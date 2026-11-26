עם נפתלי בנט ויאיר גולן, ובכך לסגור את ההסכמים הקואליציוניים עם כל מפלגות גוש השינוי. אחרי שכבר הגיע להבנות עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, איזנקוט מבקש כעת להשלים את ההסכמות בתוך הגוש, במקביל למאמצים שמושקעים בגיבוש הבנות עם יהדות התורה.

עם נפתלי בנט ויאיר גולן, ובכך לסגור את ההסכמים הקואליציוניים עם כל מפלגות גוש השינוי. אחרי שכבר הגיע להבנות עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, איזנקוט מבקש כעת להשלים את ההסכמות בתוך הגוש, במקביל למאמצים שמושקעים בגיבוש הבנות עם יהדות התורה.

מול מפלגות גוש השינוי עוסקים בעיקר בחלוקת התפקידים ובעקרונות המדיניות של הממשלה הבאה, ההתקדמות מול יהדות התורה מחייבת גיבוש של חבילת צעדים חקיקתיים ומשפטיים, שתשכנע את מפלגה החרדית להצטרף לממשלה או לתמוך בה. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור החרדי-ליטאי, צפוי לחזור היום לישראל אחרי מסע התרמה בארה"ב, ובסיעות מחכים לו כדי להגיע להחלטות.

מול מפלגות גוש השינוי עוסקים בעיקר בחלוקת התפקידים ובעקרונות המדיניות של הממשלה הבאה, ההתקדמות מול יהדות התורה מחייבת גיבוש של חבילת צעדים חקיקתיים ומשפטיים, שתשכנע את מפלגה החרדית להצטרף לממשלה או לתמוך בה. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור החרדי-ליטאי, צפוי לחזור היום לישראל אחרי מסע התרמה בארה"ב, ובסיעות מחכים לו כדי להגיע להחלטות.

במסגרת ההסכמות המתגבשות מול יהדות התורה נדרשים הצדדים לגבש מתווה גיוס, נוסח של הצעת חוק ממשלתית שיעבור ייעוץ משפטי, וכן הוראת שעה שתעסוק בסוגיית מעצר עריקים חרדים. מדובר בחבילה מורכבת, שנועדה לתת לחרדים מענה מעשי ולא להסתפק בהבטחות כלליות לקידום הסדר עתידי. לכן, איזנקוט ינסה להתקדם בנושא ככל שניתן, אך במסלול המתנהל בנפרד מהחתימות מול מפלגות הגוש - שהסכמים איתם מבטיחים לו 48 מנדטים.

במסגרת ההסכמות המתגבשות מול יהדות התורה נדרשים הצדדים לגבש מתווה גיוס, נוסח של הצעת חוק ממשלתית שיעבור ייעוץ משפטי, וכן הוראת שעה שתעסוק בסוגיית מעצר עריקים חרדים. מדובר בחבילה מורכבת, שנועדה לתת לחרדים מענה מעשי ולא להסתפק בהבטחות כלליות לקידום הסדר עתידי. לכן, איזנקוט ינסה להתקדם בנושא ככל שניתן, אך במסלול המתנהל בנפרד מהחתימות מול מפלגות הגוש - שהסכמים איתם מבטיחים לו 48 מנדטים.

במסגרת ההסכמות המתגבשות מול יהדות התורה נדרשים הצדדים לגבש מתווה גיוס, נוסח של הצעת חוק ממשלתית שיעבור ייעוץ משפטי, וכן הוראת שעה שתעסוק בסוגיית מעצר עריקים חרדים. מדובר בחבילה מורכבת, שנועדה לתת לחרדים מענה מעשי ולא להסתפק בהבטחות כלליות לקידום הסדר עתידי. לכן, איזנקוט ינסה להתקדם בנושא ככל שניתן, אך במסלול המתנהל בנפרד מהחתימות מול מפלגות הגוש - שהסכמים איתם מבטיחים לו 48 מנדטים.

בתוך כך, ביהדות התורה הכחישו התקדמות במגעים עם אנשי גוש השינוי. "בניגוד לפרסומים, יהדות התורה אינה עוסקת בשלב זה בחלוקת תיקים ותפקידים", מסרו. "הנושאים היחידים העומדים על סדר יומנו הם הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, עצמאות החינוך החרדי, שמירת הסטטוס קוו ויהדותה של מדינת ישראל. אלו היו ועודם הנושאים המרכזיים העומדים בראש סדר העדיפויות של יהדות התורה". בינתיים ח"כ מאיר פרוש, שנחשב לסמן ימני ביהדות התורה נמצא בקשר עם נתניהו יותר מאשר עם נציגי גוש השינוי.

בתוך כך, ביהדות התורה הכחישו התקדמות במגעים עם אנשי גוש השינוי. "בניגוד לפרסומים, יהדות התורה אינה עוסקת בשלב זה בחלוקת תיקים ותפקידים", מסרו. "הנושאים היחידים העומדים על סדר יומנו הם הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, עצמאות החינוך החרדי, שמירת הסטטוס קוו ויהדותה של מדינת ישראל. אלו היו ועודם הנושאים המרכזיים העומדים בראש סדר העדיפויות של יהדות התורה". בינתיים ח"כ מאיר פרוש, שנחשב לסמן ימני ביהדות התורה נמצא בקשר עם נתניהו יותר מאשר עם נציגי גוש השינוי.

בתוך כך, ביהדות התורה הכחישו התקדמות במגעים עם אנשי גוש השינוי. "בניגוד לפרסומים, יהדות התורה אינה עוסקת בשלב זה בחלוקת תיקים ותפקידים", מסרו. "הנושאים היחידים העומדים על סדר יומנו הם הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, עצמאות החינוך החרדי, שמירת הסטטוס קוו ויהדותה של מדינת ישראל. אלו היו ועודם הנושאים המרכזיים העומדים בראש סדר העדיפויות של יהדות התורה". בינתיים ח"כ מאיר פרוש, שנחשב לסמן ימני ביהדות התורה נמצא בקשר עם נתניהו יותר מאשר עם נציגי גוש השינוי.