השנה, נזכיר, בעקבות המלחמה באיראן, משרד האוצר האמריקני הגדיל את הסנקציות שהוטלו על הרפובליקה האיסלאמית - ורק באוגוסט האחרון הכריז על

מבצע בידוד כלכלי שלה