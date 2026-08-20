"לא מקובל, הרסני - ומסכן את פתרון שתי המדינות": שר החוץ החדש של בריטניה אד מיליבנד גינה הבוקר (חמישי) בחריפות את המכרז שפרסם משרד השיכון לבניית 1,234 יחידות דיור באזור E1 - וזימן לנזיפה את הממונה על שגרירות ישראל בבריטניה כריסטיאן קנטור. פרויקט E1, שנחשב לאחד הרגישים ביותר מבחינה מדינית בשל מיקומו האסטרטגי בין ירושלים למעלה אדומים, "יפגע בלב פלסטין ויסכן את הפרדת הגדה המערבית ממזרח ירושלים, דבר שעלול לסכן את ההיתכנות לפתרון שתי המדינות", מסר מיליבנד.

גלריה מיליבנד: "ההתנחלויות מפרות את המשפט הבינ"ל", סער: "עדיין שולטים בשטחים קולוניאליים" ( צילום: Leon Neal/Getty Images, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert )

"בריטניה הייתה ברורה, באופן פרטי ופומבי, בהתנגדותה לפרויקט ובתמיכתה בפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להבטיח ביטחון ושלום ארוכי טווח עבור הפלסטינים והישראלים כאחד", הוסיף השר הבריטי, שנכנס לתפקידו לפני חודש בדיוק. "כל ההתנחלויות פוגעות באפשרות זו ומהוות הפרה בוטה של ​​המשפט הבינלאומי".

לדבריו, הבהיר לשר החוץ גדעון סער כי על הממשלה "לעצור את תוכניות E1 באופן מיידי, לחזור בה מהמכרז ולעצור את כל הרחבת ההתנחלויות. "בנוסף, נציג ישראל זומן למשרד החוץ, שם הצגנו את התנגדותה העמוקה של בריטניה לצעד זה של ממשלת נתניהו ודרשנו שינוי מיידי. השפעת אלימות המתנחלים והטרור הייתה קטסטרופלית עבור הקהילות הפלסטיניות. הרחבת התנחלויות וניסיונות ליצור פילוגים בלתי-הפיכים בשטח מאיימים על השלום, הביטחון ועל הסיכויים למדינה פלסטינית בת קיימא".

"בריטניה לא תעמוד בצד ותשלים עם חורבן פתרון שתי המדינות. בשבועות הקרובים נציג מערך מקיף של צעדים כדי להגיב למדיניות ממשלת ישראל, להגן על קיומה של המדינה הפלסטינית, למקד סנקציות נגד אלו המשתתפים בהרחבת התנחלויות בלתי-חוקית ולתמוך בשלום צודק ומתמשך לישראלים ולפלסטינים".

אזור E1. "כל ההתנחלויות פוגעות באפשרות לביטחון ושלום ומהוות הפרה בוטה של ​​המשפט הבינלאומי" ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

מכרז הבנייה החדש, שמועד ההגשה האחרון אליו הוא 19 באוקטובר, כשבוע לפני הבחירות עורר אמש סערה באירופה. דיפלומט אירופי אמר כי "ישראל הבטיחה במפורש לידידות שלה ביבשת שלא תהיה התקדמות בבנייה של E1. לכן מדובר בחציית קו אדום ובהתפתחות רעה מאוד". לדבריו, באירופה מתקיים כעת דיון אם להגיב בצעדים נגד ישראל כבר בתקופה שלפני הבחירות. הוא העריך ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' עומד מאחורי המהלך, וכי "הוא עושה את זה מסיבות פוליטיות".

אותו דיפלומט הוסיף הזהיר שמבחינת מדינות באירופה, קידום הבנייה ב-E1 הוא התפתחות שעלולה להצדיק שינוי משמעותי במדיניות כלפי ישראל. "זה דבר חמור מאוד, במיוחד כשמדובר בהבטחה מפורשת שניתנה למדינות שונות. נראה שנתניהו עושה הכול כדי לחסל את יחסי החוץ של ישראל ולאבד את אחרונות הידידות שלכם".

סער: "טון מתנשא"

שר החוץ סער תקף את הודעת הגינוי הבריטית, ומסר כי "אני דוחה את ההצהרה ואת הטון המתנשא שבדבריו. לעם היהודי יש את הזכות לחיות ברחבי ארץ ישראל, כשם שלבריטים יש את הזכות לחיות בלונדון ובכל רחבי בריטניה. לפני יותר מ-100 שנה הצהרת בלפור הכירה רשמית בזכותו ההיסטורית של העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי בארץ ישראל - כולל באזור המדובר".

לדבריו, "בריטניה עצמה עדיין שולטת בשטחים קולוניאליים אלפי קילומטרים מחופיה. זה אבסורד שבריטניה תטיף לעם היהודי היכן הוא רשאי לגור במולדתו הזעירה ההיסטורית, כאשר הקשר וזכותו של העם היהודי לארץ זו הם המתועדים ביותר מכל עם אחר בהיסטוריה האנושית.

