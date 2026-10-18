נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים (יום ראשון) פוסט תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו, לראשונה ב מערכת הבחירות הנוכחית . זמן קצר לאחר מכן הודה נתניהו לטראמפ על הבעת התמיכה.

גלריה "ביבי לא קרס". טראמפ ונתניהו ( צילום: לע"מ )

לדברי טראמפ, "ביבי נתניהו הוא ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן - שקוראת 51 שנה 'מוות לישראל, מוות לאמריקה! אנחנו נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול'. איזו מדינה יכולה לשרוד כשמרשים לדברים כאלה להיאמר? בסופו של דבר, הם תמיד מתגשמים. זו הייתה רק שאלה של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה לפועל את המשפט המאיים הזה".

לדברי טראמפ, "אבל הם (האיראנים) נהרסו בשיטתיות, הן מבחינה צבאית והן מבחינה פיננסית, ואלא אם ישנו את דרכיהם - ובמהירות - בקרוב נסיים את העבודה. אם לישראל יהיה המנהיג הלא נכון, שזה אומר כל אחד אחר מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לעשות את העבודה הזו בעצמה, ואין לי שום נטייה לעשות זאת".

"נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק אל מול התנגדות אדירה, כולל כזו שהגיעה אפילו מישראל עצמה", טען טראמפ. "למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה, הוא שגשג! צפיתי בביבי בזמנים המאתגרים ביותר. גברים או נשים רגילים במצבים כאלה היו קורסים תחת הלחץ - אבל ביבי לא קרס, הוא למעשה התחזק, ושומר על אותו הכוח גם היום. זהו סוג השותף שארצות הברית של אמריקה דורשת מישראל, מדינה שעבורה היא עשתה כל כך הרבה. אנא ראו במכתב זה כמייצג את תמיכתי המלאה והמוחלטת בביבי נתניהו במרוץ הקרוב שלו להיבחר מחדש כראש ממשלת ישראל. ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם!".

נתניהו הודה לטראמפ וכתב בפוסט ברשת X: "תודה לך הנשיא טראמפ על התמיכה האדירה והעבודה המשותפת. יחד נשלים את המשימה!".

בחודש אפריל האחרון פורסם ב-ynet כי בכירים בגוש מפלגות מתנגדי נתניהו פנו לאשת העסקים מרים אדלסון ולגורמים נוספים, בבקשה שיעבירו לנשיא ארה"ב מסר ולפיו "לא צריך להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה ריבונית". עם הבעת התמיכה היום, הניסיונות לגרום לטראמפ שלא להתערב בבחירות בישראל כשלו.

"נתניהו? לא סומך על אף אחד". טראמפ ( צילום: מתוך רשת X )





נזכיר כי הבעת תמיכה מצד טראמפ אינה ערובה להצלחה בבחירות. מי שלמד זאת השנה הוא ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן. בחודש פברואר הביע טראמפ תמיכה במועמדותו של אורבן לכהונה נוספת וסגן הנשיא ג'יי די ואנס אף הגיע לעצרת בחירות של אורבן בבודפשט שם קרא לו "מגן הציוויליזציה המערבית". בסופו של דבר הסיוע האמריקני לא עזר ואורבן איבד את השלטון לפטר מגיאר. בשנת 2022, טראמפ לאחר סיום הקדנציה הראשונה שלו בבית הלבן, הביע תמיכה בבן בריתו ז'איר בולסונרו לנשיאות ברזיל, אך הוא הפסיד ללולה דה סילבה. בתחילת העשור הנוכחי טראמפ הביע תמיכה בנתניהו במערכות הבחירות שנערכו בישראל, אך בבחירות אלו לא הושגה הכרעה ברורה.

רק בסוף השבוע התראיין טראמפ לרשת "ניוזמקס", ונשאל האם הוא סומך על נתניהו. "בעולם הפוליטיקה, אני לא סומך על אף אחד", השיב. "היו לי יחסים טובים מאוד איתו. רשמנו הצלחות יפות יחד". באותו הריאיון חזר טראמפ על דברים שהוא נוהג להשמיע מדי פעם, כשלדבריו: "אומרים שבישראל, לו הייתי מתמודד לראשות הממשלה הייתי זוכה ב-99% מהקולות".

הסיוע האמריקני לא עזר. אורבן וואנס. ( צילום: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP )