גורם מודיעין מזרח תיכוני בכיר הבקיא בפרטי החלק החשאי בקשרים שבין איחוד האמירויות לבין ישראל, לרבות פרטי הקשרים הללו לפני 7 באוקטובר, אישר אתמול (שלישי) ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" כי הממלכה "מסרה לישראל התרעה על אפשרות לפעולה משמעותית וקרובה של חמאס נגדה" באותה תקופה. הגורם אמר כי המידע הגיע ממקור "אמין מאוד", אלו שקיבלו אותו באמירויות התייחסו אליו "ברצינות רבה", הדברים היו "זמן קצר" לפני מתקפת חמאס, ועלה ממנו שמדובר על משהו שעשוי להתרחש "בקרוב מאוד" - אך הוא לא כלל תאריך מדוייק.

גלריה נתניהו, בן זאיד וסינוואר ( צילום: אלכס קולומויסקי, AP )

הגורם סירב למסור פרטים נוספים אודות המידע שהועבר או לענות על השאלה האם המודיעין כלל אמירה המשייכת את הדיבור על פעולה קרובה ליחיא סינוואר עצמו (ולא, נניח, לגורם אחר, פחות בכיר), ולא היה מוכן להתייחס לאופן בו הועבר המידע לישראל או לשאלה האם התקיימה שיחת טלפון שבה נשיא האמירויות, מוחמד בן זאיד, שוחח על ההתרעה הדרמטית עם ראש הממשלה נתניהו.

הגורם דיבר על הצורך להשאיר את מה שנאמר בין מנהיגים לאותן שיחות בלבד ולא לחלוק אותן עם הציבור כדי לאפשר את המשך השיח הדיסקרטי בביטחון, "למרות שאצלכם לפעמים מתייחסים לנושא הזה באופן שונה", אמר, רומז לכך שהפגישה בין נתניהו ו-MBZ (מוחמד בן זאיד) לפני מספר חודשים הודלפה לתקשורת ברגע ששמעו בלשכת רה"מ על פגישה קרובה שלו עם נפתלי בנט. שמעו, נכנסו לפאניקה והדליפו את מה שאסור, רק כדי שיעקב ברדוגו, ש אתמול נודע כי זכה לשריון ברשימה לכנסת , יתגולל על הפרסום, אבל הפעם לא על ההדלפה או המדליף, כהרגלו - אלא על הצנזור הצבאי הראשי שאישר את הפרסום.

הדברים שאמר הגורם מאשרים לפחות חלק מ החשיפה של רות יובל ושלומי אלדר שפורסמה אתמול בהארץ , חלק מתוך ספר על פרשת החטופים, השבויים והנעדרים במלחמה. מה שאישר ומה שהיה מוכן להתייחס אליו מקבל הידהוד ב הודעה הכה-דיפלומטית-אך-לא-אומרת-כלום שהוציא דובר משרד החוץ של האמירויות על כך שממשלתם "אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת או להשערות בנוגע לשיחות בין מנהיגי מדינות. פעילותה של איחוד האמירויות מאז 7 באוקטובר כוונה בעקביות להפחתת ההסלמה, ליציבות אזורית ולמניעת אלימות. גופים ממשלתיים באיחוד האמירויות ובישראל מקיימים ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון היחסים לפני יותר מחמש שנים. בעת הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי הועבר וממשיך להיות מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר".

בנט. אישר בקולו ששיחת הטלפון התקיימה ( צילום: ריאן פרויס )

כלומר, במילים אחרות - אנחנו מקפידים על כלל הברזל של לא לספר מה נאמר בשיחות בין השליטים. החלק החשוב הוא מה שאין בהודעה: הכחשה של שיחת הטלפון או של ההתרעה. נהפוך הוא - יש שם אמירה ברורה על כך שמידע מודיעיני מועבר בין המדינות. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה נאמר כי "הדיווחים בתקשורת כוזבים" וכי "ראש הממשלה לא קיבל כל התרעה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר". זה ניסוח מעניין, משום שמטעם הלשכה יצאה בבוקר הכחשה לעצם השיחה עם MBZ. כעת הלשכה לא מכחישה את הדיווח על שיחת הטלפון אבל מכחישה את ההתרעה. ההודעה מסתיימת במילים: "אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות". מעניין איך שתי התגובות, האמירתית והישראלית, מסתיימות בדיוק באותו אופן.

משחק בין שליטים

מה שלא מפתיע הוא הניסיון המרומז להטיל ולהפיל את האחריות כבר עכשיו על קהילת המודיעין. כלומר - לשכת ראש הממשלה טוענת שכלל לא הייתה שיחה, ולא ניתנה התרעה, ואם ניתנה אז היא לא ניתנה לנתניהו אלא לגורמי מערכת הביטחון, שלא משכו בדש מעילו. ההדלפה של נתניהו על הפגישה עם MBZ הגיעה על רקע התחממות גדולה ביחסים בין ישראל ואיחוד האמירויות, בעקבות התקיפות האיראניות באמירויות והסיוע שישראל העניקה למדינה בצורה של רכבת אווירית של מטוסי הרקולס ועליהם סוללה של כיפת ברזל, תחמושת רבה ועוד אמצעי גילוי וזיהוי והתרעה שבאבו דאבי היו זקוקים להם מאוד. ברקע הדברים גם החברות והשותפות העמוקה בין נשיא הממלכה ויורש העצר הסעודי שהגיעה לקיצה, לפחות לעת עתה, אחרי שבז שחור חלף ביניהם.

נתניהו, כמו נתניהו, ידע לשחק בשנה האחרונה משחק מתוחכם בין שני השליטים כדי לייצר תחרות על מי קרוב ומשפיע יותר על ישראל. היו שהימרו שהתחרות הזו עוד תוביל את MBS (מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי) להסכים לוועידה על הדשא בבית הלבן, שבה ישראל וסוריה או ישראל ולבנון, או שלושתן גם יחד, יכריזו על הצטרפות להסכמי אברהם, והכול בנוכחות השושבין MBS, שבפעם הראשונה ייפגוש את נתניהו בפומבי ובעצם יעניק את הלגיטימציה של המדינה הערבית החשובה ביותר לאירוע, דבר שיכול להגדיל מאוד את סיכויי נתניהו לנצח בבחירות.

MBZ הסכים לתת לנתניהו בתחילת הקנדציה של הממשלה ביקור מלכותי פומבי ומיוחצן במדינה, רק כדי לדחות אותו ובסוף לבטל אותו באימת המלחמה. רק לפני זמן קצר נתניהו קיבל ביקור חשאי, והבטיח לשמור עליו חשאי, אבל מישהו בסביבתו נכנס ללחץ בגלל הפגישה של נפתלי בנט והדליף הכול. הפגישה אכן התקיימה בסופו של דבר, למרות, לפי דברי מקור אחד בקיא, ניסיונות של מקורבים לנתניהו לשכנע את בכירי האמירויות לבטל אותה. הפגישה תוארה כטובה ומפורטת. אתמול היה זה בנט ש אישר בגלוי ובקולו כי מה שהארץ פרסם אודות שיחת הטלפון בין נתניהו והאמיר לעתיד מדוייק, אך סירב להגיד מהיכן הוא יודע זאת.

טראמפ ובן סלמאן. הסכמי אברהם עדיין לא התרחבו, למרות רצונו של הנשיא האמריקני ( צילום: Win McNamee/Getty Images )

החלק החשוב בסיפור, לצד המידע ההתרעתי, הוא זהות המוסר וזהות המקבל. אם שליט האמירויות הגיע למסקנה שזה נושא מספיק חשוב כדי להתקשר בעצמו לנתניהו, ולדבר איתו ארוכות בנושא ולהעביר לו את ההתרעה, ונתניהו מצידו ניצל את אי נוכחותו של המזכיר הצבאי שחייב להיות נוכח בכל שיחה כזו, ואת האופן בו בוצעה השיחה, אם בוצעה, שלא השאיר עקבות ביומן או באמצעי קשר ישראלים, ולא העביר את ההתרעה, בלי קשר למה שהוא בעצמו חשב עליה, קודם כל למזכיר הצבאי שלו, האלוף אבי גיל, שחייב לקבל כל חומר מודיעיני שראש הממשלה בא איתו במגע, ולהורות לו את מה שברור מאליו והוא לחלוק את החומר הזה בדחיפות עם גורמי המודיעין והביטחון - אם כל זה קרה, אזי מדובר ברעידת אדמה על מה שכונה "מסר רעידת האדמה" בחומרים המסווגים ותוספת של שכבה עבה ושחורה על אשמתו של נתניהו, שהחליט להחריש התרעה בעלת חשיבות אסטרטגית למרות שהיא באה ממי שבאה, ולמרות שהיא הייתה צריכה להזכיר לו ניסוח ששמע רק כמה ימים קודם לכן.