"לא התקבלו החלטות חדשות בנוגע לפיתוח ב-E1. ההחלטה התקבלה בשנת 2025", הבהיר סער. "תהליך המכרז נמשך כמה חודשים, כשמסמכים מסוימים פורסמו רק בימים האחרונים. הצהרת השר היא חד-צדדית לחלוטין. היא מגנה את ישראל תוך עצימת עין לנוכח הטרור הפלסטיני, ההסתה והתמיכה הכספית המתמשכת של הרשות הפלסטינית בטרור - מדיניות 'תשלום תמורת רצח'".

הוא הוסיף כי "מדיניותה השיטתית של ממשלת בריטניה, האשמת ישראל בלבד תוך התעלמות מהקיצוניות הפלסטינית, כבר תרמה לגל אדיר של שנאה אנטישמית והתקפות נגד הקהילה היהודית הבריטית. המשך בדרך זו רק יחמיר את המצב. החלטתה של ממשלת בריטניה לפגוע ביחסים בין מדינותינו מצערת מאוד, אך ישראל לא תהיה קורבן פסיבי של מדיניות זו. ישראל תגן על זכויותיה, על האינטרסים שלה ועל עמה".

מי שהגיב גם הוא להודעת שר החוץ הבריטי הוא ראש העיר מעלה אדומים גיא יפרח, שמסר כי "נשמת אפה של כל עיר היא היכולת לאפשר לבנותיה ולבניה להמשיך לגור בה, להקים בה משפחה ולבנות בה את עתידם. מעלה אדומים סבלה במשך 13 שנים מהקפאת בנייה בלתי נתפסת, בין היתר בשל לחצים שנבעו מבורות של חלק ממנהיגי אירופה ומהיעדר היכרות אמיתית עם המציאות בשטח".

"חשוב לומר בצורה ברורה: E1 אינה פוגעת בחופש התנועה של הפלסטינים. ההפך הוא הנכון", טען. "במסגרת השינויים האסטרטגיים באזור, ישראל תשקיע מאות מיליוני שקלים בתשתיות ובכבישים שיאפשרו תנועה פלסטינית מהירה ורציפה מצפון לדרום".

יפרח הוסיף: "אני מציע לראש ממשלת בריטניה ולמזכ"ל האו"ם להפנות מעט יותר מתשומת הלב שלהם למעשי הזוועה ולסימנים לרצח עם המתרחשים בימים אלה ברחבי העולם, ופחות ל'פייק השלכות' שמפיצים בנוגע לפרויקט E1. ממשלת ישראל עושה מאמצים כנים ואמיצים לייצר מרקם חיים אמיתי וטוב יותר באזור עבור כלל האוכלוסיות שחיות בו. מי שמכיר באמת את השטח ולא מונע משיקולים זרים, מבין זאת היטב.

"מעלה אדומים היא עיר ישראלית משגשגת, והיא תמשיך לגדול, להתפתח ולהתחבר לירושלים. אחרי שנים ארוכות של הקפאה, אנחנו לא מתנצלים על הזכות שלנו לבנות את עתיד העיר ואת עתיד ילדינו".

סמוטריץ' מציג את התוכנית. באירופה חושדים ב"מניעים פוליטיים" לפני הבחירות ( צילום: Menahem KAHANA / AFP )

בשנה שעברה כבר אישרה הממשלה תוכנית לבניית 3,401 יחידות דיור באזור, אך קידום המכרזים לביצועה התעכב כמה פעמים על רקע התנגדות בינלאומית ולחצים דיפלומטיים. בחודש מאי השנה פרסמו 11 מדינות - איטליה, בריטניה, צרפת, גרמניה, נורבגיה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, ספרד, בלגיה והולנד - הודעה משותפת שקראה לקבלנים שלא להשתתף במכרזי בנייה בהתנחלויות. המדינות הזהירו את החברות מפני השלכות משפטיות ותדמיתיות אפשריות של השתתפות בבנייה בהתנחלויות, לרבות סיכון למעורבות בהפרת המשפט הבינלאומי.

בעת קידום התוכנית בשנה שעברה הציג השר סמוטריץ' בעצמו את הבנייה ב-E1 כמהלך שנועד לסכל את האפשרות להקמת מדינה פלסטינית. "הרעיון של מדינה פלסטינית נמחק", אמר אז. שטח E1 משתרע על כ-12 קמ"ר בין מזרח ירושלים למעלה אדומים. לפי המתנגדים לתוכנית, בנייה ישראלית נרחבת באזור עלולה לנתק את צפון הגדה מדרומה, לבודד את מזרח ירושלים ולמנוע יצירת רצף פלסטיני בין רמאללה, מזרח ירושלים ובית לחם.