צה"ל הודיע על סיום טיהור התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר בלבנון לפני שישה ימים - ומסר כי הוא "פועל לנטרולן".

כוחות אוגדה 36 פעלו בתקופה האחרונה