נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחדש את התקיפות ב איראן מיד לאחר בחירות האמצע לקונגרס , שייערכו מחר (שלישי), ובמקביל מחפש את מי להאשים בהתמשכות המלחמה ובמחיר הפוליטי שהיא גובה ממנו. כך דיווח אמש המגזין האמריקני "אטלנטיק", שחשף כי טראמפ החל לשאול מקורבים על תפקודם של שר ההגנה פיט הגסת' ושל יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין , שניים מיועציו המרכזיים בניהול המערכה נגד איראן.

בתוך כך, טראמפ איים הלילה בעצרת בחירות באייווה כי ארה"ב עשויה להנחית מכה נוספת על איראן. "הסיבה היחידה שעדיין לא סיימתי עם איראן היא שאני רוצה להיות נחמד. אני רוצה לנסות להציל את חייהם של כל האנשים האלה, אם אני יכול", אמר הנשיא. "הם יושבים שם במצב רע מאוד, אבל בשלב מסוים נצטרך להנחית עליהם את הפטיש".

גלריה טראמפ, הגסת' וקיין ( צילום: Anna Moneymaker/AFP, shutterstock, REUTERS/Stringer, AP Photo/Manuel Balce Ceneta )

לפי הדיווח ב"אטלנטיק", שמבוסס בין היתר על שיחות עם שני יועצים חיצוניים המקורבים לנשיא ועם גורמים בממשל, טראמפ מבקש להבין מדוע המלחמה, שיועציו הבטיחו לו כי תהיה קצרה ומכרעת ותסתיים הרבה לפני הבחירות, נמשכת כבר יותר משמונה חודשים. כעת, כשהרפובליקנים ניצבים בפני אפשרות לאבד את השליטה בבית הנבחרים ואולי גם בסנאט, הנשיא סבור שהמלחמה באיראן היא לפחות אחת הסיבות למצבו הפוליטי.

במוקד הביקורת עומד הגסת', שלפי כמה ממקורבי הנשיא מציג בפניו תמונה אופטימית מדי של מצב המערכה, בניסיון לשמור על שביעות רצונו. "הגסת' יודע להגיד לנשיא את מה שהוא רוצה לשמוע", אמר אחד מיועציו החיצוניים של טראמפ ל"אטלנטיק". גורמים בסביבת הנשיא אף העלו טענות שלפיהן שר ההגנה אינו מציג בפניו את מלוא חומרת המצב בשטח. בפנטגון דחו בתוקף את הטענות, ודובר המשרד שון פרנל מסר כי הגסת' מציג תמיד לנשיא ולבכירי הבית הלבן תמונת מצב מבצעית מלאה, וכי כל טענה אחרת שגויה לחלוטין. גם בבית הלבן התייצבו מאחורי שני הבכירים: הדוברת אנה קלי מסרה כי טראמפ ואנשי הבית הלבן נותנים אמון מלא בהגסת' ובקיין, וכי השניים פועלים בהתאם למטרות שהציב הנשיא.

בצל המתיחות בצמרת הביטחונית, הגסת' וקיין הגיעו בשבוע שעבר לבית הלבן והציגו לטראמפ ולסגנו ג'יי די ואנס שורה של אפשרויות צבאיות שנועדו לאפשר לנשיא להכריז על ניצחון במלחמה. גם מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), האדמירל בראד קופר, הגיע לבית הלבן בשבוע שעבר. לפי גורמי ביטחון אמריקניים בהווה ובעבר ששוחחו עם ה"אטלנטיק", טראמפ יכול לבחור בתקיפה מוגבלת שתימשך שעות ספורות, במבצע שיימשך כמה ימים או במערכה רחבה שתימשך שבועות. אפשרות נוספת היא להמשיך במצור הימי האמריקני במצר הורמוז, תוך שמירה על האיום בחידוש התקיפות. הנשיא יכול גם להחליט שלא להרחיב את הלחימה.

