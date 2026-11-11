הרפובליקנים בבית הנבחרים סיכלו הלילה (בין שלישי לרביעי) את הניסיון לפתוח בהליך הדחה נגד שר ההגנה פיט הגסת', ובכך השיגו ארכה לראש הפנטגון השנוי במחלוקת, לפחות עד שהדמוקרטים יקבלו לידיהם את השליטה בשני בתי הקונגרס בתחילת ינואר, בעקבות ניצחונם בבחירות האמצע בשבוע שעבר, ואולי יקדמו הליך חדש.
ההצבעה על ההצעה הפרוצדורלית התקיימה שעות ספורות לאחר שהגסת' כינס מסיבת עיתונאים נדירה ובה גינה בחריפות את המאמצים להדיחו, כינה אותם פארסה, הגן בתוקף על פעולותיו כמנהיג הצבא האמריקני – וזכה לשבחים מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. המליאה הצביעה ברוב של 211 מול 204 חברים בעד הצעה להעביר את שמונת סעיפי הדחה שהוגשו נגד הגסת' אל ועדת המשפט של בית הנבחרים, ועדה שנמצאת בשליטת הרפובליקנים. יוזם הליך ההדחה, חבר בית הנבחרים תומאס מאסי, הזהיר כי העברה כזו תקבור למעשה את היוזמה כליל.
מאסי, רפובליקני מקנטקי שעומד לסיים את כהונתו ונחשב למבקר חריף של טראמפ והגסת', קיווה לגייס קולות מרפובליקנים המתוסכלים ממדיניותו של שר ההגנה ומודאגים מההתנגדות הציבורית הגדולה למלחמה באיראן, אולם ברגע האמת איש מחברי מפלגתו לא הצטרף אליו. הדמוקרטים מצדם הביעו תמיכה נחרצת בהליך, אף כי 11 מחברי הקונגרס הדמוקרטים, בהם יו"ר בית הנבחרים לשעבר ננסי פלוסי, לא הצביעו. די היה בכך ש-8 מהם יצביעו נגד המהלך הפרוצדורלי כדי לאפשר את המשך הליך ההדחה ולהביא אותו להצבעה במליאת בית הנבחרים עוד השבוע, כנראה כבר היום. איאן קראגר, דוברה של פלוסי, מסר כי היא נעדרה מההצבעה משום שחזרה לסן פרנסיסקו לאירוע שנתי להוקרת ותיקי צבא, אך הבהיר כי הייתה מצביעה נגד המהלך הפרוצדורלי אילו הייתה מגיעה למליאה.
הנשיא טראמפ בירך מצדו על התוצאות בפוסט ברשתות החברתיות, וכתב כי המאמץ להדיח את הגסת' "נחל כישלון חרוץ!". הוא הוסיף כי תפקודו של הגסת' בנוגע לאיראן, ונצואלה וסוגיות נוספות "הוביל לזיכויו המוחלט של פטריוט אמריקני דגול". הגסת' היה עשוי להיות שר ההגנה האמריקני הראשון אי פעם שמודח בהליך כזה: הפעם האחרונה שבה מנהיג אזרחי כלשהו של צבא ארה"ב עמד בפני הדחה הייתה בשנת 1876, כאשר וויליאם בלקנאפ החזיק בתואר "שר המלחמה".
כך או כך, מהלך שיובילו הדמוקרטים להדחת הגסת' עשוי להיות אינטנסיבי בהרבה מזה שהוכשל הלילה, משום שבית הנבחרים בראשותם צפוי לזמן קצינים בכירים למסור עדות, כולל גנרלים ואדמירלים שפוטרו על ידי הגסת' ועד כה שמרו על שתיקה. הגסת', שיצא בחריפות נגד יוזמות "גיוון והכלה" בפנטגון, כלומר מהלכים שמטרתם לקדם אנשים מאוכלוסיות מוחלשות, פיטר בין היתר את יושב ראש המטות המשולבים האפרו-אמריקני ואת מפקדת חיל הים שהיא אישה. במסגרת הליך חדש להדחתו עשויים הדמוקרטים גם להעלות סוגיות נוספות המדאיגות את המצביעים, כולל מדיניות הפנטגון כלפי אוקראינה ותקיפות צבא ארה"ב נגד סירות החשודות בהברחת סמים במים הקריביים ובמימי האוקיינוס השקט.
מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים, האקים ג'פריס, שצפוי להתמנות ליושב ראש בית הנבחרים הבא כאשר הדמוקרטים ייקחו לידיהם את המושכות בינואר, הביע תמיכה נחרצת בהליך ההדחה, ואמר כי הגסת' "ניצל לרעה את סמכותו" ו"פגע בביטחון הלאומי של אמריקה". מנהיג הדמוקרטים בסנאט, צ'אק שומר, תמך אף הוא בהדחתו של הגסת'.
הפצצת ביה"ס במינאב, "חטיפת" מדורו
ההצבעה הלילה נערכה אחרי שחבר בית הנבחרים מאסי הגיש את ההצעה להליך הדחה נגד הגסת' שלשום, וזאת בגין שלל פעולות שביצעו כוחות הביטחון האמריקניים בימי כהונתו, בהן היציאה למלחמה באיראן, ההפצצות נגד החות'ים בתימן, התקיפות האוויריות נגד סירות – לכאורה של מבריחי סמים – באיים הקריביים ובאוקיינוס השקט, וכן המבצע המיוחד שבו לכדה ארה"ב את שליט ונצואלה ניקולס מדורו. מאסי טוען בהצעה כי מעשיו של הגסת' מגיעים לכדי "פשעים ועוונות חמורים", התנאי לקיום הליך הדחה שכזה, וכי מנהיגותו בפנטגון "מצדיקה הדחה". יצוין כי החוקה אינה מגדירה במפורש מה מהווה "פשעים ועוונות חמורים", ובכך היא מותירה למחוקקים להכריע אילו מעשים מצדיקים את הדחתו של איש ציבור.
