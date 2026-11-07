אחרי ששתקה מאז שאביגדור ליברמן הסיר אתמול את החרם על החרדים, בש"ס פרסמו הערב (שבת) הודעה שבה הכחישו "דיווחים שקריים" על נכונותה לכאורה להצטרף לממשלה בראשות גדי איזנקוט.
"מדובר בפייק ניוז מוחלט. כפי שהורתה מועצת חכמי התורה, ש״ס היא חלק מגוש הימין, אוהבי התורה והמסורת היהודית. אנו שבים ומזכירים כי רק הודעות רשמיות של ש״ס הן הקובעות ולא דיווחים של עיתונאים או צייצנים", נמסר.
ברקע, נזכיר, עומדת האפשרות שיהדות התורה, שלא המליצה על איש בפני הנשיא להטלת מלאכת הרכבת הממשלה, תחליט לחבור לאיזנקוט - אם תקבל ויתורים בסוגיית גיוס החרדים.
במסדרונות יהדות התורה העריכו שכאשר תהיה התקדמות ממשית שלהם עם איזנקוט גם ש"ס תצטרף. לדברי גורמים המעורים בפרטים, אם רבני יהדות התורה יתנו בפה מלא הסכמה גורפת להליכה לממשלה עם איזנקוט וגוש השינוי - גם רבני ש"ס יצטרפו למהלך, והדרך של המפלגה להתיישר עם האחות האשכנזית תהיה סלולה.
נזכיר כי לאורך משבר הגיוס, הרבנים הליטאים היו אלה ש"קבעו את הטון" וסחפו אחריהם גם את ש"ס, כמו בהחלטה לפרוש מהממשלה. בש"ס החליטו כך רק אחרי שחברי יהדות התורה התפטרו מתפקידיהם כשרים וראשי ועדות בכנסת.
שלשום התייחס יו"ר ש"ס אריה דרעי בשיחות סגורות עם גורמים פוליטיים לאפשרות שיהדות התורה תצטרף לממשלה עם איזנקוט. "זה היה ברור שיהדות התורה לא תמליץ על נתניהו, צריך לראות אם איזנקוט יספק להם את הסחורה, הוא לא בעל הבית. יש את ליברמן ובנט שיש להם אינטרסים אחרים", אמר דרעי, אבל יום לאחר מכן הודיע כאמור ליברמן שיהיה מוכן להתפשר על חוק הגיוס כדי להקים ממשלה עם החרדים.