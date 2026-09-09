ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הבוקר (יום רביעי) שהנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון ״הארץ״, שלומי אלדר וגורמים נוספים שלטענתו "העלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה". לטענתו, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לא מסר לו כל התרעה על התוכנית של יחיא סינוואר לפני 7/10.
לטענת נתניהו, "בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לשכת ראש הממשלה, המל״ל והמזכירות הצבאית בדקו בקפדנות את יומן השיחות של ראש הממשלה בימים אלה - ולא מצאו לכך שום זכר".
"ככלל, השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד", אמר. "כל השיחות הללו מתועדות. אלדר עצמו אמר אתמול בערב בראיון שהשיחה שהוא טוען שהתקיימה ושבה טען שניתנה אזהרה לראש הממשלה התבצעה באופן זה.
"אלא שמבדיקה מעמיקה שנעשתה לא רק ביומן השיחות של ראש הממשלה, אלא גם בתיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיעה שום כניסה של נציג האמירויות ללשכת ראש הממשלה. אין שום אפשרות להיכנס ללשכת ראש הממשלה ללא תיעוד ורישום של גורמי הביטחון במתקן".
כתבנו רונן ברגמן הסביר הבוקר כי המזכיר הצבאי אבי גיל לא היה נוכח באותו יום בלשכה, והוא האדם היחיד שהיה יכול וצריך להיות נוכח בשיחה כזו. הקשר בין נתניהו לבן זאיד נוהל באופן הדיסקרטי ביותר, ולא דרך אמצעי קשר ישראליים. בכל פעם שנקבעה שיחה, ו', ראש השלוחה המקומית של המודיעין האמירתי בישראל, מביא ללשכת ראש הממשלה טלפון חדש, ובו מותקנת אפליקציה מיוחדת. הוא נותן לנתניהו את הטלפון ויוצא מהחדר, ו-MBZ מתקשר. האופן הזה, והשמדת הטלפון מיד לאחר מכן, מבטיחים דיסקרטיות ברמה הגבוהה ביותר - זאת כמובן בתנאי שאחד מהצדדים לשיחה לא סיפר למישהו.
גורם מודיעיני בכיר במזרח התיכון מסר כי איחוד האמירויות אכן העבירה התרעה, אך לא התייחס לאופן שבו הועברה - והאם בן זאיד שוחח עליה ישירות עם נתניהו. איחוד האמירויות סירבה אתמול להכחיש את הדיווח או להתייחס אליו, ורק אמרה כי "בעת הצורך כל המודיעין הועבר".
ראש הממשלה הכחיש גם את הדיווח שמצרים מסרה אזהרה דומה - פרסום שדווח תחילה ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" ובהמשך בשורת מקומות נוספים, כולל אתמול - ואמר כי "כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור".
לדבריו, "רונן בר והרצי הלוי ראו את כל הסימנים המעידים שעות רבות לפני תחילת המתקפה. אם במקום לחשוש ממיס-קלקולציה הם היו מנחים את צה"ל, שב"כ וכיתות הכוננות להקדים תרופה למכה, ואם היו מעדכנים את ראש הממשלה נתניהו בזמן, ניתן היה למנוע את הטבח הנורא".