בהצעת ההחלטה שהגיש האשים המחוקק מקנטקי את הגסת' כי הפר את החוק בכך שניהל מלחמה נגד איראן ללא אישור הקונגרס ובכך ש"התעלם מחוקים שנועדו לצמצם פגיעה באזרחים". הוא הדגיש במיוחד את הפצצת בית הספר היסודי במינאב שבדרום איראן ביום הראשון למלחמה בפברואר האחרון, הפצצה שבה נהרגו לדברי טהרן 120 בני אדם, רובם ילדות. בגין התקיפות נגד סירות באוקיינוס הואשם בהצעה הגסת' ב"הוצאות להורג ללא משפט", ואת לכידתו של מדורו והעברתו לארה"ב כינה מאסי "חטיפתו של מנהיג זר ריבוני".
אם הצעת ההדחה הייתה מאושרת בבית הנבחרים הגסת' היה מודח פורמלית על-ידי הבית, אולם כדי לסלק אותו בפועל מהתפקיד היה צורך להעמידו למשפט בסנאט, וכדי להרשיעו ולהדיחו שם היה צורך בתמיכתם של 67 מהסנאטורים, כלומר יותר משני שלישים, שיעור שהסיכוי להגיע אליו אפסי, כך שכל הרשעה והדחה הייתה נשארת כנראה בגדר הליך סמלי.
חבר בית הנבחרים מאסי קידם את ההצעה על אף היותו רפובליקני בעצמו, ולמרות התנגדותה של הנהגת המפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים. מאסי נחשב לאחד ממבקריו של הנשיא טראמפ בתוך המפלגה, ובקיץ האחרון הוא הפסיד בפריימריז הרפובליקניים ליריב שנתמך על-ידי טראמפ. בפוסטים שפרסם נגדו בימים האחרונים כינה אותו טראמפ "חבר הקונגרס לשעבר הממורמר, הכועס והמובס תומאס מאסי, לוזר מוחלט!".
הגסת': "מעבירים לאיראן מסר שנעניש את לוחמינו"
בעקבות הגשת ההצעה להליך הדחה כינס אתמול הגסת' מסיבת עיתונאים נדירה, הראשונה שלו זה כחצי שנה, וטען כי הצעד מעביר לאויבי ארה"ב, בכלל זה לטהרן, את המסר שוושינגטון תעניש את לוחמיה שלה על הצלחותיהם בשדה הקרב. במסיבת העיתונאים הוא אמר כי הליך ההדחה הוא פארסה שתיכשל ופעולה שנובעת כולה ממניעים פוליטיים: "ב-250 שנות הרפובליקה האמריקנית שלנו, מעולם לא הודח שר מלחמה או שר הגנה בגין ביצוע פעולות צבאיות חוקיות", אמר הגסת'. הוא הציג את מאמצי ההדחה ככתב אישום נגד אנשי כוחות הביטחון של ארה"ב ונגד הישגיהם, הפוגע לדבריו בכוחות האמריקניים בזמן אמת: "זו אינה פטריוטיות. זו חבלה מכוונת".
בדבריו לעיתונאים התייחס הגסת' למלחמה באיראן ולמבצעים האחרים שהזכיר המחוקק בהצעת ההדחה, ואמר: "אני עומד מאחורי כל אחד מהמבצעים הללו. הייתי גאה להוציא אותם לפועל, והייתי עושה זאת שוב מחר". הוא הוסיף כי מאמציו של מאסי "משדרים לאויבינו – לאיראן, לקרטלים, לכל יריב שצופה בנו – שארה"ב תעניש למעשה את לוחמיה שלה ואת הנהגתה האזרחית על ביצוע מוצלח של פעולות צבאיות חוקיות".
יצוין כי הליך ההדחה נגד הגסת' קודם בשעה שלכול כבר ברור עד כמה המלחמה נגד איראן, שגרמה לעלייה חדה במחירי הדלק ולהתייקרות סחורות שפוגעת בכיסם של האמריקנים, אינה פופולרית בקרב הציבור בארה"ב, בלשון המעטה. סקר שפרסמה אתמול סוכנות הידיעות רויטרס מצביע על כך ש-71% מהאמריקנים תומכים בכך שהקונגרס החדש יקדם חקיקה שתביא לסיום העימות עם הרפובליקה האיסלאמית. לפי הסקר, 93% מהדמוקרטים תומכים בצעד כזה של הקונגרס, ובקרב הרפובליקנים עומד השיעור על 51%.
חלק מהרפובליקנים טוענים כי יחסיו המתוחים של הגסת' עם הקונגרס הופכים לנטל פוליטי, וזאת בשעה שממשל טראמפ חותר להגדלה מסיבית של תקציב הביטחון מ-950 מיליארד דולר ל-1.5 טריליון דולר. מאסי מצדו הביע אכזבה מתוצאות ההצבעה, והשווה את עמיתיו הרפובליקנים לנוסעים שמשלימים ברצון עם טביעתם יחד עם הטיטאניק: "הם יודעים שזו ספינה טובעת, אבל מחויבים להישאר על הסיפון", אמר.