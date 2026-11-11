מאסי, רפובליקני מקנטקי שעומד לסיים את כהונתו ונחשב למבקר חריף של טראמפ והגסת', קיווה לגייס קולות מרפובליקנים המתוסכלים ממדיניותו של שר ההגנה ומודאגים מההתנגדות הציבורית הגדולה למלחמה באיראן, אולם ברגע האמת איש מחברי מפלגתו לא הצטרף אליו. הדמוקרטים מצדם הביעו תמיכה נחרצת בהליך, אף כי 11 מחברי הקונגרס הדמוקרטים, בהם יו"ר בית הנבחרים לשעבר

ננסי פלוסי