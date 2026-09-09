צה"ל מבצע תקיפות אש בכמה אזורים בדרום לבנון, בתוכם נבטיה. בצבא נחושים להשמיד את תשתיות הטרור שעוד נותרו לחיזבאללה סביב רכס עלי טאהר, זאת לאחר שרוב המחבלים שהיו כלואים באותן תשתיות במשך שבועות ארוכים נהרגו. בלבנון דיווחו על תקיפות בכפרים מרג' עיון ומנסורי.
לאחר השמדת התשתיות, צפויים הלוחמים להיערך מחדש בקווי הגנה לאורך הקו הצהוב. מדובר על מהלך רגיש ויש רצון שהפעילות להשמדת התשתיות לא תפגע במסגרת ההסכמית עם לבנון מצד אחד, אך תשלול את הנכסים האסטרטגיים מחיזבאללה.
צה"ל הודיע על סיום טיהור התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר בלבנון לפני שישה ימים - ומסר כי הוא "פועל לנטרולן". כוחות אוגדה 36 פעלו בתקופה האחרונה לטיהור שני התוואים התת-קרקעיים באזור, ובצה"ל אמרו כי הם השיגו שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע וטיהרו את השטח ממחבלים. לפי צה"ל, חלק מהמחבלים חוסלו וחלק נמלטו. "הפעילות לנטרול התשתיות התת-קרקעיות שטוהרו ממחבלים נמשכת, ולאחר סיומה צה"ל ייערך בהגנה מחודשת", אמרו.
לפי צה"ל, מתחת לקרקע נמצאו חמ"לים, חדרי אמל"ח, חדרי גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח, "שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, מומנה ותוכננה על-ידי משטר הטרור האיראני". ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אז כי "היום כבר אפשר לספר - חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים".
השליטה המבצעית ברכס הושגה באמצעות פעולות שכללו מארבים, תקיפות פירים בירי, רימונים, רחפנים, תקיפות באש ועוד. מחבלי יחידת בדר בנו את התשתיות במימון ובתכנון משותף של איראן, ושתיהן שימשו את מחבלי היחידה לניהול מערכי האש, לחימה נגד כוחות צה"ל והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד אזרחי ישראל בעשרות השנים האחרונות.
במקביל לפעילות צה"ל ברכס, הזהירה איראן את ארצות הברית כי "תגיב בכוח" למתקפה ישראלית על רכס עלי טאהר, שבו, לטענת טהרן, נצורים אנשי צבא איראנים לצד מחבלי חיזבאללה. המסר, לפי סוכנות הידיעות רויטרס, הועבר לארה"ב בחודש שעבר - והדגיש את המעורבות הישירה והמתמשכת של איראן בלחימה בדרום לבנון, ואת נכונותה להגיב על תקיפות ישראליות שם.