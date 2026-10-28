רק לפני 13 ימים הוא עוד ישב על כס השיפוט מול ניקולס מדורו , שליט ונצואלה המודח, וניהל את אחד התיקים הפליליים המסוקרים ביותר בארצות הברית. הבוקר בניו יורק (רביעי) הלך לעולמו השופט הפדרלי אלווין הלרשטיין , יהודי שומר מצוות בן 92, שכיהן כמעט שלושה עשורים בבית המשפט במנהטן. מותו אושר בידי הנהלת בית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק, בעוד סיבת המוות לא נמסרה. כעת יידרש בית המשפט למנות שופט חדש למשפט מדורו, שהדיונים המקדמיים בו כבר החלו, אך שלב שמיעת הראיות נקבע רק לשנה הבאה.

גלריה השופט אלווין הלרשטיין וניקולס מדורו לאחר לכידתו ( צילום: REUTERS/Eduardo Munoz, Rick Kopstein )

בדיון האחרון שניהל, ב-15 באוקטובר, הופיעו לפניו מדורו ורעייתו סיליה פלורס, ש נלכדו בינואר במבצע צבאי אמריקני בוונצואלה , הועברו לניו יורק - ו הואשמו בהברחת קוקאין . השניים, שהובאו לאולם בבגדי אסירים ובאזיקים לרגליהם, כפרו באישומים חדשים של קשירת קשר לביצוע עינויים במתנגדי המשטר, בהם אזרחים אמריקנים. מדורו התפרץ לדברי השופט וטען שמדובר בהאשמות שווא, והלרשטיין קטע אותו והורה לרשום בשמו כפירה באישומים. בעקבות הרחבת כתב האישום דחה השופט את פתיחת המשפט בשבועיים, ל-14 ביוני 2027. לא ברור אם מותו יביא לדחייה נוספת.

העובדה שמשפט בעל השלכות בינלאומיות כה גדולות נוהל בידי שופט בן 92 עוררה שאלות כבר עם לכידתו של מדורו. אלא שהלרשטיין לא נבחר לתפקיד במיוחד לאחר המבצע בינואר. שורשי התיק נעוצים בכתב אישום שהוגש עוד ב-2011 נגד הוגו קרבחאל, מי שעמד בראש המודיעין הצבאי של ונצואלה, בחשד למעורבות בהברחת קוקאין. הלרשטיין טיפל בהליכים הקשורים לפרשה כבר שנים לפני מעצרו של מדורו, וב-2020 הורחב כתב האישום וכלל גם את נשיא ונצואלה עצמו, שהואשם בקשירת קשר לטרור סמים, בהברחת קוקאין ובעבירות נשק. קרבחאל, שהוסגר לארה"ב מספרד ב-2023, כבר הודה באשמה בשנה שעברה. כשהכוחות האמריקניים לכדו את מדורו בינואר, התיק פשוט המשיך להתנהל בפני אותו שופט.

בארה"ב שופטים פדרליים מתמנים לכל ימי חייהם, ואין גיל פרישה מחייב. הלרשטיין מונה בידי הנשיא ביל קלינטון ב-1998, וב-2011 עבר למעמד של שופט בכיר, שמאפשר להפחית את היקף העבודה בלי לפרוש מכס השיפוט. גם בגילו המתקדם המשיך לנהל משפטים מורכבים ולהכריע בתיקים בעלי עניין ציבורי רחב. אולם כבר בינואר פורסמו דיווחים שהעלו שאלות על ערנותו: לפי שני אנשים שנכחו מדי יום במשפט הונאה שניהל ב-2025, השופט נראה לעיתים מנמנם במהלך העדויות, ועוזריו העירו אותו באמצעות פתקים או מילוי כוס המים שלו. סדר היום באותו משפט אף היה מקוצר יחסית. בעקבות הדיווחים נשמעו קריאות להעביר את משפט מדורו לשופט אחר, מחשש שההליך יימשך שנים ושיהיה צורך להחליפו באמצע.

מדורו ואשתו סיליה, שהייתה בעצמה בכירה במשטר בקראקס ונטען שקיבלה עמלות ממבריחי הסמים ( צילום: Jesus Vargas/Getty Images )

מדורו מובל בידי גורמי אכיפה בניו יורק לאחר מעצרו בינואר ( צילום: RapidResponse47 )





מנגד, עורכי דין שהופיעו לפניו תיארו אותו כמשפטן ערני ומעורב. עורך הדין מייקל האוספלד אמר כי הלרשטיין "חד יותר משופטים צעירים רבים". השופטת הפדרלית בדימוס שירה שיינדלין, שעבדה לצדו, אמרה שהחששות בנוגע לגילו לגיטימיים, אך הביעה אמון ביכולתו להעריך בעצמו אם הוא כשיר להמשיך בתפקיד. מומחים למשפט הצביעו על כך שבמערכת המשפט הפדרלית אין מנגנון אחיד לבדיקת כשירותם של שופטים מזדקנים, וההחלטה אם לפרוש נותרת במידה רבה בידיהם.

הלרשטיין היה דמות מוכרת בקהילה היהודית בניו יורק, ושימש בעבר כנשיא בית הכנסת האורתודוקסי "המרכז היהודי" באפר ווסט סייד במנהטן. הוא הקפיד על שמירת שבת, ושיחק במשך עשרות שנים טניס עם רבנים מקומיים. במהלך הקריירה שלו ניהל תביעות ענק בעקבות פיגועי 11 בספטמבר, ובהן הליכים שעסקו בפיצויים למשפחות הקורבנות. הוא גם נודע בעצמאותו מול הממשל: בין היתר דחה שוב ושוב את ניסיונותיו של הנשיא דונלד טראמפ להעביר לבית משפט פדרלי את פרשת דמי השתיקה שבה הורשע בניו יורק, ופסק נגד גירוש מהגרים מוונצואלה ללא הליך משפטי הוגן.