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בקרב התומכים בחידוש התקיפות סבורים שהלחץ הכלכלי המופעל על טהרן מתחיל לשאת פרי, וכי הפעלת כוח צבאי נוסף תאלץ את המשטר האיראני לחזור לשולחן המשא ומתן. אחת התוכניות כוללת מתקפה ממושכת על מערכי ההגנה של איראן ועל תשתיות במדינה, בדומה לתחילת המלחמה, לפני שארה"ב העבירה את מוקד התקיפות לכוחות האיראניים הפועלים באזור מצר הורמוז. לפי הדיווח, במקרה של תקיפת תשתיות צפויה וושינגטון לטעון כי מדובר במתקנים המשמשים למטרות צבאיות ואזרחיות כאחד. עם זאת, תקיפות כאלה עלולות לסכן אזרחים ואף להפר את הדין ההומניטרי הבינלאומי. תוכנית אחרת כוללת מערכה של כמה ימים נגד תוכנית הגרעין האיראנית.

בממשל האמריקני מעריכים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמוך בחידוש המתקפות, לנוכח תמיכתו במלחמה והערכתו שהמשך העימות עשוי לסייע לו לשמור על כוחו הפוליטי. בדיווח צוין כי עתידו הפוליטי של נתניהו עדיין אינו ברור בעקבות תוצאות הבחירות בישראל בשבוע שעבר. אולם גם מתקפה רחבת היקף לא בהכרח תביא לכניעת טהרן. לפי "אטלנטיק", המשטר האיראני עשוי לשרוד סבב נוסף של תקיפות ולהציג את הישרדותו כהישג. התקיפות המוגבלות שביצעה ארה"ב מאז המערכה הממושכת שהחלה בסוף פברואר לא הובילו עד כה לוויתורים איראניים, אלא הקשיחו את עמדת טהרן והביאו לתגובות נגד יעדים אמריקניים ובעלות בריתה של וושינגטון באזור.

מייקל כהן, חוקר במכון המחקר האמריקני סטימסון, הזהיר כי כישלון של סבב תקיפות נוסף עלול לחשוף את מגבלות הכוח הצבאי האמריקני. לדבריו, אם איראן תמשיך לסרב לדרישות וושינגטון גם לאחר תקיפות נוספות, הממשל יידרש להחליט אם להמשיך להסלים את העימות.

סגן הנשיא ואנס והבכיר האיראני רזאי. גם האפשרות של חזרה למשא ומתן מעוררת ספקות בממשל האמריקני ( צילום: AP, Fadel SENNA /AFP )

במקביל להכנות הצבאיות, נמשכים המאמצים להשיב את איראן לשולחן המשא ומתן. לפי הדיווח, סגן הנשיא ואנס שלח ביום ראשון שעבר מכתב למוחסן רזאי , בכיר במערכת הביטחון האיראנית, ובו הציע לחדש את השיחות הישירות בין המדינות. ואנס הדגיש כי סוגיית תוכנית הגרעין האיראנית חייבת לעמוד על הפרק כבר מתחילת השיחות, אך לא הבהיר אילו תמורות תהיה ארה"ב מוכנה להציע לטהרן. מתווכים בינלאומיים שהעבירו את המכתב פעלו לקידום פגישה בהמשך השבוע, בסמוך למועד שבו צפוי טראמפ להכריע בשאלת חידוש הפעילות הצבאית. אלא שגם האפשרות של חזרה למשא ומתן מעוררת ספקות בממשל, לאחר שניסיונות קודמים להפעיל לחץ צבאי כדי להביא את איראן להסכם לא השיגו את התוצאה הרצויה.

במקביל, התוכניות הצבאיות אינן מספקות מענה ברור לאיום מצד שלוחותיה של איראן באזור, ובראשן החות'ים בתימן, שתקפו לאחרונה יעדים בסעודיה. חיסול האיום מצד השלוחות הפרו-איראניות היה אחת המטרות שטראמפ הציב בתחילת המלחמה. גם ההשלכות הכלכליות מעוררות חשש, שכן מתקפה אמריקנית חדשה עלולה להביא לעלייה במחירי הנפט ולהכביד על הכלכלה האמריקנית ועל בעלות בריתה של ארה"ב. גורם בממשל סיפר ל"אטלנטיק" כי השינוי האחרון בעמדתו של טראמפ כלפי אוקראינה נבע בחלקו מרצונו לאפשר ליותר אנרגיה רוסית להגיע לשווקים הבינלאומיים, כדי לצמצם את השפעתה של מתקפה אפשרית במזרח התיכון על מחירי האנרגיה.

