בתחילת השנה, במעמד חגיגי של השקת התוכנית האמריקנית לשיקום רצועת עזה , הציגו השליחים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר את חזונם לעתיד הרצועה ולשיקום העיר הדרומית רפיח , וחתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אף העריך כי ניתן יהיה להשלים את שיקומה תוך שנתיים-שלוש. בחודש יולי אישר הקבינט את כניסת מועצת השלום לרצועה , אולם כוח בינלאומי טרם נכנס, ומצילומי לוויין של גוגל מפות - שנגישים לכל משתמש ברחבי העולם בלחיצת כפתור פשוטה - עולה כי רפיח הרוסה לחלוטין, מלבד מעט מבני ציבור שנותרו על תילם. כך זה נראה:











תיעוד רפיח ההרוסה בגוגל מפות (צילום: google maps )















לפי צילומי הלוויין בגוגל מפות, מרבית המבנים שהיו ברפיח לפני טבח 7 באוקטובר והמלחמה ברצועה כבר אינם קיימים. צה"ל ממשיך לפעול ברצועה נגד אנשי חמאס ומבצעי הטבח, והחודש חוסל מח"ט רפיח בארגון הטרור, נאיל אבו עביד .

כך או כך, בארצות הברית וב מועצת השלום של טראמפ ממשיכים להביע אופטימיות באשר לשיקום הרצועה, למרות הקשיים והפרות הסכם הפסקת האש, שלטענת המועצה נעשות בידי חמאס וישראל כאחד. בשולי כינוס העצרת הכללית של האו"ם בשבוע שעבר נפגשו חברי מועצת השלום ו הצהירו על תוכנית שיקום בהיקף של 2.4 מיליארד דולר, שתכלול יישום של 66 פרויקטים שונים .

טוני בלייר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר ואחד מחברי ההנהלה הבכירים והמייסדים של מועצת השלום, טען בכינוס שערכו חבריה בשולי עצרת האו"ם בניו יורק כי חמאס מסכים להניח את נשקו: "מתחת לעיר עזה יש מאות קילומטרים של מנהרות עם מצבורי נשק ומפעלי נשק. הממשל החדש לא יכול לשלוט, אלא אם התשתית הזאת תושמד בשיטתיות. חמאס הסכים שזה יקרה, וזאת אבן דרך שהאתגר שלנו כעת יהפוך להסכם".

בלייר אמר עוד בדבריו בכינוס: "עזה שוחררה משליטת חמאס. פירוז מלא של עזה עם מנגנון ביטחון חדש, ייצוב בינלאומי וכוח שיטור - כולם הוסכמו עם ישראל. שאלת המדינה הפלסטינית לא תיפתר עכשיו, אך האופציה תישאר פתוחה - בכפוף לביטחון ישראל ולרצון הלגיטימי של הפלסטינים לשלוט על עצמם. זו שנה של הכנות אינטנסיביות של מועצת השלום להתגבר על הפערים. 70% מעזה הרוסים. היה שיפור הומניטרי משמעותי, אך לרבים המצב חמור. בשנה הקרובה אנו נעים ליישום התוכנית".

ניקולאי מלאדנוב, הנציג העליון לעזה במועצת השלום, אמר: "אם אני מסתכל שנה אחורה, לא חשבתי שנהיה כאן ונדבר על האתגרים שיש לנו ביישום התוכנית. לא חשבתי שתהיה תוכנית לפירוק הנשק ומסירת השלטון האזרחי, תוכנית לשיקום ותוכנית לנסיגה ישראלית. מפת הדרכים שאליה הגענו עם חמאס בתיווך קטאר וטורקיה כוללת מחויבות למסור נשק. אנחנו רוצים לתת הזדמנות לעזה, ורוצים שתושבי העוטף בישראל ישאירו מאחוריהם את תחושת הפחד".

מלאדנוב גילה כי בתוך הרצועה ישנה כבר נוכחות של הוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית - הגוף השלטוני הזמני שהוקם בתחילת 2026 כדי לנהל בפועל את החיים האזרחיים והשירותים הציבוריים בעזה. הנציג העליון ציין בדבריו את מורכבות התקדמות המהלך בגלל מערכת הבחירות בישראל. "יש שיחות עם ישראל והן לא קלות בגלל הבחירות שם", אמר הנציג העליון. "הכול יותר אמוציונלי ורגיש פוליטית. היו לנו שיחות טובות והגעה להסכמה על היעד הסופי - פירוז נשק, פירוז עזה ושליטה אזרחית שתאפשר את שיקום עזה".