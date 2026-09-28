איראן הסתמכה על דולרים דיגיטליים שהונפקו על ידי חברת "טתר" - אחת מחברות המטבעות הקריפטוגרפיים הרווחיות בעולם - כדי לעקוף את מערך הסנקציות של ארה"ב. כך פורסם היום (שני) ב"וול סטריט ג'ורנל", על פי דוח שהדמוקרטים בסנאט האמריקני מתכננים לפרסם במהלך היום.
לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", הדוח - מטעם ועדת המשנה הקבועה לחקירות - קובע כי המטבע היציב של חברת "טתר" הפך לאמצעי תשלום עיקרי עבור המשטר האיראני ולכלי למימון ארגוני הטרור שמשמשים כשלוחיו, כמו חיזבאללה.
מטבעות יציבים הם סוג של מטבעות קריפטו שצמודים למטבעות מהעולם האמיתי – במקרה של USDT, לדולר האמריקני. עובדה זו הופכת אותם לפחות תנודתיים מסוגים אחרים של נכסים דיגיטליים ולמתאימים יותר כאמצעי חליפין או תשלום, לרבות על ידי מלביני הון. חברת "טתר", המנפיקה את המטבע היציב המוכר כ-USDT, מהווה כ-60% מכלל המטבעות היציבים.
דוח הסנאט, שנכתב על ידי הסנאטור הדמוקרט ריצ'רד בלומנטל, מצא פרצה בעקבות ניתוח של 846 ארנקי קריפטו שעליהם הוטלו סנקציות על ידי ממשלות ארה"ב וישראל בעקבות קשרים לאיראן. הוא מצא כי 84% מהארנקים ביצעו עסקאות כמעט אך ורק ב-USDT.
השנה, נזכיר, בעקבות המלחמה באיראן, משרד האוצר האמריקני הגדיל את הסנקציות שהוטלו על הרפובליקה האיסלאמית - ורק באוגוסט האחרון הכריז על מבצע בידוד כלכלי שלה. אלא שלפי בלומנטל הדוח "חושף כיצד 'טתר' ומטבע הדגל שלה הפכו למרכזיים במערכת בנקאות הצללים של איראן, ומאפשרים לממשלת איראן לממן את שלוחיה האזוריים, לבצע הפרות של זכויות אדם, ולקדם תוכניות עוינות של כטב"מים וטילים תוך התרסה נגד משטר הסנקציות שלנו".
ועדת המשנה הקבועה לחקירות הפנתה ביום שני את הדוח שלה לבכירים במשרדי המשפטים והאוצר. דובר מטעם "טתר" לא השיב לבקשות תגובה של ה"ג'ורנל", אך העיתון ציין כי החברה עבדה בעבר עם רשויות אכיפת החוק כדי להקפיא חלק מהארנקים הקשורים למשטר האיראני. בעבר דיווח העיתון כי סוחרי סמים וארגוני פשיעה משתמשים ב"טתר" כדי לעקוף סנקציות שהוטלו עליהם.
ל"טתר" יש את היכולת להקפיא ולייצר מחדש USDT – כלומר להסיר אותו מארנק אחד, וליצור אותו מחדש באחר. דוח הסנאט מותח ביקורת על "טתר" על כך שהחברה לא מיהרה להקפיא USDT בארנקים שעליהם הוטלו סנקציות על ידי ארה"ב וישראל.
בינתיים, חלק מהראיות כבר מצביעות על כך שאיראן עשויה לשקול מחדש את השימוש שלה במטבע היציב, ושכבר כעת ישנה ירידה בהיקף השימושים שהיא עושה בו. ועדיין, "טתר" נותרה מכנה משותף ברבים מהארנקים שעליהם הוטלו סנקציות לאחרונה על ידי ארה"ב, לדברי חוקרי הסנאט. אלה כוללים ארנקים שקושרו לבנק המרכזי של איראן בחודש יולי ואחרים ששימשו רשת שלכאורה סייעה לאפשר מכירות נפט איראני.