הסבר אחד אפשרי הוא שנתניהו לא רצה בתפיסתו לשחק לידי גורמי המודיעין שהתריעו בפניו חזור והתרע על סכנת מלחמה חמורה וחריפה שתתלקח באחת או יותר מהחזיתות. נתניהו חשב שמדובר על חבורה של קצינים ובכירים שהם "דיפ-סטייט" ורק רוצים לדפוק לו את ההפיכה המשטרית. כך הוא האשים אותם אז בשיחות ותדרוכים סגורים, שהפכו מאז פתוחים, ובדברים שנאמרים כיום בנאומיו וב"ראיונות" בפינת הליטוף שלו בערוץ 14. את היחס שלו להתרעות הללו היטיב לסכם באותו ריאיון בכך ש"אני חושב שהם מגזימים", בתוספת חיוך מבטל. אמר ועשה, כלומר לא עשה - לא קיים אף דיון על ההתרעות.

ערוצי הקשר קרסו

התרעה מ-BMZ היא בערך הדבר האחרון שנתניהו שמח לקבל, במיוחד שהיא עומדת לפחות בהצלבה מסויימת עם התרעה שקיבלה קהילת המודיעין המקומית, כלומר או שנתניהו בטוח שגם MBZ וגם בכיר חמאס שעמד מאחורי ההתרעה הם דיפ-סטייט, או שהוא לוקח את הסיפור ברצינות ומודיע לכולם ופועלים בנושא. נתניהו בחר, לפי הפרסום בהארץ, באפשרות השלישית - להחריש את ההתרעה.

כל זה עדיין לא מהווה הוכחה חד חד ערכית שהייתה שיחה, וכרגע מול הפרסום עומדת הכחשתו העיקשת של נתניהו. אבל יש בסיפור של הארץ הרבה מאוד חלקים המתייחסים למכלול האירועים הקשורים בהתרעה, מעבר לשיחה, שפורסמו בעבר מעל עמודים אלה או שנכללו בטיוטת הספר "חומת יריחו" (מאת מארק מאזטי והח"מ) שיראה אור בשנה הבאה, תחקיר רחב יריעה על הדרך ל-7 באוקטובר.

באמצע ספטמבר הגיע לישראל מידע מסווג ביותר ולפיו סינוואר אומר ש"עד סוף חודש ספטמבר חמאס יציג משהו שיגרום לרעידת אדמה ולשחרור כל האסירים". המודיעין הזה הגיע בצינור העברת מידע ומסרים מגורם בכיר בחמאס לישראל, אחד מכמה ערוצים של קשר בין גורמים בחמאס לבין ישראל, שנתפסו כערוצים של back channel, כלומר חשאיים וישירים, אבל כאלה שאפשר להכחיש אותם ואין להם נוכחות בתוך ערוצי קשר ואמצעי קשר רשמיים. ארבעה גורמים הבקיאים בהפעלת הערוצים הללו אומרים כי הערוצים החשאיים מול חמאס היו חלק ממדיניות ניהול הסכסוך של בנימין נתניהו, שרצה כמה שיותר שקט וכמה שיותר זמן. נתניהו ראה בחמאס נכס וביקש להותיר אותו, על חשבון הרשות הפלסטינית שבה נלחם בכל כוחו, כשולט ברצועה, כקונטרה לרשות, כמי שאם הוא שולט נתניהו לא צריך לנהל דיאלוג עם הרשות בטענה שיש שני מנהיגים לפלסטינים, ואחד מהם קורא להשמדת ישראל.