גם בקונגרס נשמעת ביקורת על התוכניות. הסנאטור הדמוקרטי כריס מרפי, שנחשף לחלק מהאפשרויות הצבאיות, תיאר אותן בשבוע שעבר כ"מטורפות". הוא הזהיר כי הן עלולות להביא להסלמה הרסנית ולפגיעה קשה במחויבותה של ארה"ב לשלטון החוק.

שלוש בדיקות פוליגרף והדחה: הטלטלה בצמרת הפנטגון

בזמן שהנשיא שוקל את צעדיו הבאים מול איראן, גוברת המתיחות בתוך הפנטגון בעקבות גל הדחות של קצינים בכירים שהוביל הגסת'. בשבוע שעבר פיטר שר ההגנה במפתיע את לוטננט גנרל ברט סילביה, אחד הקצינים הבכירים במטה המשולב, שהיה אחראי על תחום התכנון. לפי גורמים שעובדים עם הגסת', סילביה נכשל בבדיקות פוליגרף שנערכו לו במסגרת חקירה לאיתור מדליפים לתקשורת. שר ההגנה הורה לו לעבור לפחות שלוש בדיקות כאלה, בעקבות דיווחים שחשפו פרטים משיחות בבית הלבן וממחסור בתחמושת שנגרם בעקבות המלחמה באיראן. סילביה לא הגיב לטענות, וב"אטלנטיק" ציינו כי לא הצליחו להשיג את תגובתו.

הגסת'. משוכנע שהמטה המשולב סובל מהדלפות ( צילום: AP Photo/Jeremias Gonzalez )

הגסת' משוכנע כי המטה המשולב, הכפוף לקיין, סובל מבעיית הדלפות. לפי הדיווח, קיין לא התנגד לכך באופן נחרץ, אך נראה שגם הוא לא היה מעודכן בכל פרטי ההדחה. בתחילה פרסם משרדו הודעה שהודתה לסילביה על 32 שנות שירותו בצבא. רק לאחר שקיבל פרטים נוספים מאנשי שר ההגנה פורסמה הודעה חדשה, שבה הובהר כי ההודעה המקורית לא שיקפה כראוי את מלוא נסיבות האירוע.

לפי "האטלנטיק", הגסת' מנסה לחזק את מעמדו אצל טראמפ באמצעות הצגתו כמי שמגן על הנשיא מפני הדלפות. כמה גורמים בפנטגון אף חושדים כי הדחתו של סילביה נועדה להחליש את מעמד המטה המשולב, דווקא בשעה שבה טראמפ בוחן את אחריות יועציו לתוצאות המלחמה. עד כה הדיח הגסת' או הביא לפרישתם של יותר משני תריסרי גנרלים ואדמירלים. המהלך מעורר חוסר שקט בפנטגון, כשקצינים תוהים מי יהיה הבא בתור ומה המסר שמבקש שר ההגנה להעביר.

לפי הדיווח, בשבועות האחרונים גבר תסכולו של טראמפ מהעובדה שהמסרים שלו אינם מצליחים לשנות את מצבם של הרפובליקנים לקראת בחירות האמצע. בבית הלבן גוברת ההערכה שהמפלגה עלולה לאבד את השליטה בבית הנבחרים, ואולי גם בסנאט. הנשיא, שכבר הכריז בעבר על ניצחון במלחמה באיראן, מנסה כעת להבין מדוע ההבטחות להכרעה מהירה לא התממשו. ב"אטלנטיק" מתארים אותו כמי שמחפש גורם להטיל עליו את האחריות לתוצאות המערכה, כשבמוקד עומדים מי ששכנעו אותו בתחילתה כי מדובר במלחמה שתסתיים במהירות.

עשוי לשמור את ההחלטה לתקוף בסוד עד לרגע האחרון. טראמפ ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

למרות זאת, הפסד רפובליקני בבחירות מחר לא בהכרח יפחית את הסיכוי לחידוש התקיפות. במגזין מזכירים את תקדים בחירות האמצע ב-2006, שבהן איבדו הרפובליקנים את השליטה בשני בתי הקונגרס בעקבות המלחמה בעיראק. הנשיא דאז ג'ורג' בוש הבן הטיל את האחריות לתבוסה על שר ההגנה דונלד רמספלד והביא להדחתו, אך חודשיים לאחר מכן דווקא הורה על תגבור משמעותי של הכוחות האמריקניים בעיראק.