על רקע הדיווח לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התרעה מפורשת מפעולה מתוכננת של יחיא סינוואר שבוע וחצי בלבד לפני טבח 7 באוקטובר, בישראל לחצו היום (שלישי) על איחוד האמירויות לפרסם הבהרה רשמית שמכחישה את התחקיר. עם זאת, באמירויות העדיפו לא להיכנס לכך, ופרסמו הודעה רשמית שבה הודיעו כי לא יגיבו לפרטים.

גלריה ( צילום: שלו שלום, AP )

"משרד החוץ מאשר כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת או ספקולציות בנוגע לשיחות", נמסר בהודעה רשמית. "מאז 7 באוקטובר, מאמצי איחוד האמירויות התמקדו בהפחתת הסלמה, קידום יציבות אזורית והפחתת האלימות".

עוד מסר משרד החוץ של איחוד האמירויות כי מאז כינון היחסים עם ישראל לפני יותר מחמש שנים, "גופים ממשלתיים בשתי המדינות שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים וישירים. בעת הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף וממשיך להיות משותף בין הצדדים הנוגעים בדבר".

בתוך כך, במהלך היום עלתה ההערכה כי מי שהעביר את המידע היה מוחמד דחלאן - בעבר מראשי הביטחון המסכל ברצועת עזה, מי שנחשב במשך שנים כבכיר בפתח ליריבו הגדול של אבו מאזן ולמועמד להנהיג את עזה ביום שאחרי חמאס. עם זאת, דחלאן שומר על שתיקה לנוכח הסערה סביב 7 באוקטובר והשיחה עם בן זאיד - אך הוא לא מכחיש.

הערב פרסמה לשכת ראש הממשלה ברשת X תגובה בשפה האנגלית על הדיווחים שלפיהם הוזהר נתניהו בידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לפני 7 באוקטובר. "הדיווחים בתקשורת שקריים. אף אזהרה לא נינתה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר", נכתב בהודעת הלשכה. "אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר דרך ערוצים מודיעיניים בין שתי המדינות".

"ההתרעה המפורשת" שקיבל נתניהו, ימים לפני 7/10

הדיווח על השיחה בין השניים עלה בספר חדש של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל - "חטופים: 843 ימים של הפקרה" - שיוצא לאור בימים אלה. התחקיר הזה מצטרף לפרסום של עיתונאית "ידיעות אחרונות" סמדר פרי מימיה הראשונים של המלחמה, שלפיו גם מצרים הזהירה את נתניהו מ"משהו אימתני" ימים בודדים לפני הטבח.

"מתכנן הפתעה גדולה". יחיא סינוואר ( צילום: Adel Hana, AP )

אלדר סיפר הבוקר כי האירוע מתחיל בשיחות הסדרה שמנהלת ישראל מול חמאס ופתח, שכוללות את שחרורם של ארבעת החטופים הישראלים, הגופות של הדר גולדין ואורון שאול ושני החטופים הישאם א-סייד ואברה מנגיסטו. "בשלב מסוים השיחות האלה לא מתקדמות, בחודש ספטמבר, בתחילת חודש ספטמבר, סינוואר נעלם לגמרי, יורד מהרדאר של שב"כ", אמר.

לדבריו, אז קורא מנהיג חמאס ברצועת עזה דאז לאיש הפתח ואמר לו: "תעביר לישראלים שאני מתכנן להם הפתעה גדולה, אם הם לא מתקדמים". אז סינוואר משתמש לראשונה במילה "זילזל" - רעידת אדמה. לפי אלדר, איש הפתח יוצא מהשיחה מבוהל, מעביר את המסר למקורב שלו, שהיום משמש יועץ של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, וכדי לוודא - סינוואר אומר לו בפעם השנייה - "תעביר את זה לישראלים, אני מתכנן להם 'זילזל'".

ב-15 בספטמבר, רונן בר מקבל את העדכון הזה ומעביר אותו לראש הממשלה. שבוע וחצי לאחר מכן בן זאיד רוצה לוודא שאכן נתניהו קיבל את השיחה ומתקשר אליו דרך אפליקציה מיוחדת: "יש להם שיחות שמתנהלות באופן ייחודי, יש אפליקציה מיוחדת שפיתחו האמירויות, מגיע נציג מהשגרירות עם האפליקציה, עם טלפון ומקיימים שיחה שנמשכת 45 דקות", סיפר אלדר.

באותה שיחה, לפי התחקיר, נתניהו מנסה להרגיע את בן זאיד ואומר לו: "אנחנו ערוכים בעזה". הוא גם מעריך שאם תהיה בעיה - זה יהיה בגדה המערבית. לאחר אותה שיחה, נתניהו לא מעדכן את הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי או את ראש שב"כ דאז רונן בר, וגם לא את ראש המוסד דאז דדי ברנע.

שיחה דומה, כאמור, הגיעה באותם ימים ללשכת ראש הממשלה משר המודיעין המצרי, גנרל עבאס כאמל, שהזהיר את נתניהו מ"מבצע אימתני", מכיוון חמאס. על פי העיתונאית סמדר פרי, נתניהו השיב אז: "בעזה אנחנו בתמונה, אנחנו שולטים. הבעיה שלנו היא עם הגדה המערבית, ולשם אנחנו גם מפנים כוחות".