נתניהו ביקש להשיג תקופות של שקט, לקדם הבנות כלכליות ולנהל משא ומתן על שבויים, בשעה שחמאס מוסיף לשלוט ברצועה. עצם קיומו של ערוץ, כך אומר אחד מהגורמים שעבד צמוד לנתניהו בעבר, "מבחינת ראש הממשלה אומר שבעצם זה שאתה מדבר עם האויב הסיכוי להיות מדורדרים למלחמה שאף צד לא רוצה בה, בטח לא נתניהו, הסיכוי למיס-קלקולציה הדדית, הוא יותר קטן". מן העדויות עולה שנתניהו לא הסתפק בערוצי התיווך הרשמיים. הוא טיפח מסלולים נוספים, שהופעלו באמצעות שליחים ואנשי אמון, ולעיתים העניקו ללשכתו תמונה שלא הייתה משותפת לכל המערכת. עם זאת, מידת החשאיות והמידור השתנתה מערוץ לערוץ.

דוגמה אחת תוארה ב פרסום של בן כספית מהחודש שעבר ולפיו בזמן מבצע צוק איתן ב-2014, כאשר המשלחת הביטחונית הישראלית ניהלה בקהיר משא ומתן על הפסקת אש, פעל במקביל ערוץ של בכיר חמאס ראזי חמד באמצעות איש העסקים שלומי פוגל. נתניהו, לפי הפרסום, התווה את המסרים, וגורמים במערכת הביטחון לא ידעו על המגעים בזמן אמת. לשכת נתניהו הכחישה שאישר מגעים כאלה, ופוגל הכחיש שנשלח בידי ראש הממשלה או ראש המל״ל לדבר עם חמד או עם גורמים אחרים בחמאס.

מוחמד דחלאן. מתאים לפרופיל איש הקשר ( צילום: Majdi Mohammed/AP )

ערוצי הקשר האלה קרסו או חדלו בהמשך ונתניהו, שהחליט ללכת על ההבנות עם חמאס וההסדרה עם הכסף הקטארי, הורה להקים ערוצים אחרים, העיקר לשמור על דיאלוג עם חמאס. בשנתיים הראשונות של העשור הנוכחי התייצבו הדברים על שני ערוצים שבהם עבר מידע מאותם בכירים בחמאס שהביאו את הדברים שנוכסו לסינוואר - ערוץ "סרוגים" שבו הועברו מידע ומסרים דרך אחיו של בכיר בחמאס, ולאח וממנו לסינוואר ובחזרה, וציר "עאקל" שדרכו עבר המידע מישראל לחמאס ובדרך ההפוכה באמצעות פלסטיני בכיר מאוד שהיה מקובל על כל הצדדים.

מדובר על מידע שאינו מגיע מסוכנים שנמצאים בקצה הצינור ומקבלים כסף או טובות הנאה, אלא אמור להיות "מפי הסוס" ולשקף במדויק בפי השליח את תפיסות ההנהלה כדי למנוע מיס-קלקולציה, לשחרר חטופים ואסירים, ולאפשר סוג של דיאלוג למרות השנאה היוקדת. אבל יש לזכור, מדובר על מידע שעובר מפה לאוזן, בנתיב שליחים קצר וסודי שאמור לשקף את מה שאמרו לו מילה במילה. כבר היו מקרים בעבר שבהם הערוצים הביאו מידע שהיה מודיעין ממש. לא תמיד ברור מי נתן אותו לגורמים המפעילים את ערוץ המודיעין. הצירים המדוברים התנהלו ללא מעורבות של מדינה זרה, גם לא של האיחוד, ולכן לו היה מידע מגיע מ-MBZ הוא היה עשוי להיתפס כהצלבה למידע קיים ולא כחזרה עליו.

