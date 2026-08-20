צרפת, גרמניה, בריטניה ואיטליה פרסמו הערב (חמישי) הודעת גינוי משותפת בעקבות המכרז שפרסם משרד השיכון לבניית 1,234 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים . בהודעה המשותפת של המעצמות האירופיות נאמר: "החלטת ממשלת ישראל לפרסם הצעות מכרז לבנייה לפרויקט ההתנחלות E1 אינה מקובלת".

דברי השר סמוטריץ'





עוד צוין בהודעת ארבע המדינות: "הקהילה הבינלאומית מתנגדת זה מכבר להרחבת ההתנחלויות הזו, והביעה את חששותיה החמורים באופן פרטי ופומבי. הסדר E1 יפגע בסיכוי לפתרון שתי המדינות בכך שיתקע טריז בגדה המערבית ויפגע ברצף הטריטוריאלי של השטחים הפלסטיניים. החוק הבינלאומי קובע בבירור כי התנחלויות ישראליות בגדה המערבית אינן חוקיות".

המדינות הוסיפו: "בתקופה של חוסר יציבות חמור בגדה המערבית, עם רמות אלימות חסרות תקדים מצד מתנחלים נגד אזרחים והגבלות חמורות על הכלכלה הפלסטינית, החלטה זו מדאיגה עוד יותר. אנו קוראים לממשלת ישראל לחזור בה מתוכניות אלה באופן מיידי ולסיים את הרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית. לא רק שהן ירחיקו אותנו משלום, אלא שהן יפגעו עוד יותר במעמדה הבינלאומי של ישראל".

סמוטריץ' נגד שר החוץ הבריטי

במקביל, שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הגיב היום ל גינוי החריף שפרסם שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד בעקבות פרסום המכרז לבנייה בשטח שבמחלוקת בין ירושלים למעלה אדומים . "המנדט הבריטי בארץ ישראל הסתיים, לא נקבל תכתיבים ממדינות זרות", אמר השר סמוטריץ' במהלך טקס העלייה המחודשת להתנחלות כדים בצפון השומרון, שפונתה בהתנתקות לפני 21 שנים.

"שמעתי את הגינוי של שר החוץ הבריטי על ההחלטה שלי לחסל את רעיון המדינה הפלסטינית, ולחבר בשטח E1 את ירושלים, בירתנו הנצחית, עם מעלה אדומים. מה שלא העזו לעשות קודמיי", הוסיף השר סמוטריץ'. "אני מסרב להתרשם ולהיבהל מאיומים בסנקציות. אנחנו לא מקבלים תכתיבים ממדינות זרות. אנחנו עושים מה שטוב ונכון למדינת ישראל".

סמוטריץ' קרא ליו"ר מפלגת ביחד! גדי איזנקוט להבהיר את עמדותיו בנוגע להקמת מדינה פלסטינית. "אתה מתיימר להיות ראש ממשלת ישראל, האם אתה מוכן לגנות בפה מלא התערבות בוטה וחצופה של ממשלות זרות?", אמר שר האוצר. "האם אתה מוכן להתחייב שלא תעצור את תוכניות הבנייה ב-E1? האם אתה מוכן להתחייב שהיישובים והחוות שאנחנו מקימים ביו״ש יישארו על עומדם גם בממשלתך?".

גלריה מיליבנד וסמוטריץ' ( צילום: Leon Neal/Pool via REUTERS, Ronen Zvulun/REUTERS )

שר החוץ החדש של בריטניה מיליבנד אמר מוקדם יותר היום: "זה לא מקובל, הרסני - ומסכן את פתרון שתי המדינות". הוא אף זימן לנזיפה את הממונה על שגרירות ישראל בבריטניה כריסטיאן קנטור. לדבריו, פרויקט E1, שנחשב לאחד הרגישים ביותר מבחינה מדינית בשל מיקומו האסטרטגי "יפגע בלב פלסטין ויסכן את הפרדת הגדה המערבית ממזרח ירושלים, דבר שעלול לסכן את ההיתכנות לפתרון שתי המדינות".

"בריטניה הייתה ברורה, באופן פרטי ופומבי, בהתנגדותה לפרויקט ובתמיכתה בפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להבטיח ביטחון ושלום ארוכי טווח עבור הפלסטינים והישראלים כאחד", הוסיף השר הבריטי שנכנס לתפקידו לפני חודש בדיוק. "כל ההתנחלויות פוגעות באפשרות זו ומהוות הפרה בוטה של ​​המשפט הבינלאומי".

לדבריו, הבהיר לשר החוץ גדעון סער כי על הממשלה "לעצור את תוכניות E1 באופן מיידי, לחזור בה מהמכרז ולעצור את כל הרחבת ההתנחלויות". הוא ציין עוד: "נציג ישראל זומן למשרד החוץ, שם הצגנו את התנגדותה העמוקה של בריטניה לצעד זה של ממשלת נתניהו ודרשנו שינוי מיידי. השפעת אלימות המתנחלים והטרור הייתה קטסטרופלית עבור הקהילות הפלסטיניות. הרחבת התנחלויות וניסיונות ליצור פילוגים בלתי-הפיכים בשטח מאיימים על השלום, הביטחון ועל הסיכויים למדינה פלסטינית בת קיימא".

השר הבריטי הוסיף: "בריטניה לא תעמוד בצד ותשלים עם חורבן פתרון שתי המדינות. בשבועות הקרובים נציג מערך מקיף של צעדים כדי להגיב למדיניות ממשלת ישראל, להגן על קיומה של המדינה הפלסטינית, למקד סנקציות נגד אלו המשתתפים בהרחבת התנחלויות בלתי-חוקית ולתמוך בשלום צודק ומתמשך לישראלים ולפלסטינים".

אזור E1 ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

מכרז הבנייה החדש, שמועד ההגשה האחרון אליו הוא 19 באוקטובר, כשבוע לפני הבחירות, עורר אמש סערה באירופה. דיפלומט אירופי אמר כי "ישראל הבטיחה במפורש לידידות שלה ביבשת שלא תהיה התקדמות בבנייה של E1. לכן מדובר בחציית קו אדום ובהתפתחות רעה מאוד". לדבריו, באירופה מתקיים כעת דיון אם להגיב בצעדים נגד ישראל כבר בתקופה שלפני הבחירות. הוא העריך ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' עומד מאחורי המהלך, וכי "הוא עושה את זה מסיבות פוליטיות".