיל את השלטון בטהרן, ובעבור היעד הזה הוא מוכן ללכת עם טראמפ בנושאים אחרים. כל ההתחממות הזו, סביב מועד הבחירות, מעלה משמעותית את הסיכוי למיסקלקולציה מול איראן: האיראנים עשויים לחשוב שישראל עומדת לתקוף, ולהקדים בניסיון להנחית מכת מנע. ומשם הכול יכול לעבור מהגנה להתקפה מהירה.

המסר הישראלי שחוזר בימים האחרונים הוא שאם איראן תעשה טעות, המכה הישראלית תהיה חסרת תקדים - וזה כנראה מרמז להיקף התקיפה וסוג היעדים. בעבר פורסם שישראל נערכת לתקיפת תשתיות ומטרות אנרגיה מתוך מחשבה שזה יאיץ את הפלת השלטון, אבל גם בימים אלה, אף אחד לא מבטיח שזה יקרה בעוד סבב. או כלשון גורם ישראלי: אף אחד לא מתחייב שהפעם, השלטון בטהרן ייפול.

גלריה בין התמונות שפרסם הלילה הגסת' מגזרת "פיקוד המרכז האמריקני" ( צילום: משרד ההגנה האמריקני )

למלחמה כמובן יש מחירים כבדים גם בעורף: נזקים כבדים, שיקום ארוך, וגם סיכוי גדול לנפגעים. במבצע "שאגת הארי" נהרגו 30 אזרחים ישראלים מטילים איראנים ישירים, ובמקביל נפלו בזירת לבנון 12 חיילים ואזרח.

כך או כך, העיתוי הרגיש לפני הבחירות בישראל כבר הביא את הרמטכ"ל אייל זמיר להבהיר לארה"ב כי חידוש המלחמה לפני 27 באוקטובר יכולה בהחלט להביא לדחייה של הבחירות. גורם ישראלי שמעורה בפרטים אמר כי הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן לפני 27 באוקטובר הם 70-30. הסיכוי לחידוש הוא 30%, ו-70% שלא לפני 27 באוקטובר. מועד אחר שיגיע הוא בחירות האמצע בארה"ב - ב-3 בנובמבר, המועד שאחריו הכריז טראמפ שהמלחמה תסתיים - לכאן או לכאן.

גדי איזנקוט ונפתלי בנט. בגוש האופוזיציה הביעו חשדנות

בגוש האופוזיציה כבר הביעו חשדנות כלפי כל השיח על חידוש המלחמה באיראן ומייחסים לו מניעים פוליטיים במידת מה. נתניהו, כך נראה, מנסה לשדר בהילות - ואולי לגרות את האיראנים להקדים ולתקוף: דיונים ליליים, תדרוכים שאיראן רוצה לחבל בבחירות, וגם הבאה של הגסת', ללא ספק הסמן הניצי בממשל, לביקור חשאי.