המתווך מהרשות הפלסטינית

ב-2023 פעל הערוץ גם לשחרור ארבעת הישראלים שהוחזקו בעזה - אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, וגופות הדר גולדין ואורון שאול. המקור מספר שהמשא ומתן הצליח לצמצם מאוד את הפער במספר האסירים, תמורת הקלות כלכליות, עד שנותרה מחלוקת על מספר דו-ספרתי קטן של אסירי עולם. לדבריו, נתניהו סירב לכנס את ועדת השרים שנדרשה להמשך המהלך, מחשש להדלפות. באמצע ספטמבר העביר ערוץ הקשר את המידע המופיע בפתיחה על אודות רעידת אדמה שסינוואר מתכנן. זהו מידע דרמטי שהביא לכינוס סדרת דיונים דחופים בקהילת המודיעין ומיד אחריהם דיון אצל נתניהו. הייתה מחלוקת. היו שראו במידע כמידע מדאיג וחלק ראו אותו כמידע שהצטלב עם ידיעות אחרות שהגיעו במקביל ולפיהם האירוע המדובר הוא "הענקת" מתנה מיוחדת מאיראן לחמאס - העברה לידיו של החטופה הישראלית, הדוקטורנטית שבאה לחקור מיליציות ומיעוטים בעיראק, אליזבט צורקוב .

עד היום לא לגמרי ברור האם ההנחה צדקה או שדובר על התרעה אמיתית לקראת דבר אחר, הרבה הרבה יותר גדול ודרמטי מפרשת צורקוב, שהייתה בהחלט דרמטית מאוד, וכי המידע שהגיע התייחס לתקיפה ב-7 באוקטובר. אבל ככל הנראה המידע הזה הגיע גם לידיעת המודיעין של איחוד האמירויות. איך הגיע? אפשרות אחת, בוודאי הסבירה ביותר, היא שאיש הקשר או המפעיל או הקצ"א היה אבו-פאדי, כינויו של מוחמד דחלאן , לשעבר מושל רצועת עזה מטעם הרשות הפלסטינית, עד שהרשות גורשה משם בבושת פנים. אבל דחלאן שהסתכסך עם אבו מאזן עזב את הרשות והפך לאחד מהאנשים הכי קרובים ל-MBZ, שיש הטוענים שהוא ממש רואה אותו כבנו או כאחיו. לדחלאן נותרו קשרים הדוקים מאוד בכל רחבי הרצועה והגדה. אם יש מישהו שיודע להפעיל בכיר כזה - דחלאן בהחלט מתאים לפרופיל.

פריצת הגדר ב-7 באוקטובר. את התוצאה כולנו מכירים

ואז המקור שמשרת גם את ישראל מעביר את המידע לדחלאן, הוא מעביר אותו ל-MBZ ולא ברור אם הוא יודע שישראל כבר קיבלה את המידע או לא. לפי הסיפור בהארץ הוא ידע והזדעזע שישראל לא פועלת מיד להגן על עצמה מפני האפשרות שהמידע מדויק. ולכן, לפי הסיפור שפורסם MBZ מחליט להתקשר בעצמו לנתניהו. אפשרות אחרת, שמעלה גורם בכיר בקיא, היא שבאיחוד ראו במידע דבר שעומד בפני עצמו, וגם כשלא ידעו שישראל קיבלה אותו הביאו אותו לידיעתה בפורום הגבוה ביותר.

נתניהו טען אתמול כי כל הסיפור מצוץ מהאצבע ושיש בו חלקים שכלל לא ייתכנו - הפגישות כולן מתועדות ובנוכחות אנשים נוספים, ובאות לידי ביטוי בלו"ז של הלשכה. ובכן - כאמור, המזכיר הצבאי לא היה נוכח באותו יום בלשכה והוא האדם היחיד שהיה יכול וצריך להיות נוכח. הקשר בין המנהיגים הספציפיים האלה נוהל באופן הדיסקרטי ביותר ולא דרך אמצעי קשר ישראליים. בכל פעם שנקבעה שיחה, ו', ראש השלוחה המקומית של המודיעין האמירתי בישראל, מביא ללשכת ראש הממשלה טלפון חדש, ובו מותקנת אפליקציה מיוחדת. הוא נותן לנתניהו את הטלפון ויוצא מהחדר, ו-BMZ מתקשר. האופן הזה והשמדת הטלפון מיד לאחר מכן מבטיחים דיסקרטיות ברמה הגבוהה ביותר, זאת כמובן בתנאי שאחד מהצדדים לשיחה לא סיפר למישהו.