שינוי כיוון דרמטי, בדרך להשבעת ממשלה? יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן , מצהיר הבוקר (רביעי) לראשונה כי יאפשר הקמת ממשלה בתמיכת יהדות התורה ואולי גם רע"מ. "זו לא תהיה ממשלת מיעוט, זו ממשלת רוב יהודי", אמר בריאיון לכאן רשת ב'. לדבריו, "עד סוף השבוע הבא אפשר להציג ממשלה עם רוב יהודי ברור". אחרי האור הירוק מליברמן, בשיחות בגוש בראשותו של גדי איזנקוט נערכים כעת להשבעת ממשלה כבר בשבוע הבא, עוד בטרם פקיעת 28 ימי המנדט של יו"ר ישר!.

בריאיון טען ליברמן כי השיחות של גוש איזנקוט מול החרדים "נמשכו עד השעות הקטנות של הלילה". "חברי הכנסת מיהדות התורה קיבלו אור ירוק מהרבנים שלהם וזה מתקדם יפה מאוד", ציין. על הביקורת נגדו על קיפול הדגל מול החרדים וסוגיית הגיוס השיב: "אין חוק השתמטות, יש חוק גיוס שנותן מענה לצרכים של צה"ל, זה חייב לעבור את רמטכ"ל ואת הבג"ץ, אחר כך אין שום סיבה שזה לא יעבור את הרב לנדו".

הוא נשאל על ההסכם הקואליציוני שעליו סיכם עם יו"ר ישר! גדי איזנקוט , לאחר שהאחרון פרסם הודעה כי השניים "סיכמו על חתימה", והתחמק: "אני לא זוכר איזה שר אני אמור להיות".

מאז הבחירות, נציין, ליברמן שלל שוב ושוב - כולל בימים האחרונים - את האפשרות להקמת ממשלת מיעוט, ואמר כי יתנגד להשבעה של ממשלה כזו אם תגיע להצבעה בכנסת. לפני ימים בודדים טען כי הקמת ממשלת מיעוט תחזיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לשלטון תוך זמן קצר.

אתמול מפלגת ישר! הודיעה כי איזנקוט נפגש עם יו"ר ישראל ביתנו ליברמן וכי השניים סיכמו כי שתי המפלגות יחתמו על הסכם קואליציוני. הצדדים סיכמו שפרטי ההסכם יישארו חסויים, אבל לא מן הנמנע שאם איזנקוט יצליח בסופו של דבר להקים ממשלה, ליברמן יקבל את תיק הביטחון. ישראל ביתנו עשויה לקבל גם את תיק הקליטה. מי שלא עודכנו על הסיכום לחתום הסכם בין הצדדים הם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ויו"ר ביחד נפתלי בנט.

בתוך כך, התפתח משבר עם מפלגת הדמוקרטים, שהודיעה על הפסקת השיחות עם מפלגתו של איזנקוט - בשל המגעים בין ישר! לליכוד. בהודעה מטעם הדמוקרטים ברשת X נאמר כי ההחלטה מגיעה "על רקע ההתקדמות במגעים להקמת ממשלת אחדות עם נתניהו, ההסכמות עם הליכוד ובמקביל לקיפאון במו"מ להקמת ממשלת שינוי". להודעת הדמוקרטים קדמה פגישה של צוותי המפלגות של יאיר גולן ואיזנקוט, שם נאמר לאנשי ישר! כי אי אפשר לנהל מו"מ מקביל איתם ועם הליכוד.

הבוקר גם יו"ר ישראל ביתנו הצטרף לביקורת על המשא ומתן המתנהל עם הליכוד ואמר כי "בעצם המפגשים עם נתניהו זה מתן לגיטימציה, אני לא חושב שהיינו צריכים לנהל משא ומתן עם ביבי. הוא צריך לתת את הדין על אסון 7 באוקטובר, על האסון המדיני, על שהפכנו למצורעים".

ה"התקדמות המשמעותית" מול יהדות התורה

לאיזנקוט נותר כעת פרק זמן של 12 ימים למנדט שקיבל מנשיא המדינה יצחק הרצוג להרכבת ממשלה, ואם מורידים סופי שבוע, הרי שנותרו לו שמונה ימים נטו בלבד. למרות שהודיע שלא יבקש ארכה מהנשיא, ההערכה בגוש השינוי היא שלא תהיה לו ברירה אלא לבקש מהרצוג 14 ימים נוספים למשימה, ולו בגלל הפרוצדורה המורכבת.

בצל דבריו של ליברמן על "התקדמות יפה מאוד", ביהדות התורה מתכוננים להתחיל במו"מ הרשמי עם מפלגת ישר! של גדי איזנקוט, ולשם כך עמלים על הקמת צוות משא ומתן רשמי שידון באופן גלוי ומוצהר על תנאים לכניסה לממשלה. במפלגה החרדית מחכים לאישור רשמי מהרבנים לפתוח בהליך, אך יציבו שורת תנאים.

המעבר המסתמן לשלב הרשמי במגעים התאפשר בעקבות תחושה של "התקדמות משמעותית" בין הצדדים ומה שהוגדר כ"אווירה חיובית".

בשלב זה, מסתמן כי הצוות של יהדות התורה יכלול את יצחק פינדרוס, יצחק גולדקנופף ומאיר פרוש, המייצגים את שלושת הצירים של התנועה, כשיו"ר המפלגה יעקב אשר מלווה את הצוות ומפקח על המגעים. מבין השלושה, פרוש מזוהה בתוך יהדות התורה עם מקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנמצא בקשר רציף איתו ועם אליקים שטארק. עם זאת, גם בביטאון המזוהה עם פרוש היו לאחרונה מתקפות על הימין.