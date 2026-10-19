שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' הגיע אתמול (שני) לביקור שלא הוכרז מראש בישראל, ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך דווח הלילה באתר "אקסיוס", מפי שני מקורות המעורים בפרטים. הביקור התקיים שמונה ימים בלבד לפני הבחירות, ובצל הדיווחים על דיונים בין ארצות הברית לישראל בנוגע לאפשרות של חידוש הפעולות הצבאיות הנרחבות נגד איראן.

גלריה הגסת' ונתניהו ( צילום: Chip Somodevilla/Getty Images )

לפי הדיווח, בפנטגון ובשגרירות ישראל בארה"ב סירבו להגיב על הביקור, ומלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה מיידית. לא פורסמו פרטים על תוכן הפגישה בין הגסת' לנתניהו, ולא ידוע אם נדונה בה האפשרות לתקיפה נוספת באיראן.

הביקור מגיע כאמור על רקע דיווחים מהימים האחרונים על ההיערכות האמריקנית והישראלית לאפשרות של חידוש המערכה נגד הרפובליקה האיסלאמית. בשבוע שעבר דיווח "אקסיוס" כי נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחחו כמה פעמים על האפשרות לצאת למבצע צבאי משותף נוסף נגד איראן, עוד לפני הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר ובחירות האמצע בארה"ב, שייערכו שבוע לאחר מכן.

לפי אותו דיווח, נתניהו הביע בפני טראמפ דאגה ממידע מודיעיני ישראלי שלפיו איראן נוקטת צעדים לשיקום תוכנית הגרעין שלה. השניים דנו באפשרות של מבצע משותף נגד מתקני גרעין ויעדים צבאיים באיראן, אך טראמפ טרם התחייב לאשר פעולה כזו. גורם אמריקני אמר כי הנשיא עודד את נתניהו להיערך, אך הדגיש כי אין בכך התחייבות לבצע את התקיפה.

הרמטכ"ל זמיר. צה"ל הודיע על עוצר יציאות ( צילום: דובר צה"ל )

עוד דווח אז כי הגסת' ובכירי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) נמנים עם התומכים הבולטים ביותר בחידוש התקיפות באיראן. מנגד, רוב יועציו של טראמפ מעדיפים בשלב זה להמשיך להפעיל לחץ כלכלי ומדיני על טהרן, במקום לפתוח בסבב נוסף של תקיפות נרחבות. באותו דיווח נכתב כי כי טראמפ נטה בתחילה לתמוך בהצעה הישראלית, אך בהמשך הפך מהוסס יותר. בבית הלבן הכחישו את הדיווח שלפיו טראמפ ונתניהו דנו בחידוש המלחמה, והדגישו כי הנשיא הבהיר שארה"ב לא תתקוף באיראן לפני בחירות האמצע האמריקניות.

בתוך כך, מוקדם יותר החודש דווח כי הפנטגון הורה לפיקוד המרכז האמריקני להשלים את ההכנות לחידוש אפשרי של פעולות צבאיות נרחבות נגד איראן. ההוראה לא כללה מועד לתקיפה, ובממשל הבהירו כי הנשיא טרם קיבל החלטה סופית בנושא .

האפשרות לתקיפה נוספת מעוררת גם שאלות בנוגע להשפעתה על מערכת הבחירות בישראל. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שוחח בשבוע שעבר עם יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, על האפשרות לחידוש הלחימה הנרחבת באיראן בתוך שלושה שבועות. זמיר ציין כי מהלך כזה עלול להביא לדחיית הבחירות בישראל , בעקבות תגובה איראנית צפויה שתכלול ירי טילים לעבר ישראל.

טראמפ. קשר בין המשך כהונתו של נתניהו לבין ההתמודדות העתידית עם איראן ( צילום: Eric Lee / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ואנס. נמנע מלתמוך בנתניהו בבחירות ( צילום: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הביקור של הגסת' הגיע לאחר ש טראמפ הודיע רשמית על תמיכתו בנתניהו לקראת הבחירות לכנסת. בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social ביום ראשון, כינה הנשיא האמריקני את נתניהו "ראש ממשלה לוחם דגול", ושיבח את שיתוף הפעולה ביניהם במערכה נגד איראן.

טראמפ אף קשר בין המשך כהונתו של נתניהו לבין ההתמודדות העתידית עם איראן. לדבריו, "אם ישראל תבחר במנהיג אחר, ארה"ב עלולה להידרש לפעול נגד איראן לבדה" - אפשרות שלדבריו אינו מעוניין בה. הנשיא הוסיף כי ארה"ב וישראל "ישלימו בקרוב את העבודה" מול איראן, אם זו לא תשנה את דרכיה. נתניהו מצידו הודה לנשיא האמריקני על התמיכה, והצהיר: "יחד נשלים את המשימה".

אלא שבניגוד לטראמפ, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס נמנע מלהביע תמיכה בנתניהו לקראת הבחירות. בריאיון שהעניק הלילה לתוכנית 2WAY אמר ואנס: "אני תומך במועמדים אמריקנים, ובזה אני מתמקד כרגע - בבחירות האמצע". הוא הוסיף: "אני לא נגד הבעת תמיכה בו, אבל אני גם לא בעד הבעת תמיכה בו. אני לא מתערב בבחירות בישראל". עם זאת, ואנס עצמו הביע מוקדם יותר השנה תמיכה בראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן, לקראת הבחירות במדינתו. סגן הנשיא אף הגיע לבודפשט כדי להפגין את תמיכת הממשל האמריקני באורבן, אך זה הפסיד בבחירות.

צה"ל הודיע על עוצר יציאות חריג

בצל המתיחות מול איראן, צה"ל הודיע אתמול על שורת צעדים חריגים להגברת הכוננות לקראת הבחירות לכנסת, שייערכו ביום שלישי הבא. בתום הערכת מצב רב-זירתית שקיים הרמטכ"ל זמיר, הוחלט כי החל מיום חמישי יוטל עוצר יציאות בכל יחידות הצבא. בהערכת המצב השתתפו בין היתר ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן ומפקדי הפיקודים השונים.

נתניהו: "אויבי ישראל יספגו מכות קשות יותר מאלו שספגו עד כה" ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ )





הרמטכ"ל הדגיש כי משימתו של צה"ל היא להבטיח את קיום הבחירות במועדן ובאופן בטוח, וכי הצבא נמצא בכוננות עליונה בכל הגזרות. לצד עוצר היציאות הוחלט על עיבוי נוכחותם של מפקדים בכירים בחמ"לים ובמפקדות, ועל תגבור הכוחות ביהודה ושומרון, בין היתר על רקע המתיחות הביטחונית והזינוק במקרי הפשיעה הלאומנית. בצה"ל הבהירו עם זאת כי אין מידע קונקרטי המצביע על מתקפה איראנית בימים הקרובים, וכי הצבא ערוך למגוון תרחישים, בהגנה ובהתקפה.