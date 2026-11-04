כעת, לאחר הניצחון של המועמדים הפרוגרסיבים הדמוקרטים בבחירות האמצע, על ישראל להתכונן לתקופה קשה. קמלה האריס והזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית ינסה כעת למצוא חן בעיני הפרוגרסיבים והדבר עלול להוביל ליוזמות אנטי ישראליות. בפני ירושלים עומדת כעת משימה קשה ביותר של שיקום התמיכה הדו מפלגתית שפעם הייתה לישראל בארצות הברית. במידה מסוימת כעת, ישראל משלמת על מחיר ההחלטה של נתניהו לשים את כל הביצים בסל אחד - זה הרפובליקני והאוונגליסטי.